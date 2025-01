Comandanti Jayden Daniels contro. CJ Stroud dei texani: Chi ha avuto la migliore stagione da rookie?

Jayden Daniels o CJ Stroud come titolare?

Questa è la domanda che mi viene in mente durante la storica stagione da rookie di Daniels. Daniels, il vincitore dell’Offensive Rookie of the Year, ha guidato i Commanders verso un field goal vincente per battere i Buccaneers nella wild card NFC la scorsa settimana, assicurando a Washington la prima apparizione nel divisional round in 19 anni. La scelta numero 2 in assoluto è stata anche il primo quarterback titolare esordiente a vincere una partita di playoff in trasferta dal 2012.

Il successo di Daniels nei playoff (finora) combinato con un’eccezionale stagione regolare che gli è valsa un cenno al Pro Bowl ha portato alcuni esperti nazionali ad arrivare al punto di dire che ha avuto la migliore stagione di quarterback da rookie. mai – un anno dopo che molti avevano detto la stessa cosa di Stroud.

Scelto n. 2 in assoluto lo scorso anno, Stroud ha anche guidato la sua squadra al turno di divisione come esordiente (i texani alla fine hanno perso contro i Ravens al secondo turno). È diventato il quarterback più giovane di sempre a vincere una partita di playoff nella vittoria wild card di Houston su Cleveland. Gran parte degli elogi per Stroud – il suo equilibrio e il modo in cui ha giocato oltre i suoi anni – sono stati riciclati e dati a Daniels.

Questo non vuol dire che Daniels non se lo meritasse; è stato uno dei migliori quarterback del campionato nel 2024 da debuttante. Ma ciò richiede uno sguardo più attento alla sua stagione passata e a quella vissuta da Stroud l’anno scorso.

Ecco una ripartizione delle stagioni di ingresso degli amici d’infanzia per categoria, chi ha il sopravvento in ciascuna e cosa significa:

UN CEO MIGLIORE?

Dipende da come lo guardi.

In termini di efficienza, Daniels ha la meglio. Durante la stagione regolare, ha completato una percentuale di passaggi più alta (Daniels 69%, Stroud 63,9%), ha registrato più tocchi di passaggio (25, 23) e ha avuto meno giocate perse (1,7%, 2,8%). Focus sul calcio professionistico. Daniels batte Stroud anche in alcuni parametri avanzati, inclusi i punti previsti aggiunti per drop (più-0,13, più-0,6) e la percentuale di completamento rispetto al previsto (più-2,0, più-0,9%), secondo Next Gen Stats.

Ma Stroud ha un vantaggio nella maggior parte delle categorie di passaggio tradizionali, comprese le intercettazioni (Stroud con 5, Daniels con 9), le yard di passaggio per tentativo (8,2, 7,4) e le yard di passaggio totali (4.108; 3.568), nonostante Stroud abbia giocato. due partite in meno rispetto allo scorso anno.

Daniels ha avuto un corpo di cattura dei passaggi più debole (in termini di produzione e probabilmente di talento). Ma già i numeri di Stroud sono strabilianti. Si è unito a Tom Brady e Joe Montana come unici quarterback del passato 50 anni alla guida della NFL nel numero di yard di passaggio a partita (273,9) e nel rapporto di touchdown catturati (4,6) – da rookie.

Anche il quarterback texano è stato leggermente migliore di Daniels contro la pressione da rookie. Stroud aveva una migliore percentuale di completamento, percentuale di completamento, yard di passaggio, rapporto touchdown-intercettazione e valutazione del passante rispetto a Daniels, nonostante fosse caduto 11 volte contro maggiori pressioni, secondo le statistiche di Next Generation.

Bordo: Stroud

Può CJ Stroud, texani, sconvolgere Patrick Mahomes, Chiefs?

UN RUSHER MIGLIORE?

Stroud è un tradizionale passante tascabile che sa correre quando necessario. Sebbene Daniels sia fatto della stessa pasta, ha anche talento come corridore, rendendolo uno dei migliori giocatori a doppia minaccia del campionato. I comandanti usano corse progettate con lui e sa come proteggere il suo telaio sottile da 210 libbre.

