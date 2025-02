Come interrompere lo stato dello stato NC di Notre Dame colpisce il titolare, ACC Race

Preparati per la nuova squadra n. 1 nel basket del college femminile – di nuovo.

Il soggiorno di Notre Dame in cima è durato solo una settimana. Lo stato del NC ha sconvolto l’Irish 104-95 domenica Double Overtime a Raleigh nella Carolina del Nord e Notre Dame crollerà senza dubbio dal posto migliore quando verrà aggiornato il lunedì Associated Press Top 25. Run per la classifica n. 1. Longhorn l’ultima volta Hanno tenuto questo posto a febbraio 2004.

La difesa del campione della NCAA South Carolina ha lanciato la prima stagione, quindi l’UCLA ha subito un infortunio a Gamecocks 24. Novembre a Los Angeles. Notre Dame si è mossa dopo la perdita dell’UCLA il 13 febbraio.

Le ultime quattro scuole hanno organizzato il punteggio più alto nella stessa stagione nel 2020-21: South Carolina, Stanford, Louisville e UConn. Dall’inizio del sondaggio AP del 1976, non ci sono mai state più di quattro squadre per raggiungere il numero 1 nella stessa stagione.

La perdita di domenica si è conclusa con una corsia vincente irlandese di 19 partite. Notre Dame al torneo di Cayman Islands non ha gettato il gioco dalla perdita 29.-30. Novembre a TCU e Utah. Ma Notre Dame si è schiantato contro una squadra rara che ha tre guardie d’élite, proprio come gli irlandesi.

Zoe Brooks, Aziha James e Saniya Rivers hanno segnato o aiutato a 93 su 104 punti NC State. Sonia Lemon, Hannah Hidalgo e Olivia Miles erano 77 degli irlandesi 95. Aspettatevi che tutti e sei abbiano la possibilità di giocare un giorno in WNBA; Quindi sono buoni.

Ma NC State – che ha giocato le ultime quattro la scorsa stagione – è stato un po ‘meglio domenica, soprattutto nel secondo straordinario. Hidalgo, uno dei candidati per il giocatore nazionale dell’anno, non è arrivato in nessun periodo.

La perdita ha anche rafforzato lo stabilimento ACC con la settimana rimasta nella stagione regolare: Notre Dame porta ancora a 15-1, NC State è 14-2 e la Carolina del Nord, che ha vinto a Louisville domenica, è 13-3. L’irlandese termina con partite nazionali contro lo stato della Florida e Louisville. Lo stato ospita Wake Forest ed è su SMU e Tar Heels sono a Duke e ospitano Virginia.

ESPN Kendra Andrews, Charlie Creme e Michael Voepel stanno discutendo delle riunioni della domenica di Giants ACC e cosa significhi il risultato per la follia di marzo.

Come ha bussato NC no.

Solo consegne: Guardia, guardie, guardie. James, Brooks e Rivers erano cruciali e difensivi. Il trio delle guardie irlandesi raramente sembra indeciso o titubante, ma lo stato NC a volte lo ha costretto domenica.

Notre Dame è la prima volta per la prima volta in questa stagione, 40-36 per la prima volta. Tuttavia, sembrava che gli irlandesi avessero avuto buone possibilità di estrarre il gioco dopo che il Lemon 3-a provatore ha legato il punteggio a meno di un secondo a sinistra nel regolamento. Notre Dame sembrava avere la forza trainante che entrasse negli straordinari, che è stata ritardata a causa dei pronto soccorso medica nelle bancarelle.

Entrambe le squadre erano ancora straordinarie con lo stesso obiettivo alla fine del regolamento e il primo periodo si è concluso con 84-84. Nel secondo OT, lo stato di NC. Trio Wolfpack Guard ha segnato o ha aiutato 18 punti su 20 a squadre nel secondo periodo in più.

Sophomore Brooks si è concluso con 33 punti e 10 rimbalzi. James aveva 20 punti e cinque rimbalzi, mentre i colleghi avevano 14 punti, 13 rimbalzi e 9 assist.

giocare 0:37 Aziaha James va dietro la parte posteriore per un layout pulito Lo stato di NC forza il limite di tempo di Notre Dame quando Aziha James va dietro il layout dolce.

Crema: Brooks era eccellente. Di solito, James è un grande tiro per Wolfpack, ma hanno inclinato i ruscelli con una mano calda. I suoi 33 punti sono arrivati ​​su 20 tentativi di goal e 14 su 14 sulla linea di tiro libero. Questo faceva parte del 24 su 26 per Wolfpack, che è entrato nel giorno e ha guadagnato il 65,8% della linea. E Brooks lo ha fatto con il suo ragazzo e Ball Hawk Hidalgo giocando dall’altra parte. Hidalgo potrebbe essere un candidato per il giocatore dell’anno, ma Brooks è stato la migliore guardia del campo domenica.

Andrews: La matricola Tilda Trygger ha aggiunto un’altra minaccia per Wolfpack. 6-NAHA-6 è tornato a domenica in media 6,3 punti, ma ha terminato la giornata con una pressione altamente aggiunta di 19 secondi al limite, che NC indica un attacco di punteggio equilibrato.

