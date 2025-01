Come il kicker dei Commanders Zane Gonzalez ha trasformato il disturbo ossessivo compulsivo nel suo “superpotere”

Henry McKenna Reporter della NFL

Il kicker dei comandanti Zane Gonzalez non aveva idea di quanto da vicino la trasmissione della NBC lo stesse seguendo durante gli ultimi quattro minuti della vittoria wild card di Washington sui Tampa Bay Buccaneers domenica scorsa. Ma il mondo della NFL stava esaminando ogni sua mossa e gli spettatori hanno visto quanto stretto il calcio di Gonzalez è andato (fuori dalla traversa!?!) attraverso i montanti.

Stava semplicemente eseguendo la normale routine per prepararsi a calciare. Gonzalez soffre di disturbo ossessivo-compulsivo (DOC), che chiama il suo “superpotere” mentre calcia.

Dopo che il quarterback Jayden Daniels ha condotto un impressionante drive di quattro minuti, i momenti finali sono accelerati e Gonzalez sapeva che era necessario calciare il vincitore della partita. Si aggiustò i calzini, fece qualche calcio di allenamento, poi si aggiustò di nuovo i calzini. E mentre di solito si metteva il casco prima di scendere in campo, il tempo è finito. Mentre si preparava per il calcio, si toccò ripetutamente i capelli e iniziò a mettersi l’elmo, prima di ripetere il processo tre volte.

Alcuni la consideravano vanità o superstizione. Ma questa è la sua routine fin dalla seconda media: calzino, capelli, casco. È un rituale basato sul suo disturbo ossessivo compulsivo.

“È praticamente la mia tipica routine, direi. Molte persone non la vedono mai, solo perché so che sembra un po’ strana. Quindi cerco di farlo il più nascosto possibile”, ha condiviso Gonzalez. FOX Sport. “Ma ovviamente con un palco più grande, una partita più grande e tutto il resto, tutto è diventato un po’ più enfatizzato. Ma per me, era solo assicurarmi di essere mentalmente e fisicamente pronto per partire”.

Ha centrato il calcio regalando a Washington la prima vittoria nei playoff in quasi 7.000 giorni.

Gonzalez esegue una routine pre-calcio, in parte per combattere i pensieri invadenti che possono sorgere prima dei calci.

“Oh no, arriverà la fine del mondo se ciò non accade”, ha detto Gonzalez.

Lo ha paragonato ai golfisti che si preparano per colpire o ai giocatori della MLB che si fanno avanti per colpire. Guarda il golfista Brian Harman, famoso per il suo swing, una routine pre-tiro in cui allenta le mani, rallenta il pensiero e si prepara al tiro. Guarda lo shortstop in pensione dei Red Sox, Nomar Garciaparra, indossare ritualisticamente il guanto e dondolarsi avanti e indietro nel box di battuta prima di aspettare di lanciare.

Ogni volta.

“Per me, quelli sono buoni segnali come, ‘Ehi, chiudi qui, aggiusta il tuo casco, stai per calciare la palla.’ Ti dà piccole cose per essere più in gioco”, ha detto Gonzalez. “È stato fantastico per me… Ti dà la possibilità di ristabilire quella routine ogni volta.”

Il 29enne Gonzalez, arrivato a Washington a novembre dopo che il titolare Austin Seibert si era infortunato, ha giocato in sei campionati diversi. La sua carriera nella NFL è iniziata con i Browns, che lo hanno arruolato al settimo round nel 2017 dall’Arizona State. In sette partite quest’anno (inclusa la postseason), ha segnato 8 tentativi di field goal su 10 e 21 su 21 punti extra. E sabato andrà al turno di divisione della NFC contro i Lions.

È giusto che abbia portato i Commanders ai playoff perché prima di prendere il posto di Seibert, non tentava un calcio NFL da dicembre 2021 con i Panthers. Gonzalez ha subito un infortunio all’inguine in cui il muscolo è stato strappato dall’osso, richiedendo un intervento chirurgico. E dopo essersi completamente ripreso dall’infortunio, è stato sottoposto ad un’appendicectomia d’urgenza.

“Era una cosa dopo l’altra”, ha detto suo padre Joseph Gonzalez a FOX Sports. “È qui che entra in gioco il lato positivo del disturbo ossessivo compulsivo: quella perfezione. Deve essere in un certo modo. Tutto è pianificato. Stabilisce obiettivi per se stesso e si sforza di raggiungerli e altro ancora.”

Ogni giorno, in attesa di essere chiamato da una squadra della NFL, Gonzalez si svegliava alle 6 del mattino per correre. Ha lavorato due o tre ore in una scuola superiore locale per migliorare la sua tecnica di tiro dal dischetto e di goal. Quando finalmente ricevette la chiamata da Washington, era pronto per unirsi al gruppo di addestramento dei comandanti. E quando è stato promosso, era pronto per accettare il lavoro iniziale.

