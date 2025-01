Come i Rams intendono limitare l’abilità di big-play di Eagles RB Saquon Barkley

Eric Williams Reporter della NFL

L’unico Pro Bowler difensivo dei Los Angeles Rams, Jared Verse, ha ammesso che avrebbe potuto giocare meglio nella sconfitta per 37-20 della sua squadra contro i Philadelphia Eagles nella settimana 12 al SoFi Stadium.

Nello specifico, il rookie edge rusher non è rimasto costantemente nel divario per fermare le giocate di corsa esplosive.

“Ci ho messo in una brutta situazione in molti posti”, ha detto Verse dopo la partita. “Non ho messo i miei DB in buona posizione nella mia corsa. Alcune volte ho preso l’interno perché sentivo che era aperto quando dovevo rimanere al limite. Nel complesso, sento che avremmo potuto fare meglio.”

Saquon Barkley fece una prestazione storica quel giorno contro i Rams, correndo per 255 yard, il suo record in carriera. Solo nella seconda metà, ha rimbombato per 182 yard di corsa, comprese corse di touchdown di 70 e 72 yard. Barkley è diventato solo il sesto giocatore nella storia della NFL a registrare più touchdown di corsa di oltre 70 yard in una singola partita. Le 314 yard di corsa di Filadelfia contro i Rams sono state le seconde per qualsiasi squadra in questa stagione.

E anche al SoFi di Los Angeles, i chiassosi fedeli di Philadelphia lo hanno fatto sapere ai Rams.

“Odio i fan degli Eagles”, ha detto Verse al Los Angeles Times questa settimana. “Sono così fastidiosi. Odio i tifosi degli Eagles.

“Quando vedo quel verde e bianco, lo odio. Sono davvero scioccato. Come se fossi davvero sexy.”

Quando queste due squadre si incontreranno di nuovo nel Divisional Round della NFC domenica, questa volta al Lincoln Financial Field di Philly, la domanda ovvia è: riusciranno il Verse e la giovane difesa di LA a capire come contenere i migliori giocatori della lega?

“Se non riesci a fermare la corsa, è molto difficile”, ha detto Quentin Lake, responsabile della sicurezza dei Rams. “Dobbiamo solo eliminare le giocate esplosive, eliminare le corse esplosive e staremo bene.”

Dopo l’intervento di Barkley, la difesa di Los Angeles ha fatto proprio questo. Nelle ultime sette partite della stagione regolare, i Rams hanno tenuto le squadre a 104 yard di corsa a partita. Hanno vinto sei di quelle partite, con l’unica sconfitta arrivata per 30-25 contro i Seattle Seahawks nella settimana 18, una partita in cui la maggior parte dei titolari di Los Angeles non ha giocato.

Nella vittoria wild card per 27-9 sul Minnesota della scorsa settimana, i Rams hanno tenuto i Vikings a 106 yard.

Naturalmente, Barkley e gli Eagles rappresentano una sfida completamente diversa.

“Ci sono modi in cui devi essere in grado di cambiare aspetto perché se a loro piace quello che stai facendo e sei seduto nelle stesse strutture davanti, ti picchieranno e ti metteranno in imbarazzo”, ha detto l’allenatore dei Rams Sean McVay.

Gli Eagles dovrebbero temere i Rams nel loro incontro del turno di divisione?

Non è così semplice come i Rams che mettono corpi sempre più grandi vicino alla mischia per rallentare Barkley. Devono anche fare i conti con uno dei migliori quarterback della lega, Jalen Hurts, che ha corso per 630 yard durante la stagione regolare. Secondo FOX Sports Research, Hurts guida tutti i QB della NFL con 64 primi down e 14 touchdown veloci in questa stagione, compresi i playoff.

Quando aggiungi uno dei migliori ricevitori della lega alla difesa, AJ Brown al limite, è un compito arduo per il coordinatore difensivo dei Rams al primo anno, Chris Shula.

Domenica la difesa dei Rams si concentrerà sui primi down per cercare di entrare in situazioni più favorevoli al terzo down. Nella settimana 12, gli Eagles sono andati 9 su 15 al terzo down perché avevano distanze gestibili per spostare le catene, impedendo ai Rams di riscaldare la loro potente corsa al passaggio.

“Erano al terzo posto un discreto numero di volte ed era terzo e favorevole”, ha detto Shula. “Quindi, ovviamente, non vuoi essere in quell’area tre e 4-5 dove le probabilità sono ovviamente un po’ più contro di te.

“Devi trovare un modo per portarli… fuori pista, portarli in seconda e lunga, dove ottieni quelli in terza e lunga, e puoi guadagnarti il ​​diritto di affrettare il passante.”

Nel loro passaggio, domenica i Rams potrebbero giocarsela in modo un po’ più conservativo. Nel complesso in questa stagione, hanno giocato il 24,7% delle volte, il nono posto più basso in campionato e il più basso di L.A. dal 2018. Tuttavia, nella settimana 12 contro Philadelphia, i Rams hanno battuto Hurts nel 34,6% delle sue partite di playoff, il loro quarto. percentuale più alta nel gioco nel 2024.

I risultati non furono eccezionali. Hurts è andato 6 su 9 per 96 yard quando ha brillato in quella partita. Ha anche corso 12 volte per 39 yard.

“Molte delle cose che ci hanno veramente ferito sono state cose che abbiamo fatto a noi stessi”, ha detto il placcaggio difensivo dei Rams Takla Kobie Turner. “I diversi modi in cui saltiamo fuori dai nostri spazi vuoti e dovremmo avere più rumore negli spazi vuoti. Oppure creiamo cuciture verticali e lasciamo che 26 (Barkley) trovi le pieghe verticali.

“Alla fine, sappiamo che molte di queste cose si riducono a ciò che possiamo controllare. E sappiamo che attaccheremo tutto ciò che possiamo controllare per vincere domenica.”

Eric D. Williams si occupa di reportage e copertura della NFL da oltre un decennio Los Angeles Rams per la squadra Sports Illustrated Caricabatterie di Los Angeles per ESPN e Seattle Seahawks Per il Tacoma News Tribune. Seguitelo su Twitter all’indirizzo @eric_d_williams .