Trygger ha sparato 8 su 9 del pavimento, tra cui 2 su 2 della gamma di 3 punti. Ha aggiunto nove rimbalzi e due blocchi in 43 minuti. Questa stagione dovrebbe assumere più ruoli di sviluppo nel primo anno. Ma si è fatta strada fino al ruolo iniziale e Wolfpack è 13-2 in 15 partite iniziate.

giocare 1:12 Disperazione di Sonia Lemon 3-Seer Links NC State nell’ultimo secondo Notre Dame invia un gioco straordinario quando Sonia Lemon viene colpita da una dura relazione di 3.

Cosa è andato storto per l’IRY e in che modo influisce sulla loro posizione per il candidato per il titolo di NCAA?

Crema: Era una partita di anomalia, a partire da un tiro atipico di Notre Dame. La terza squadra di tiro più accurata del paese (50,0%), gli irlandesi hanno ottenuto il 41,2% del loro obiettivo target domenica. Sono entrati in gioco e hanno sparato alla nazione più alta del 41,4%sul 3-pointer. Notre Dame ha fatto solo 7 su 27 da dietro l’arco contro Wolfpack. Oltre al limone da 3 a 3 a prova, che ha legato questo punteggio alla fine del regolamento, è stato il tallone di Achille per IRA per tutto il pomeriggio.

Difesa dello stato NC per il fatto che le cose in irlandesi si sono deteriorate rispetto a qualsiasi altra squadra ACC in questa stagione; Notre Dame non ha seguito il precedente gioco della conferenza a metà o quarto trimestre. Tuttavia, la selezione dello scatto è stata anche un problema per Notre Dame. Hidalgo e Miles hanno costretto alcuni colpi e hanno concluso il gioco combinato 17-per-49 dal campo. Ma la parola chiave è anomalia. Non è stato quello che gli irlandesi erano per tutta la stagione, e non cambia lo stato di Notre Dame come una delle squadre nella breve lista per vincere tutto.

Andrews: Le riprese a freddo Notre Dame erano particolarmente costose nel secondo tempo. Lo stato di NC ha aperto il periodo di 10-0 e alla fine ha superato Notre Dame 12-3 (e irlandese ha segnato i loro punti quando il gioco era fuori portata).

Notre Dame ha sparato 1 su 6 negli ultimi cinque minuti rispetto a 4-ze-7 Wolfpack e Irish Shot durante entrambi i periodi di straordinario hanno sparato solo il 33,3%. Hidalgo è stato tenuto senza un punteggio su entrambi gli altri frame prima di avvolgere, il minuto rimanente.

In che modo il disturbo di domenica di staffa e semi n.

Crema: Notre Dame rimane il seme n. Il grande vincitore è lo stato NC, che fa il salto dal n. 10 in totale al n. 8, che rende Wolfpack il quarto seme n. 2.

Il torneo ACC offre molte opportunità per entrambe le squadre. Come grande vittoria come se fosse per lo stato dello stato della NC, la partenza anticipata da Greensboro o la perdita della Carolina del Nord o del Duke, due squadre solo per 3 righe, potrebbe sopportare che il seme n. No. 1. Tutto ciò che non ha raggiunto il campionato del torneo ACC potrebbe costare agli irlandesi, a seconda dei risultati del Big Ten (UCLA e USC) e SEC (LSU e Carolina del Sud). Notre Dame, tuttavia, ha ancora un vantaggio con le vittorie su USC e UConn, le squadre più vicine alla lista di semina.

Quale squadra prenderà il numero 1 nella top 25 AP?

Crema: È stato divertente per diverse settimane con il posto 1, che cambia le loro mani, e ora è il Texas. I Longhorns stanno entrando nella partita di lunedì con la Georgia sulla corsia vincente di 10 partite e come l’attuale n. 2 dovrebbe salire nella classifica. Quando lo Stato del Mississippi e la Florida hanno lasciato il loro normale piano stagionale, c’è una grande possibilità che il Texas abbia n. 1 si adatta al torneo SEC.

Solo consegne: Sono d’accordo con Charlie. Nel sondaggio AP della scorsa settimana, tre squadre hanno vinto i voti 1: Notre Dame (16), Texas (8) e UCLA (6). Bruins è sfuggito all’Iowa 67-65 domenica e ha colpito due tiri liberi dietro il margine vincente con tre secondi rimanenti. Dato che il Texas ha suonato in ritardo, ha superato le 10 migliori vittorie consecutive per il n. 1 va a Longhorns.

In che modo Hidalgo influisce sul giocatore nazionale dell’anno?

Crema: Cito ancora Hidalgo e USC Juju Watkins come co -detenuto per il prezzo, ma la candidatura di Hidalgo potrebbe fare un piccolo colpo. Ha giocato bene (26 punti, 5 rimbalzi), ma siamo abituati a vederla a un livello diverso nei grandi giochi. La non permanenza in prima volta agli straordinari nella prima perdita di irlandesi in più di due mesi e l’inquinamento è un leggero ding per il CV.

Lauren Betts è stato anche bravo nella stretta vittoria dell’UCLA in Iowa domenica – 22 punti, 12 rimbalzi – ma non è bastato superare Hidalgo o Watkins. Questa gara è lungi dall’essere completata e probabilmente non sarà decisa fino alla settimana di Champing.