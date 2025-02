Com’è il debutto di Lakers Luka Doncic nella recente storia della NBA

Il tanto atteso debutto Luky Doncic e Lakers sono venuti contro lo Utah Jazz lunedì sera per vincere 132-113 a Los Angeles.

I fan di Lakers hanno dato a Doncic un’ovazione emozionante quando il suo nome è stato indotto l’ultima volta – dopo LeBron James – per introdurre i set di partenza. La cinque volte NBA All-Star, che gioca sotto un minuto di restrizioni nel suo primo evento dalla vigilia di Natale, ha avuto 14 punti, cinque rimbalzi e quattro assist in 14 minuti.

I Lakers hanno ricevuto Doncic in un negozio di successo il 2 febbraio da Dallas Mavericks e hanno inviato onde d’urto dopo il mondo dello sport.

Ecco una visione degli altri debutti della NBA molto attesi dal 2000, che è arrivato dopo la firma del commercio o delle agenzie libere.

Anthony Davis con Los Angeles Lakers: 22 ottobre 2019

Statistiche: 25 punti, 9 rimbalzi, 5 assist, 2 blocchi

Risultato del gioco: 112-102 perdita vs. La Clippers

Dopo la saga, iniziata durante la stagione 2018-19, Lakers ha ottenuto Davis in bassa stagione e ha creato un nuovo duo accanto a James.

Il debutto di Davis si è imbattuto in The Clippers, che ha rubato i titoli del negozio di Davis unendosi a Paul George e Kawhi Leonard – presto per lui – compete anche per il titolo. Questi movimenti pertinenti hanno creato un’atmosfera indimenticabile per il primo gioco di Davis come Laker.

Il Centro 6-NAHA-10 aveva 25 punti per sparare 9 su 21 anni ed è diventato uno dei tre compagni di squadra per ottenere 20 punti nella sua squadra di debutto insieme a James.

Kawhi Leonard con La Clippers: 22 ottobre 2019

Statistiche: 30 punti, 6 rimbalzi, 5 assist, 2 furti

Risultato del gioco: 112-102 Win vs. Lakers

Il debutto di Leonard con Clippers è arrivato solo pochi anni dopo che i Rapors di Toronto hanno portato al campionato NBA. Leonard ha firmato un clippers scioccante con una libera agenzia in bassa stagione.

Ha guardato il ruolo nel suo primo gioco con un franchising. Leonard ha segnato 16 punti nel secondo quarto e ha colpito sette tiri consecutivi come parte dei 40 punti.

Statistiche: 27 punti, 10 rimbalzi, 4 assist, 2 furti, 2 blocchi

Risultato del gioco: Perdita 129-100 vs. San Antonio Spurs

Il debutto dei guerrieri Kevin Durant è stato viziato dalla perdita di scoppi per Spurs. (Foto di Thearon W. Henderson/Getty Images)

La decisione di Durant di firmare con Warriors nel 2016 è uno dei movimenti più memorabili dell’agente nella storia dell’NBA. La sua vestibilità con Stephen Curry, Draymond Green e Klay Thompson hanno debuttato con la squadra molto attesa.

San Antonio, tuttavia, ha giocato uno spoiler con una vittoria impressionante sulla strada. Spurs era a metà -18 con solo due cambi di piombo. Durant giocava ancora di alto livello con una squadra di 27 punti insieme a 10 rimbalzi. Ha chiamato la perdita “schiaffo in faccia”.

Carmelo Anthony con New York Knicks: 23 febbraio 2011

Statistiche: 27 punti, 10 rimbalzi, 2 furti, 1 assistenza

Risultato del gioco: 114-108 Win vs. Milwaukee Bucks

La saga del commercio stagionale tra Anthony e Denver Nugget si è conclusa vicino al 2011. Anthony – nato a Brooklyn – ha dichiarato pubblicamente che Knicks era il suo obiettivo preferito.

Il suo debutto è venuto con Introduzione indimenticabile Ciò includeva forti ovazioni permanenti e un video introduttivo che parlava del desiderio di Anthony di suonare a casa. La fine del video recitava: “Torno a casa”.

Anche l’All-Star si è presentato per il gioco. Aveva 27 punti e 10 rimbalzi, tra cui 10 punti nel quarto per chiudere la competizione.

Statistiche: 31 punti, 4 rimbalzi, 3 assist, 2 blocchi

Risultato del gioco: 88-80 perdita vs. Boston Celtics

LeBron James aveva 31 punti nel suo debutto Miami Heat. (Foto Steve Babineau/NBAE tramite Getty Images)

Mesi dopo la “decisione”, James ‘The First Game with Heat ha portato uno spettatore da record. Ciò significava il maggior numero di spettatori per il gioco NBA nella stagione regolare nella storia dei cavi (a quel tempo), perché i nuovi tre James, Dwyane Wade e Chris Bosh stavano affrontando i Celtics.

I fan di Boston hanno penetrato Miami quando è venuto in tribunale e Spike Lee era tra quelli seduti nel TD Garden. James ha avuto un forte debutto con 31 punti. Era uno dei due giocatori su Miami in due personaggi.

Giacomo riconosciuto Postgame che “Roma non è stata costruita in un giorno” e che la partnership richiederà del tempo per mangiare.

Statistiche: 19 punti, 6 assist, 5 rimbalzi, 4 furti

Risultato del gioco: 93-91 perdita vs. New York Knicks

Tre anni dopo il secondo ritiro, Jordan tornò alla NBA, ma con il mago.

Lui notificato La sua intenzione di tornare nel settembre 2001, un anno dopo essersi unito al franchise come presidente delle operazioni di basket. Jordan ha anche detto che avrebbe donato il suo intero stipendio per la stagione 2001-02 negli sforzi di aiuto dall’11 settembre.

La sua prima partita come mago è arrivata contro i New York Knicks in Madison Square Garden, un luogo in cui ha avuto una performance indimenticabile quando ha giocato per Chicago Bulls. Questo non era con Washington. La Giordania ha sparato il 33% del campo per 19 punti nella perdita quasi.