Come il Chelsea ha battuto il record di trasferimenti femminili firmando il Girma

C’è voluto del tempo, ma il calcio femminile ha finalmente ottenuto il suo primo milione di trasferimenti. La difensore degli Stati Uniti Naomi Girma è ora la giocatrice più costosa nella storia del calcio femminile poiché il suo trasferimento da 1,1 milioni di dollari al Chelsea dal San Diego Wave, annunciato domenica, ha superato il precedente record mondiale che il Bay FC aveva speso 767.000 dollari per ingaggiare l’attaccante Racheal. Kundananji dal Madrid CFF nel febbraio 2024.

Girma, 24 anni, è ampiamente considerato il miglior difensore centrale del mondo (ed è stato classificato al secondo posto nella lista dei 50 migliori giocatori di ESPN a novembre), ma nessuno si sarebbe aspettato che un difensore battesse il record.

Dopo il suo arrivo, prima della partita contro l’Arsenal, ha dichiarato al sito del club: “Sono così felice ed emozionata di essere qui. Non mi sembra reale. Ci sono molte cose al Chelsea che mi hanno fatto venire voglia di farlo”. Venire.” qui: la cultura, la mentalità vincente, lo staff e i giocatori, è un ottimo ambiente per imparare e crescere. Voglio farlo adesso.

Allora come è nato questo mega accordo? Tom Hamilton, Emily Keogh e Jeff Carlisle analizzano il più grande trasferimento nel calcio femminile.

Interesse a lungo termine

Il Chelsea ha un interesse di lunga data per Girma, e l’ex allenatore del Chelsea e attuale allenatore dell’USWNT Emma Hayes ha dichiarato di essere “il miglior difensore che abbia mai visto”. Ma anche se il club non ha mai fatto una mossa quando Hayes era in carica, ha visto un’opportunità per balzare durante questa finestra e l’ha colta.

Dopo l’infortunio al legamento crociato anteriore di Kadeisha Buchanan, il Chelsea ha cercato di rafforzare le proprie risorse come difensore centrale. Per una squadra che domina la Women’s Super League (WSL) sotto la nuova guida Sonia Bompastor (con 10 vittorie e un pareggio in 11 partite – e un vantaggio di sei punti in testa alla classifica) può sembrare strano che così tanti soldi per una squadra giocatore, ma Girma ha solo 24 anni, ha il potenziale per diventare una pietra miliare di questa squadra del Chelsea per il prossimo decennio, oltre a sostituire a lungo termine la leggenda del club 31enne Millie Bright.

I Blues faranno di Girma una delle giocatrici più pagate della WSL, battendo la concorrenza per la sua firma sia dell’Arsenal che del Lione. Una fonte ha detto a ESPN che uno dei motivi per cui l’Arsenal si è ritirato dall’accordo erano le sue richieste salariali previste, ma il club non era nemmeno disposto a battere il record mondiale di compenso di trasferimento. Una volta chiarito a Chelsea che potevano offrirle qualunque cosa volesse, il resto è stato semplice. — Tom Hamilton

La difensore degli Stati Uniti Naomi Girma è diventata la prima giocatrice a superare la soglia del milione di dollari nel calcio femminile. Harriet Lander – Chelsea FC/Chelsea FC tramite Getty Images

Una chiara preferenza tra le altre offerte

L’Arsenal aveva anche mostrato un interesse a lungo termine per Girma – ironicamente sotto Jonas Eidevall, che ora è allenatore del Wave – ma non si è mai sentito veramente in conflitto quando si è arrivati ​​alle fasi finali dei negoziati. E quando è arrivato il momento per Girma di prendere la sua decisione, l’Arsenal non era tra i candidati finali, nonostante il desiderio di rafforzare le proprie opzioni difensive.

Secondo fonti vicine alla situazione, Girma avrebbe avuto una netta preferenza per il Chelsea al momento di valutare la sua prossima mossa. Si è impegnata in discussioni con figure chiave che potrebbero offrire spunti, incluso Hayes, per ottenere le loro opinioni sulla firma con il club di West London. E mentre l’Arsenal ha mostrato interesse durante tutto il processo, l’inclinazione di Girmo verso il Chelsea è stata evidente fin dall’inizio.