Daniels ha guidato Washington con 891 yard di corsa, il terzo nella storia del campionato per un giocatore con un passer rating di almeno 100, secondo Next Gen Stats. Ha anche percorso la NFL in yard di corsa (600). I suoi 28 carry per 233 yard e 20 primi down sul terzo e quarto down si sono combinati per guidare la NFL anche in questa stagione.

Daniels ha effettuato sei touchdown veloci su 148 carry per le sue 891 yard di corsa. Stroud aveva solo 39 carry per 167 yard e tre touchdown come matricola.

Bordo: Daniels

CHI È PIÙ CONNESSO?

Il drive vincente di Daniels nella wild card game della NFC contro i Bucs è stata l’ultima dimostrazione di ciò che ha fatto nei momenti più importanti di tutta la stagione.

C’è l’Ave Maria per battere i Bears nella settimana 8. Il via libera al touchdown con sei secondi rimasti per battere gli Eagles nella settimana 15. Come è riuscito a battere i Bengals nella settimana 3, il suo primo in prima serata. Daniels ha aiutato Washington a vincere otto partite da un gol in questa stagione. Includendo i playoff, ha cinque drive vincenti e cinque rimonte nel quarto quarto (finora).

La scorsa stagione, tuttavia, Stroud sembrava altrettanto a suo agio nei momenti critici quanto Daniels adesso. Il momento clou più importante: oltre il 71% dei suoi passaggi per 470 yard e cinque touchdown senza intercettazioni, incluso il punteggio vincente con sei secondi rimasti, nella vittoria della settimana 9 su Tampa nella stagione 2023.

Tuttavia, i texani del 2023 hanno ottenuto sette vittorie con un gol rispetto alle otto dei Commanders in questa stagione. Stroud ha anche avuto solo due drive vincenti e una rimonta nel quarto quarto rispetto ai cinque di Daniels in entrambe le categorie.

Bordo: Daniels

L’anno di Jayden Daniels si colloca tra le più grandi stagioni da rookie di tutti i tempi

QUAL È IL GIUDIZIO?

Daniels ottiene un leggero vantaggio.

Ha anche la possibilità di fare la storia in un modo che Stroud non ha potuto. Entrambi hanno fatto il girone di divisione come esordienti, ma Daniels ha ancora la possibilità di andare oltre. Aiutando i Chiefs a sconfiggere i Lions in cima alla classifica sabato, Daniels sarebbe diventato solo il quinto quarterback ad iniziare una partita di campionato della conferenza dalla fusione della NFL del 1970. Questa impresa, insieme alla stagione che ha già disputato, metterebbe Daniels nella categoria. possedere – più di ogni altro quarterback esordiente nella storia, tra cui Andrew Luck, Russell Wilson, Robert Griffin III e Cam Newton.

In definitiva, le stagioni da rookie di Daniels e Stroud devono essere analizzate nel contesto delle loro situazioni. E come notato in precedenza, Stroud ha ottenuto più produzione dai suoi pass-cacher. Aveva anche una difesa migliore (i texani si sono classificati al 16° posto nel DVOA difensivo la scorsa stagione, mentre i Commanders si sono classificati al 23° posto quest’anno, secondo i dati FTN). Inoltre, non puoi ignorare la capacità di corsa superiore di Daniels o il fatto che abbia più vittorie (13 e oltre rispetto alle 10 di Stroud, compresi i playoff) giocando in una divisione più dura.

Questo non vuol dire che Daniels stia avendo una carriera migliore di Stroud, che è regredito statisticamente nella sua seconda stagione. Non sappiamo ancora come reagirà Daniels quando le squadre avranno un’intera stagione su di lui.

Ma in questo momento, Daniels si distingue come il precedente quarterback che ha fatto la storia.

Ben Arthur è un reporter della NFL per FOX Sports. In precedenza ha lavorato presso The Tennessean/USA TODAY Network, dove si trovava I Titani battere lo scrittore di un anno e mezzo. Ha coperto Seattle Seahawks a SeattlePI.com per tre stagioni (2018-2020) prima di trasferirsi in Tennessee. Puoi seguire Ben su Twitter all’indirizzo @benyarthur .

