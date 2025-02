Come ha vinto Auburn, l’Alabama ha perso, più con lui da AP n. 1 vs. 2 matchup

La rivalità di Auburn-Alabama ha organizzato molti classici sul campo di calcio. In Iron Bowl dal 1984, l’ex star Auburn Bo Jackson ha fatto un brutto modo fino al blocco per sigillare la vittoria per l’Alabama. Nel 2009, il touchdown in ritardo ha aiutato l’Alabama a vincere una partita rivale e rimanere imbattuto in quella che alla fine sarebbe stata la stagione del campionato nazionale. E il 2013 ha creato un famigerato “Kick Six” quando Chris Davis di Auburn ha restituito un tentativo fallito di atterrare per l’atterraggio negli ultimi secondi.

Sabato pomeriggio a Tuscaloose ha creato il numero 1 di Auburn n. 1 e il n. 2 Alabama, la questione indimenticabile sul legno duro in una partita emozionante con entrambi i sec E Selezione delle conseguenze domenicali. Nonostante il fatto che l’intera doppia cifra HRU-O per il pezzo, l’Alabama si è esibita in ritardo per unirsi al gioco, 65-65, con circa otto minuti per giocare.

Editori birichini 2 correlati

E poi, Johnni Broome, il candidato nazionale dell’anno, reagisce un infortunio alla caviglia che gli è costato più partite all’inizio di questa stagione. Tuttavia, Auburn ha continuato a combattere e ha ottenuto la vittoria del 94-85 sul suo rivale di stato.

La prima partita di AP n. 1 vs n. 2 nella storia della SEC alla fine ha offerto un teatro che molti si aspettavano quando la squadra più equilibrata in America ha assunto uno dei più grandi gruppi offensivi del paese. È stato un momento unico per alcuni programmi che si sono schiantati alla Blue Blood Party al basket universitario e si sono sviluppati in un candidato per un titolo nazionale permanente.

Il vincitore, Auburn, ha ora rafforzato il suo vantaggio nella gara del titolo della SEC e nella persecuzione del seme totale più alto. Loser, Alabama, deve raggruppare in tre settimane e prepararsi per una partita ad Auburn.

ESPN Myron Medcalf, Jeff Borzello e Joe Lunardi abbattono tutto ciò che è accaduto e gli effetti permanenti.

Cosa ci ha detto questo gioco di entrambe le squadre?

Borzello: Il divario tra Auburn e tutti gli altri per il totale 1-semnio sta crescendo. Le Tigri sono entrate nel giorno con altre cinque vittorie quadranti 1 di chiunque altro nel paese come valutazione n. 1 in cinque delle sette metriche utilizzate dal comitato di selezione. Ora hanno una vittoria su Alabama, Tennessee, Houston, Purdue e Iowa State, con le loro due perdite in arrivo a squadre che erano 1-mens in una falsa fascia da rivelare sabato pomeriggio, Duke e Florida. Penso che questo gioco abbia anche mostrato la festa di Auburn, che non abbiamo visto in questa stagione nella SEC Road, e ha soppresso qualsiasi dubbio che avevamo sulla capacità delle tigri di controllare l’avversario d’élite in un ambiente stradale reale nel gioco della conferenza.

Medcalf: Penso che questo gioco abbia mostrato l’importanza di Mark Sears sulla speranza di Alabam per il titolo nazionale. Sì, ha guadagnato 18 punti. Ma nel complesso erano 4: 17 e 2-per-11 dalla linea a 3 punti. I suoi primi problemi spiacevoli furono anche influenzati dal ritmo generale dell’Alabama.

Le squadre con protagoniste star nelle loro liste decideranno probabilmente il titolo nazionale: Cooper Flagg per Duke; Broome per Auburn. Walter Clayton Jr., Braden Smith, Zakai Zeigler, Wade Taylor IV e altri giocano tutti le migliori settimane di basket dalla scelta di domenica. Sears dovrà confrontare queste esibizioni per aiutare il suo team a raggiungere San Antonio.

Come ha fatto Auburn a vincere questo?

giocare 0:31 Auburn si apre fino al 9-0 di vantaggio vs. Alabama Auburn busserà presto a un trio di 3 a prova di catturare il vantaggio per 9-0 sull’Alabama.

Medcalf: Auburn ha vinto perché John Broome può essere il miglior giocatore del paese. Una coppia di 3 puntatori al candidato del premio Wooden nella sezione di apertura non solo ha aiutato le Tigri ad attrarre la leadership 9-0, ma ha inviato un messaggio che erano lì per fare una dichiarazione. La corsa iniziale è stata anche cruciale perché ha limitato l’impatto di un DP della selezione in Tuscaloose.

