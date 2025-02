Come Jaccob Slavin era un eroe tranquillo della squadra americana

Boston – Cosa fa la squadra americana e squadra -A non solo collezione All-Stars-Ma nella lista Jaccob Slavin.

Questo non è un presupposto. Questo è ciò che la squadra americana Mike Sullivan ha detto quando ha chiesto quale avvocato Carolina Hurricanes intendesse per la squadra nazionale maschile in Falm-Off 4 Nations.

Praticamente tutto sul Team USA è uno spettacolo. Il modo in cui vincono è uno spettacolo. Le loro personalità sono occhiali su occhiali. Anche ascoltare la canzone “Free Bird” dopo ogni obiettivo è uno spettacolo; La reazione tratte dai fan della squadra americana presenta l’aspettativa che l’aquila dell’aquila si alzerà in tutta l’arena sullo sfondo dei fuochi d’artificio.

Editori birichini 2 correlati

E mentre Slavin è l’opposto di questo spettacolo, ciò che fa per la squadra è uno dei motivi principali per cui lo spettacolo esiste per primo. Gli obiettivi e coloro che segnano questi obiettivi attireranno la maggior parte dell’attenzione. La prevenzione degli obiettivi non è sempre il riconoscimento garantito.

Ma è quello che definisce Slavina. È anche ciò che l’America potrebbe aiutare a sedersi in cima al mondo dell’hockey con un’altra vittoria sul Canada nella finale di 4 nazioni (20:00 ET, ESPN/ESPN+/Disney+).

“È sottovalutato ed è sinceramente uno dei miei giocatori preferiti che guardano”, ha detto il difensore della squadra americano Jake Sanderson. “Sta volando sotto il radar e fa grandi giochi. È così solido difensivo e un pattinatore così grande. È una specie di attributo che voglio nel mio gioco una volta.

TorneoIl grande punto di parlare era come sarebbe la struttura difensiva della squadra americana. Mentre Connor Hellebuyck si credeva da tempo un portiere di partenza, c’era l’idea che qualcuno sarebbe stato di fronte ai portieri americani per dare agli avversari per tornare utili.

Gli Stati Uniti hanno creato un coro difensivo con Brock Faber, Adam Fox, Charlie McAvoy, Zach Werenski, Noah Hanifin e Sanderson. Questi sei pattinatori fanno parte di un’ondata più ampia di difensori di puck che hanno contribuito a definire l’ultima posizione glamour della NHL.

NHL 4 Nations Fament | 12.-20. Febbraio Quale nazione vincerà tutto? NHL recita dagli Stati Uniti, dal Canada, dalla Svezia e dalla Finlandia partono per la gloria internazionale.

Iscriviti oggi! | Guarda i giochi qui

• Anteprima: elenchi, fattori di pianificazione delle ascia

• Valutazione di ogni giocatore Ordinamento di ogni elenco

• Scegli un team USA Di più

È un gruppo che inizialmente includeva il vincitore al potere di Norris Trophy, Quinn Hughes, che è stato escluso a causa di un infortunio.

Ma si presenta anche con la riserva che l’ascesa di questi difensori, con un disco in movimento, ha portato ai difensori della difesa che conoscevano meno attenzione.

O guardalo in un altro modo: l’affinità NHL è arrivata ai due quarterback a costo di questi difensori. E se i suoi compagni di squadra statunitensi sono quarterback per quello che stanno facendo in una zona offensiva, fa l’angolo di Slavin.

“Jaccob è una persona che, secondo me, è uno dei migliori difensori e uno dei migliori difensori della lega”, ha detto Sullivan. “Le sue dimensioni, la sua mobilità, la sua portata, la sua capacità di leggere i giochi, chiude le persone quanto sia forte nelle aree di combattimento. Non so se esiste un difensore in campionato che impedisce la corsa in modo più aggressivo o migliore di Jaccob. “

Molte cose hanno contribuito Perché il Team Us sembrava la squadra più permanentemente completa in 4 nazioni. Uno di questi è una struttura difensiva restrittiva che, se tutto il resto fallisce, può fare affidamento su Hellebuyck, uno dei più grandi portieri mai a creare una situazione.

In effetti, era raro a questo punto contro la squadra statunitense per gli avversari. La Finlandia ha segnato solo una volta, proprio come il Canada. Gli Stati Uniti hanno vinto entrambi questi giochi, il che ha portato a lunedì 2-1 per la Svezia irrilevante perché si è già qualificato per il gioco del titolo.

