Comandanti contro Eagles: aggiornamenti in tempo reale della partita del campionato NFC, momenti salienti

Washington Commanders contro Philadelphia Eagles: due squadre della NFC East in lotta per un posto al Super Bowl. È un risultato che pochi avrebbero potuto prevedere qualche mese fa.

Dopotutto, non si parlava della stabilità del lavoro dell’allenatore degli Eagles Nick Sirianni dopo un inizio 2-2? Questo prima che il quarterback Jalen Hurts, il running back Saquon Barkley e una difesa robusta aiutassero gli Eagles a ottenere 12 vittorie nelle 13 partite successive.

Una perdita solitaria? Ai comandanti della settimana 16, ovviamente.

Il che ci porta a Washington, dove il secondo anno sotto la proprietà di Josh Harris si è rivelato fruttuoso dopo ampi cambiamenti dopo la loro stagione inaugurale 4-13. Con il direttore generale del primo anno Adam Peters, l’allenatore del secondo anno Dan Quinn e il quarterback titolare Jayden Daniels, i Commanders sembravano pronti per una buona stagione – chi potrebbe dimenticare la partita dell’Ave Maria della settimana 8 – ma da allora hanno dimostrato di esserlo. tra i migliori della NFL dopo una stagione di 12-5 seguita da una sconfitta nel round di divisione della testa di serie Detroit Lions al Ford Field.

Daniels, la seconda scelta assoluta lo scorso aprile, può diventare il primo rookie a partire titolare in un Super Bowl, mentre Hurts cerca di guadagnarsi una seconda trasferta nella grande partita in cui gli Eagles non furono all’altezza dei Kansas City Chiefs due stagioni fa. .

