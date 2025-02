Come guardare 2025 Dayona 500: data, ora, canale televisivo, programma, streaming

Il 77 ° della serie NASCAR Cup parte a 67 a 500.

È l’evento più famoso della NASCAR e può iniziare la stagione più importante della serie Cup. Ecco cosa devi sapere sulla competizione, su come guardarla e informazioni su altri eventi NASCAR che si terranno durante la settimana.

Quando è Daytona 500?

La competizione inizierà alle 14:30 di domenica 16 febbraio.

Dov’è la competizione?

500 si terranno presso la Daytona 2,5 Mail su Speedway internazionale.

Dove posso guardare Daytona 500? Che canale è?

La competizione sarà trasmessa in diretta con Fox e Fox Sports.

2024 Daytona 500 Highlights NASCAR Fox

Come posso guardare la competizione senza cavo?

Per coloro che non hanno un ordine via cavo, ci sono diversi servizi di streaming live che trasportano Fox, tra cui YouTube TV, Sling TV, Hulu+ e FuboTV.

Qual è il programma Daytona 500?

Il prossimo programma è il seguente:

Mercoledì 12 febbraio

Allenamento di apertura della serie NASCAR Cup – 10:05 – 10:55 ET (FS1)

Daytona 500 Media Day – 12:30

NASCAR Cup Series One Car Qualifier (un round, due round) – 20:15 ET (FS1)

Premere dopo il passaggio – qualificazione

Giovedì 13 febbraio

Press Pass – 14:30 You ET

Allenamento della serie ARCA – 16:05 ET

Allenamento per camion – 17:05 ET (FS1)

NASCAR Cup Series Duel #1–17 ET (FS1)

NASCAR Cup Series Duel #2 – 8:45 ET (FS1)

Premere dopo il passaggio – competizioni

Venerdì 14 febbraio

Press Pass – 11 AM ET

Qualificazione della serie ARCA – 13:30 ET

CARICA -CARICA CARICA – 15:00 ET

Allenamento della serie Xfinity – 16:35 PM ET (CW)

Allenamento della serie NASCAR Cup – 5:35 – 18:25 ET (FS1)

Fresh Florida 250 Truck Series Race (100 round) – 19:30 ET (FS1)

Premere Pass – Dopo una gara

Sabato 15 febbraio

Qualifiche della serie Xfinity – 10 am ET (CW)

Press Pass – Alle 23:30 non lo sei

ARCA MENARDS Series 200 Race (80 round) – 12 pm ET (FOX)

Allenamento finale nella serie NASCAR Cup – 3:05 – 15:55 ET (FS2)

United Rentals 300 Xfinity Series Competition (120 round) – 17 pm ET (CW)

Premere Pass – Dopo una gara

Domenica 16 febbraio

PRESSO PASS – 10 AM ET

NASCAR Cup Series Dayna 500 (200 round) – 14:30 ET (FOX)

Premere Pass – Dopo una gara