Consigli dell’editore 2 Correlati

Tuttavia, il Lione era un’opzione altamente competitiva quando è entrato in gara in ritardo. I giganti francesi, noti per la loro ricca storia nel calcio femminile e per il continuo dominio in Europa (con un record di otto titoli di UEFA Champions League dal 2011), hanno offerto a Girma un’allettante opportunità di competere ai massimi livelli. Con il considerevole background finanziario del proprietario Michele Kang, il Lione era anche ben attrezzato per gestire le considerevoli commissioni di trasferimento e le richieste salariali associate all’acquisizione di un giocatore del calibro di Girm.

Alla fine, Lione e Chelsea hanno offerto 1,1 milioni di dollari per la sua firma, anche se secondo una fonte vicina alle trattative, entrambi i club volevano evitare che l’accordo si trasformasse in una guerra di offerte a tutto campo.

Per il Lione, non si trattava solo di aggiungere un altro difensore di talento alle proprie fila, ma anche di mantenere la propria reputazione di potenza nel calcio femminile e rimanere competitivi in ​​un mercato di trasferimento che ha visto una maggiore attività negli ultimi anni.

Girma, consapevole del pedigree vincente del Lione e del suo costante impegno verso l’eccellenza, senza dubbio vedeva il club come un valido contendente per il suo prossimo capitolo. Alla fine, però, ha preferito il trasferimento al Chelsea. Nonostante i migliori sforzi del Lione, sarebbe sempre stato difficile competere con il legame personale e il legame offerto dal Chelsea.

La fonte ha detto che Girma è stato particolarmente attratto dall’ambiente dinamico e ambizioso del Chelsea, così come dall’opportunità di lavorare con una squadra con una crescente posizione dominante in Europa. Erano la visione e il fascino del Chelsea a corrispondere maggiormente alle aspirazioni personali e professionali di Girmo. Ed è per questo che li ha scelti. — Emily Keogh

giocare 1:28 Hamilton: Girma al Chelsea la mossa più grande nella storia del calcio femminile Tom Hamilton parla del previsto trasferimento di Naomi Girma al Chelsea per un trasferimento record mondiale di oltre $ 1 milione.

Perché San Diego non poteva dire di no

Camille Ashton è stata assunta come GM Wave nel giugno 2024 e ha subito dovuto affrontare una pillola difficile da digerire. Girma, un pilastro della squadra sin dalla sua stagione inaugurale nel 2022, voleva lasciare San Diego. In effetti, Girma voleva trasferirsi un anno fa, sei mesi prima che Ashton fosse assunto.

Se questa sequenza di eventi suona familiare, è perché lo è. San Diego afferma che la recente partenza di Jaedyn Shaw – nel suo caso tramite uno scambio con il North Carolina Courage – ha seguito una sequenza temporale simile in termini di comunicazione del suo desiderio di partire e della sua eventuale partenza.

Il fatto che due giocatori così importanti abbiano espresso il desiderio di andarsene fa quantomeno perplessi. The Wave ha sopportato una notevole instabilità nel front office, nell’allenamento e nel gioco negli ultimi sei mesi. Casey Stoney è stato licenziato dalla carica di manager poco dopo l’arrivo di Ashton. L’icona del club Alex Morgan ha annunciato il suo ritiro a settembre. A dicembre, Jill Ellis si è dimessa da presidente. In mezzo a tutto questo, ci sono state diverse cause legali intentate da ex dipendenti contro il team per presunto ambiente di lavoro tossico, seguite da una domanda riconvenzionale di Ellis.

Ma Ashton insiste che tutto ciò non ha nulla a che fare con il desiderio di Girmy di lasciare San Diego, dicendo a ESPN: “Qualsiasi cambiamento avvenuto, quel desiderio (di Girmy) precede qualsiasi di quello (commozione cerebrale), quindi non è proprio così.” Non c’entro niente.”

Ma questo ha lasciato Vlna in una posizione in cui, se fosse arrivata l’offerta giusta, non avrebbe potuto dire di no.

