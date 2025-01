Comandanti che cercano di far passare il Super Bowl alla storia

Ai Washington Commanders manca solo una vittoria per diventare uno dei più grandi tiri dalla distanza pre-campionato mai arrivati ​​al Super Bowl.

Domenica Washington affronterà i Philadelphia Eagles ospitanti nella partita del campionato NFC. Venerdì gli Eagles sono stati elencati come favoriti con 6 punti su ESPN BET. I Comandanti erano molto più sfavoriti a settembre.

Washington ha iniziato la stagione con un risultato di 150-1 per vincere il Super Bowl e prima della settimana 3 era in bilico fino a 250-1 nei bookmaker. Con una vittoria domenica, i Commanders pareggerebbero i St. Scommesse preseason Super Bowl di Louis Rams 1999 da quando la NFL ha adottato un programma di 16 partite nel 1978, secondo l’archivio scommesse SportsOddsHistory.com.

Pochissimi scommettitori erano disposti a puntare su Washington nella preseason. Una scommessa da $ 500 sul Super Bowl 150-1, piazzata il 17 agosto da uno scommettitore in Virginia con Caesars Sportsbook, è tra le più grandi scommesse preseason riportate sui Commanders.

Ventisette squadre – tra cui Tennessee Titans, New York Giants e New England Patriots – hanno attirato più scommesse sul Super Bowl rispetto ai Commanders la scorsa stagione presso i bookmaker BetMGM. È stato scommesso circa 10 volte più denaro sulla vittoria del Super Bowl da parte dei New York Jets rispetto ai Chiefs che hanno iniziato a settembre.

Quattro mesi dopo, Washington è la scommessa più popolare sul tabellone di BetMGM. Sono state piazzate più scommesse sulla vittoria dei Commanders contro gli Eagles rispetto a qualsiasi altro risultato in entrambe le partite di campionato di questo fine settimana. Washington ha circa +240 sfavoriti per vincere la partita.

Nell’AFC Championship Game, i Kansas City Chiefs ospitanti erano favoriti di 1,5 punti sui Buffalo Bills su ESPN BET. La seconda scommessa NFL più popolare su BetMGM questo fine settimana è stata la vittoria dei Bills sui Chiefs di venerdì.