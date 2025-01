Comandanti GM Rilascia la dichiarazione dopo la perdita del campionato NFC

I comandanti di Washington hanno vinto un totale di quattro partite nel 2023.

Pertanto, non molte persone hanno visto arrivare questa rapida svolta.

Anche quando hanno assunto un nuovo staff tecnico, hanno portato un quarterback da principiante e hanno aggiunto un po ‘di talento al programma, nemmeno il fan più ottimista ha pensato che avrebbero raggiunto la partita di campionato NFC nel primo anno di Jayden Daniels in campionato.

Tuttavia, GM Adam Peters sa che si tratta di una breve attività di memoria.

In quanto tale, non possono guardare indietro e sentirsi bene per quello che hanno fatto.

Se qualcosa deve solo migliorare.

Con questo in mente, ha rilasciato una dichiarazione sui social media e ha parlato di come tutti dovrebbero sforzarsi di migliorare per la prossima stagione.

È il tipo di mentalità che desideri dalla tua squadra.

Con le parole del negozio deceduto Kobe Bryant, il lavoro non è finito.

Ovviamente è bello bussare alla porta di un Super Bowl, ma tutti giocano per vincere tutto.

Questa squadra del comandante si è rivelata speciale.

Anche con una difesa sottosopra, il loro quarterback rookie star è stato in grado di condurli a vittorie playoff consecutive.

Daniels sembra una superstar nella creazione, e con lui al timone, questa squadra deve essere molto buona per molti anni a venire.

Tuttavia, vogliono un obiettivo sulla schiena la prossima stagione e quindi devono assicurarsi che migliorino ancora di più.