CALCIO IN STREAMING W SU ESPN+ Ali Krieger e Sebastian Salazar discutono le storie più importanti e analizzano i momenti migliori del calcio femminile in America. Streaming su ESPN+ (solo Stati Uniti)

“Penso che se qualcuno non vuole far parte dell’organizzazione, non perché sia ​​successo qualcosa di brutto, ma solo perché è pronto per il prossimo capitolo o per il prossimo capitolo, non penso che in definitiva sia la cosa migliore per il club . per mantenerli”, ha detto Ashton. “Ovviamente abbiamo parlato e abbiamo fatto la nostra parte… Penso che sia meglio quando capisci come comportarti bene con il giocatore, ma a quel punto è anche la decisione giusta per il club”.

Il desiderio di Girm di trasferirsi all’estero significava che le squadre della NWSL erano fuori, limitando le opzioni di San Diego in termini di dove il giocatore poteva atterrare. Ma ci sono stati corteggiatori e Ashton ha indicato che le discussioni hanno solo accelerato nelle ultime settimane. Come accennato in precedenza, il Lione è arrivato con un’offerta rivale per eguagliare il Chelsea, ma Girma ha chiarito che preferisce.

“Il Chelsea è dove vuole essere”, ha detto Ashton. “Abbiamo anche chiarito a (Chelsea) che per trasferirla dobbiamo essere sicuri di ottenere ciò di cui abbiamo bisogno dal punto di vista commerciale e dal punto di vista della squadra, perché è ovviamente una grande perdita ed era chiaro che se così non fosse stato, quindi non sappiamo se sarebbe stata la finestra in questo momento o se sarebbe stata la finestra successiva, ma (Girma) voleva davvero spostare quella finestra e nel frattempo Alla fine siamo riusciti a concludere un accordo che avesse senso anche per il club.

Seguirono alcune trattative “avanti e indietro”, ma l’accordo fu finalizzato. “Siamo arrivati ​​in una buona posizione che aiuterà il club”, ha detto Ashton.

Ma potrebbe volerci un po’ prima che i fan di San Diego lo vedano. Due giocatori fondamentali come Shaw e Girma se ne sono andati e sostituirli non sarà facile. Ashton ha usato la parola “ricostruzione” per descrivere ciò che è accaduto nell’organizzazione Wave, sia dentro che fuori dal campo.

Con il club che ora cerca di andare avanti, ha aggiunto: “È un’ottima opportunità per rimodellare e costruire questo nuovo percorso”. — Jeff Carlisle

Girma ora è un giocatore del Chelsea. Tim Nwachukwu/Getty Images

Fame di successo

Il Chelsea si è saldamente affermato come una grande potenza in Inghilterra, vincendo gli ultimi cinque titoli WSL sotto Hayes. E da quando in estate è subentrato Bompastor, il club ha continuato a prosperare, rimanendo imbattuto in tutte le competizioni. Il recente dominio dei Blues ha consolidato la loro reputazione di forza globale nel calcio femminile e la loro capacità di attrarre alcuni dei migliori giocatori del mondo.

Vantando una delle squadre più forti e talentuose d’Europa, il Chelsea era già un avversario formidabile. Tuttavia, l’aggiunta di Girm porta la difesa a un livello completamente nuovo. Il suo arrivo fornisce una spinta vitale a una linea di fondo che ha visto il difensore impegnato Bright aver bisogno di un partner coerente come difensore centrale.

I continui infortuni e le partenze a volte hanno interrotto il ritmo difensivo del Chelsea, ma la presenza di Girma offre stabilità e qualità di prima classe. Con Girma al fianco di Bright, il Chelsea ha il potenziale per formare una delle partnership difensive più impenetrabili del campionato, basandosi su un record difensivo già impressionante che li ha visti subire il secondo minor numero di gol (6) in questa stagione.

Il momento dell’arrivo di Girm non potrebbe essere migliore. Con il Chelsea che gareggia nelle ultime fasi della Champions League, lottando in due competizioni di coppe nazionali e inseguendo il sesto titolo WSL consecutivo senza precedenti, la rotazione della squadra è sempre più importante.

La versatilità, la compostezza e la leadership di Girma sul campo forniranno a Bompastor un’altra opzione di prim’ordine mentre la stagione si avvia verso i suoi cruciali ultimi sei mesi.

Si unisce a una squadra con una fame di successo senza precedenti, una squadra ricca di talento e un’infrastruttura costruita per lottare per qualsiasi grande onore. Per il Chelsea, questo è un altro acquisto che rafforza il proprio status di una delle principali destinazioni per i giocatori d’élite. — Keogh