La parte più sorprendente dei due gol della Svezia? Slavin era sul ghiaccio per entrambi.

In precedenza, ha segnato più di 45 combinati 5 per 5 e brevi minuti senza segnare un goal. Guida i pattinatori della squadra statunitense con un tempo medio di ghiaccio di 21:31 per la partita, ancorando mentre l’uccisione di una punizione che non ha permesso l’obiettivo di gioco del potere.

“È molto difficile da giocare contro. “Il modo in cui è in mezzo, il modo in cui rompe i dischi ed è un pattinatore così grande.”

Slavin è spesso affidato alla chiusura dei più alti giocatori dell’opposizione, come il canadese Sidney Crosby in 4 nazioni. Immagini Minas Panagiotakis/Getty

Molto di ciò che Slavin sta facendo è in dettaglio, ma ci sono momenti in cui sono abbastanza grandi da vedere tutti. Questo è stato il caso della vittoria sul Canada, quando la superstar della valanga del Colorado e il vincitore al potere di Hart Trophy Nathan MacKinnon hanno accelerato per entrare nelle zone perché spesso faceva nella sua carriera NHL.

Proprio come Mackinnon sembrava trovare l’apertura, Slavin era proprio lì – costringendo uno dei giocatori più pericolosi del gioco a riconsiderare il suo approccio.

“Sì, è incredibile difensivamente e fa molte piccole cose che difficilmente possiamo notare”, ha detto Hanifin, che era un compagno di squadra con Slavin per tre stagioni in Carolina. “Solo il suo bastone. Rompe così tanti giochi che sono difficili da rompere.

“È un grande pattinatore; Si espande sempre e limita il tempo e lo spazio dell’avversario. È uno dei migliori del gioco.

giocare 1:58 Sarà Canada vs. Per soddisfare l’intensità del suo ultimo gioco? L’opinione di Mark Messier delle alte quote quando gli Stati Uniti stanno affrontando il Canada in vittoria-clown per 4 nazioni della Koruna.

La squadra americana e Il portiere della star di Dallas Jake Oettinger ha affermato di aver sempre saputo che Slavin era sottovalutato, ma in realtà gioca con lui in 4 nazioni per dargli un maggiore riconoscimento per quello che fa.

“Prende le cose prima che accada”, ha detto Oettinger. “Non ha mai il tempo di svilupparsi e legge il gioco così bene ed è così intelligente. Sono sicuro che i portieri in Carolina adorano giocare per lui.”

Slavin ha una presenza offensiva. Ha avuto sette stagioni più di 30 punti e flirta con quella che sarebbe stata l’ottava stagione, con 20 punti in 56 partite in questa stagione della NHL. In totale, aveva 292 punti in 721 partite di carriera. Per fare un confronto, Hughes ha guadagnato 392 punti in soli 412 partite.

Un altro dettaglio che parla dell’efficacia di Slavin è, come è per le sanzioni a basso rischio, sebbene gioca costantemente in situazioni di alto rischio (per minuti abbondanti).

In media, trenta anni Slavin in media per più di 22 minuti di gioco, ma in questi 721 partite ha accumulato solo 94 minuti di rigore complessivi. Un altro confronto: l’attaccante del Team USA Brady Tkachuk è arrivato secondo nella NHL con 134 minuti criminali della scorsa stagione.

Le migliori storie della settimana Ottieni un approccio esclusivo a migliaia di articoli premium all’anno dai migliori scrittori.

• Valutazione del rookie NBA: c’è un nuovo n. 1 »

• Ordine di 10 primi bassi in MLB »

• Quali fonti dicono sui cambiamenti della CFP »

Più contenuto di ESPN+ »

Sullivan ha spiegato che la squadra americana voleva costruire una sorta di squadra benund che potesse prosperare in qualsiasi situazione.

Aggiungendo Slavin alla sua lista degli Stati Uniti, ha reso più che prospero in tutte le situazioni in 4 nazioni. E ora li ha messi in grado di vincere tutto.

“È stata una parte importante del nostro gruppo essere difensivi difensivi”, ha detto Sullivan. “È una parte enorme della nostra uccisione di sanzioni. Ci aiuta nella nostra coda pulita. Questi sono i tipi di competenze o set di competenze aggiuntive che stavamo cercando quando eravamo insieme questo gruppo.

“Non deve essere il ragazzo che finisce su un certificato di punteggio o su (” SportsCenter “), è solo uno per aiutarti a vincere.”