Poche persone al di fuori della squadra sapevano che Gonzalez aveva un disturbo ossessivo compulsivo quando è stato licenziato domenica. In un primo momento la risposta non è stata particolarmente sensibile, con emittenti e social media che lo hanno preso in giro. Ciò dava fastidio a suo padre e sua moglie, ma Gonzalez dice che non dava fastidio a lui. “Facevo vaso per vivere; impari a mantenere una pelle più spessa”, ha detto. Gonzalez cerca di concentrarsi sugli aspetti positivi. Ha ascoltato bambini, adolescenti e adulti affetti da disturbo ossessivo compulsivo o che hanno una persona cara affetta da disturbo ossessivo compulsivo.

Ha scatenato la discussione e la comprensione del disturbo.

“È bello vedere la reazione e sapere che ci sono altre persone là fuori che ne soffrono”, ha detto Gonzalez. “Ti senti come se fossi un po’ solo. Sono molto consapevole di come appare. Sembra sciocco. Sono molto consapevole e consapevole di come appare. Ma solo essere in grado di vedere che le altre persone possono identificarsi e sostieni e capisci semplicemente che ‘Ehi, è quello che è, è solo un altro tic’.

Ciò non significa che non ci siano giorni in cui Gonzalez fatica. Trascorre più tempo a lavare i piatti e a lavarsi i denti. Di notte deve spegnere più volte le luci. Non può soffiarsi il naso una sola volta. Non può sollevare la tazza senza toccarne il fondo.

Il giorno dell’esordio nei playoff, ha trascorso una mattinata rilassante a Tampa: una lunga passeggiata nella bella stagione, la messa domenicale e gli incontri con la squadra. È stata una giornata facile. Ma martedì, il giorno della nostra telefonata, Gonzalez ha riso pensando di mettersi al lavoro.

Era mattina presto e sua moglie e il neonato dormivano ancora. Uscì di casa, chiuse a chiave la porta sul retro e poi quella anteriore.

“Nella mia testa penso, okay, ‘ho chiuso a chiave la porta sul retro?’ E a quel punto devi farlo tre volte – o qualunque sia il numero che ho in testa – e io cammino avanti e indietro. Ed è piuttosto divertente perché i cani dicono: ‘Okay, cosa sta facendo?'” ha detto Gonzalez.

Adesso può riderci su. Al college, era più consapevole di ciò. Ma ci sono senza dubbio giorni frustranti.

“È lì che diventa un po’ noioso. Dico, ‘OK, perché non posso semplicemente chiudere tutto a chiave una volta e uscire con la mente tranquilla?’ Perché è sempre qualcosa?” Ed è lì che a volte si innesca quando sono davvero arrabbiato.

Sebbene umile nel suo viaggio, Gonzalez ha fatto molta strada.

“Da bambino era molto peggio,” disse suo padre. “Se mai entravi nella sua camera da letto alle elementari, tutto era in perfetto ordine. Se entravi e gli cambiavi anche solo un po’ le scarpe, ad esempio spostandole di un centimetro di lato, se ne accorgeva subito e si arrabbiava e poi rimetti tutto in ordine. Come genitore, devi solo avere pazienza.

Questo è anche ciò che rende la sua capacità di segnare così impressionante. C’è il cronometro di gara, il pubblico della NFL (allo stadio e in trasmissione) e la partita in fila. Anche se può sembrare scoraggiante dover gestire il disturbo ossessivo compulsivo in un ambiente così ad alta pressione (con un conto alla rovescia letterale), Gonzalez tiene davvero conto del cronometro e del ritmo del gioco. In effetti, ha detto, a volte la velocità gli impedisce di pensare troppo.

“Non c’è niente, non c’è niente di meglio di un respiro profondo e profondo per calmare i nervi, calmare tutto, mettere la mente a posto e fissare ciò che farai in quei cinque secondi quando calci un canestro,” ha detto.

Ci è voluto del tempo perché Gonzalez imparasse a padroneggiare il processo. Joseph ha detto che Zane ha scelto appositamente lo stato dell’Arizona per via del grande palco. Lo stadio dell’ASU può ospitare quasi 54.000 tifosi, non molto indietro rispetto allo stadio dei Comandanti (62.000).

“Se si presentasse l’opportunità di andare nella NFL, avrebbe già avuto un background in cui avrebbe saputo gestire le situazioni di alta pressione”, ha detto Joseph. “Ha sempre pianificato le cose in un certo modo in modo da poter avere successo.”

Gonzalez ha sempre avuto un piano. Già alle medie disse a suo padre che avrebbe calciato al college e avrebbe vinto il Lou Groza Award, che viene assegnato al miglior calciatore del football universitario. Ed è esattamente quello che ha fatto Zane. Sul campo di calcio lavora con il suo disturbo ossessivo compulsivo, non contro di esso.

“Mi rende quello che sono”, ha detto Gonzalez. “Mi fa stare meglio.”

Prima di unirsi a FOX Sports come reporter e editorialista della NFL, Henry McKenna ha trascorso sette anni con i Patriots presso USA TODAY Sports Media Group e Boston Globe Media. Seguitelo su Twitter all’indirizzo @henrycmckenna .

Vuoi storie fantastiche direttamente nella tua casella di posta? Crea un account FOX Sports o accedi e segui campionati, squadre e giocatori per ricevere ogni giorno una newsletter personalizzata!