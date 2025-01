Come i Patriots stanno cercando di cambiare le cose con Mike Vrabel

FOXBOROUGH, Massachusetts – Nemmeno un anno fa – 362 giorni per l’esattezza – il proprietario dei New England Patriots Robert Kraft ha parlato di una nuova struttura all’interno dell’organizzazione.

Invece di passare principalmente attraverso il leggendario allenatore Bill Belichick, il potere sarebbe distribuito più ampiamente, a cominciare dall’allenatore Jerod May e da uno staff guidato da Eliot Wolf.

“Stiamo cercando di lavorare insieme”, ha detto Kraft quel giorno.

L’assunzione domenicale di Mike Vrabel 16esimo allenatore della franchigia segnala un allontanamento da quell’approccio dopo che Kraft ha dichiarato in una dichiarazione rilasciata dopo il licenziamento di Mayo che voleva “accelerare il nostro ritorno alla contesa del campionato”.

In breve, Vrabel sta arrivando per ripulire un’organizzazione che ha fallito e ha registrato 4-13 record in ciascuna delle ultime due stagioni.

La presenza decisiva e l’attenzione ai dettagli di Vrabel – come evidenziato dal suo mandato di sei anni di grande successo come capo allenatore dei Tennessee Titans – dovrebbero avvantaggiare una squadra dei Patriots che ha bisogno di più talento, disciplina e un migliore gioco di frizione (2-6 in partite con un punteggio nel 2024).

I Titans sono andati 30-23 (.566) in partite a un gol sotto la guida di Vrabel, quarto migliore nella AFC dietro Pittsburgh Steelers (.667), Kansas City Chiefs (.643) e Miami Dolphins (.617). I Patriots sono 11-18 nelle partite a punteggio singolo nelle ultime tre stagioni, i terzi peggiori nella AFC in quell’arco di tempo davanti solo ai Denver Broncos (.345) e ai Jacksonville Jaguars (.333).

Vrabel dovrebbe avere più potere di Mayo – come ha detto Kraft all’inizio di questa settimana, il nuovo allenatore avrà una voce significativa nella selezione dei giocatori – e il modo in cui ciò influirà sul front office è una delle trame principali dopo la sua assunzione.

Di tutte le analisi immediate dell’annuncio fatto domenica dai Patriots secondo cui Vrabel sarebbe tornato nella franchigia con la quale aveva vinto tre Super Bowls da giocatore, la critica di Tedy Bruschi è stata quella più evidente perché segnalava la sua convinzione che le agende personali nel front office contribuissero a il siluro. Il mandato di May.

Intervenendo al “Sunday NFL Countdown” di ESPN, Bruschi ha detto: “L’organizzazione dei New England Patriots è stata pessima negli ultimi due anni. … Vrabel non scherzerà. Vrabel stringerà le viti. Secondo me, ci sono alcune persone nel front office a cui bisogna dire: “Non sai cosa stai facendo e devi fare un passo indietro”.

“Ci sarà un cambiamento. Sono un po’ sorpreso che sia successo perché ci sono alcune persone ai vertici dell’organizzazione che vogliono essere ascoltate. E a volte dovranno prendere un boccone di umile torta e capirlo la tua opinione non ha importanza perché ci sono persone nell’edificio che ne sanno di più.

“Speriamo che ciò accada questa volta perché il progetto di collaborazione non ha funzionato. Sono contento che le cose cambieranno un po’ con un allenatore che ha più esperienza e sanno esattamente cosa stanno ottenendo con Mike Vrabel.” “

Bruschi ha riconosciuto di essere un caro amico di Vrabel, suo ex compagno di squadra. È amico di May, anche lei ex compagna di squadra.

Bruschi è uno dei migliori giocatori e ambasciatori di tutti i tempi, che Belichick una volta definì “il perfetto patriota”. Le sue parole sullo stato del franchise hanno lo stesso peso di quelle di altre.

Quindi, quando i Patriots presenteranno Vrabel lunedì a mezzogiorno ET – lo faranno presso il sito del Gillette Stadium, dove è stato inserito nella Hall of Fame della squadra nel 2023 – una delle grandi domande sarà come l’organizzazione intende quadrare Esso.

Lavorerà fianco a fianco con Wolf e il direttore del personale senior Alonzo Highsmith, che facevano parte della ricerca del capo allenatore? Ci sarà qualcuno sopra di loro? Quali altri cambiamenti sono in arrivo?

Uno dei momenti più caratteristici di Vrabel mentre giocava per i Patriots (2001-2008) è stato prima della scioccante vittoria per 20-17 sui Rams nel Super Bowl XXXVI, quando i giocatori decisero collettivamente di rinunciare alle presentazioni individuali e furono annunciati come squadra.

Dare valore alla squadra rispetto al singolo individuo è stato parte del DNA del campionato dei Patriots, e ora si rivolgono a Vrabel nella speranza di riconquistare quella magia, dentro e fuori dal campo.