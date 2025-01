Comandantes vs. Pontuação de Eagles, Atualizações ao vivo: Philadelphia recebe Washington no jogo do campeonato da NFC para um lugar no Super Bowl

O Philadelphia Eagles é a vitória de uma segunda viagem ao Super Bowl com Jalen Hurts como Mariscal de Campo e Nick Sirianni como treinador -chefe. No caminho estão os comandantes de Washington, liderados pelo marechal de campo Jayden Daniels, já que a equipe procura uma primeira aparição no Super Bowl em 32 anos. Os Eagles têm sido uma das equipes mais dominantes da NFL ao longo da temporada e esperavam estar entre as equipes que competem por uma posição no Super Bowl quando a temporada começou, mas esse não foi o caso dos comandantes, que no primeiro De Dan Quinn ano como treinador, passou de uma equipe de 4 a 13 com a seleção número 2 no Draft da NFL até a porta de um Super Bowl.

Os clubes dividiram suas reuniões da temporada regular nesta temporada, com as duas equipes vencendo em casa. A Filadélfia venceu por 26 a 18 na noite de quinta-feira para abrir a semana 11. Saquon Barkley correu por 146 jardas e dois touchdowns naquela noite, enquanto Washington venceu em casa na semana 16, 36-33. Jayden Daniels lançou cinco passes de touchdown naquele jogo, incluindo um vencedor do jogo com nove segundos. Jalen Hurts foi eliminado desse jogo com um choque cerebral e não voltou à rodada da comunidade.

