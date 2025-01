Comandantes vs. Atualizações ao vivo do Lions: Detroit recebe Washington no primeiro jogo da rodada divisional como primeira cabeça-de-chave na história do time

O Detroit Lions deu um suspiro de alívio depois de vencer na Semana 18 para ganhar uma folga no primeiro turno, e após a vitória enfática dos Rams sobre os Vikings, Dan Campbell e sua equipe não estão felizes apenas pelo descanso extra. Evitar um obstáculo precoce quando possível geralmente é benéfico, e os Leões tentarão tirar vantagem disso contra os comandantes emergentes de Washington. Washington começou a temporada com expectativas mais baixas, mas agora entra na rodada divisional com o presumível novato ofensivo do ano da NFL em Jayden Daniels e saindo de uma vitória fora de casa sobre os Buccaneers na rodada wild card, o único time de estrada a vencer no primeiro fim de semana dos playoffs.

Pelo Detroit, David Montgomery deve retornar à escalação depois de perder os últimos três jogos da temporada regular devido a uma lesão no joelho; Ele voltou a treinar na terça-feira. Montgomery correu para 775 jardas e 12 touchdowns em seus 14 jogos nesta temporada e reuniria o conjunto “Sonic and Knuckles” com Jahmyr Gibbs no backfield de Detroit. Essa dupla impulsionou os Leões a terminar em sexto lugar na NFL em corridas nesta temporada e em segundo na liga em touchdowns corridos.

Com uma vitória, Washington chegaria ao NFC Championship Game pela primeira vez desde a vitória no Super Bowl no final da temporada de 1991.

Como assistir Comandantes vs. Leões: playoffs divisionais da NFC

Tempo: 20h, horário do leste

Localização: Campo Ford | Detroit

Canal de televisão: Raposa

Transmissão: Fox Sports, aplicativo Fubo