Lo stile fisico e la difesa aggressiva di Broome erano cruciali: si sono conclusi con 19 punti, 14 rimbalzi, sei assist e due blocchi. Anche dopo aver risposto a un infortunio alla caviglia, ha creato un blocco chiave e un secchio tardivo per aiutare la sua squadra a chiudere il negozio. L’Alabama non poteva neutralizzarlo.

Borzello: Broome è stato fantastico, il che non è una sorpresa, ma Tahaad Pettiford era nella seconda metà del cambio di gioco quando Auburn iniziò a colpire il muro e l’Alabama correva. In questa stagione, Pettiford ha corso dalla panchina per avere un impatto sui grandi giochi. Dopo che Grant Nelson ha legato il gioco per 65 anni per immergersi, Pettiford è tornato dal pavimento e ha seppellito 3 per rallentare le dinamiche. Pochi minuti dopo guidò una corsia e colpì il layout della mano destra, quindi aveva un’altra superficie sul bordo della presa successiva.

Pettiford si è concluso con 13 punti, 11 è arrivato nella seconda metà.

Come ha perso l’Alabama?

Torneo maschile Iscriviti ora e gioca sul titolare degli uomini n. 1 gratis! 135 000 $ in prezzi.

Gioca alle sfide del torneo maschile

Medcalf: L’Alabama non ha potuto riprendersi dal primo tempo sciatto e li ha costretti a combattere attraverso il deficit per la maggior parte del gioco. Sì, il 10-0 nella seconda metà è stato impressionante. Ma questi incontri richiedono molta energia e Crimson Tide non avevano abbastanza per farlo. L’Alabama è entrata sabato come SEC della squadra offensiva più alta, ma nel primo tempo ha terminato 2 su 15 su una linea di 3 punti e solo il 31% del campo. Mark Sears che gioca attraverso il fallo precoce non ha aiutato. Ma prima della pausa non erano semplicemente abbastanza offensivi. Questa pace ha continuato alla seconda metà.

Borzello: L’Alabama ha davvero cercato di fare colpi dal perimetro. Crimson Tide ha perso i loro primi nove tentativi dall’arco, mentre il loro primo marchio è arrivato con 8:43 per partire nel primo tempo – ed è arrivato solo dopo aver perso due 3 sulla stessa proprietà. Mi sembrava che stessimo aspettando che il coperchio uscisse dal bordo, ma avessero perso otto 3 SV che coprivano entrambe le metà. L’unica volta in cui l’Alabama è stata in grado di combinare il gioco è stata quando Sears ha colpito un paio di 3 e Chris Youngblood ha seppellito Hluboký, ma ha perso i suoi ultimi tre tentativi di 3.

Quanti creatori saranno la profondità di ogni squadra a marzo?

giocare 0:23 Johni Broome deteriora le lesioni alla caviglia Sembra che John Broome di Auburn deteriora la lesione alla caviglia e cerchi di cadere nel layout.

Borzello: La profondità di Auburn fu immediatamente ovvia quando le Tigri saltarono in testa al 9-0 contro l’Alabama e diedero a Bruce Pearl Green per portare Tahaad Pettiford, Chany Johnson e Chad Baker-Mazar-All che finiscono con un punteggio a due cifre. Baker-Mazar potrebbe tornare alla formazione iniziale quando era completamente sano, ma con questo trio Auburn ha una rotazione d’élite di otto membri. Pettiford è una delle migliori matricole di grandi giochi del paese e Johnson mi ha riempito di Broome quando All-American è rimasto ferito.

L’Alabama non è dietro la profondità e il talento, specialmente con Derrion Reid indietro dall’infortunio. Aden Holloway e Labaron Philon sono in backcourt.

Medcalf: Auburn ha mantenuto il suo vantaggio sull’Alabama, sebbene Broome si sia seduto dopo aver risposto alla lesione alla caviglia. La profondità delle Tigri dà loro la fiducia che paga a marzo quando sono andati 3-0 nella SEC senza un candidato nazionale dell’anno in tribunale.

Per l’Alabama, la profondità è essenziale a causa del ritmo che il team impiega. L’Alabama, seconda a un ritmo modificato per Kenpom, deve ottenere la produzione dalla sua panchina perché ogni giocatore ha bisogno di una pausa in questo schema ad alte prestazioni. La partita di sabato ha anche mostrato che l’Alabama avrebbe dovuto ottenere una produzione efficace dalla sua panchina ogni volta che diventerà un fattore nel post -stagione.

Cosa ha il risultato nel titolare?

Lunards: Per spiegare l’impatto di questa partita colossale in Tuscaloose: sono necessarie solo due parole.

Auburn espande semplicemente il suo cuscino come seme totale n. 1. Anche l’Alabama rimane un totale di 2, ma con luce diurna molto piccola prima del n. 3 Duke. La vera storia per Crimson Tide è l’opportunità persa per sostituire le Tigri per il miglior posto sul campo – fino a quando non si incontra di nuovo ovviamente.