Come Keys ha sconfitto Sabalenka per vincere il suo primo titolo australiano

MELBOURNE, Australia – Madison Keys era seduta nella sala stampa dell’Australian Open venerdì, con un sorriso raggiante dopo aver lottato da un set per sconfiggere la numero 1 del mondo. 2 IgA Swiatek in un’altra semifinale mondiale. Avrebbe potuto essere scusata per essersi presa un microsecondo per godersi quella che a quel punto era la più grande vittoria della sua carriera tennistica, ma invece Keys era già fissata sul compito apparentemente impossibile di porre fine al regno biennale di Aryna Sabalenka quando i due tipi di trofeo in circa 40 ore.

L’americana ha parlato apertamente del dolore causato dalla caduta contro Sabalenka nelle semifinali degli US Open 2023 prima di passare a come ha dovuto affrontare questa partita. C’erano innumerevoli riferimenti all’aggressività, alla fiducia, all’iniziativa e al gioco del tennis senza paura, un precursore del sabato sera.

Ci sono voluti solo due minuti e 45 secondi perché i Keys mostrassero quell’intento spietato, entrando nella linea di fondo e difendendo la palla attraverso il campo per assicurarsi un break di servizio nel gioco di apertura della partita. Un’ora e 58 minuti dopo, ha concluso con un tiro simile, questa volta dall’altra parte del campo, e questa volta conquistando il suo primo titolo del Grande Slam con un trionfo 6-3, 2-6, 7-5.

“Continuavo a ripetermi di essere coraggioso e di provarci. Metti tutto in gioco”, ha detto ai giornalisti dopo la finale. “Mi sentivo quasi come se stessi cercando di batterlo. Se non volevo farlo, sapevo che lo avrebbe fatto.

Madison Keys ha vinto il suo primo titolo del Grande Slam sabato agli Australian Open, più di sette anni dopo la sua prima finale major agli US Open 2017. Foto AP/di Han Guan

Questo piano aggressivo predisposto dai dirigenti chiave ha dimostrato di essere una formula per il successo. Sapeva che il modo migliore per abbattere Sabalenka era sferrare i suoi pugni prima che ne avesse la possibilità #. 1. Si è rifiutata di lasciare che Sabalenka dettasse il procedimento e ha preso l’iniziativa sferrando pugni all’inizio dei punti. Ha schiacciato una palla dopo l’altra e le ha restituite in rete con il tipo di profondità e ferocia che Sabalenka ha dovuto affrontare raramente negli ultimi 36 mesi, certamente non a Melbourne Park.

Keys non si è limitato a fare affidamento su un inizio aggressivo. Ha sapientemente cosparso la varietà con colpi provocanti e fette taglienti, uno stile di gioco che spesso non rientra nel suo solito repertorio di power ball. Tuttavia, tutto ha funzionato per continuare a preoccupare e frustrare Sabalenka dall’altra parte del campo. Per molti versi è stato un masterclass offensivo.

“Ha giocato in modo super aggressivo. Molto veloce, molto profondo, molto aggressivo”, ha ammesso delusa Sabalenka dopo aver assaporato la sconfitta agli Australian Open per la prima volta dal 2022. “Sembrava che tutto stesse andando bene. Stavo solo cercando di rimettere a posto la palla… non riuscivo a giocare il mio tennis aggressivo.

Keys è uscito forte nel primo set, portandosi in vantaggio per 5-1 a un certo punto e frustrando Sabalenka sopra. James Ross/EPA-Efe/Shutterstock

Le chiavi non erano perfette. Ha sbagliato un set point sul 5-1 nel primo game, e poi non è riuscita a servire il set nel game successivo. Si è rotta all’inizio del secondo frame ed è caduta in un crollo preoccupante che è durato diverse partite. Ma quando la partita era pronta per essere vinta, nel bel mezzo di un terzo set teso e decisivo, la Keys ha rifiutato di fare marcia indietro rispetto al suo impegno pre-partita di giocare con determinazione e sicurezza.

N. mondiale 14 Servizio tenuto con freddezza per un vantaggio di 6-5 prima di giocare un gioco finale quasi impeccabile. Keys ha centrato uno scintillante ritorno vincente lungo la linea che ha lasciato Sabalenka scuotere la testa incredula. Poi si è arrampicata da un lato all’altro della linea di fondo e ha costretto Sabalenka a commettere un fallo. E poi ha sferrato il colpo finale e, giustamente, un altro vincitore, prima di non accogliere più le mani sulla bocca per aver appena realizzato il suo sogno d’infanzia.

“Sin da quando ero molto giovane sentivo che se non avessi mai vinto uno Slam, non sarei stato quello che la gente pensava che dovessi essere. Al suo fianco il Daphne Akhurst Memorial Trophy. “Alla fine sono arrivato al punto in cui mi sarebbe piaciuto se non fosse successo. Non ne avevo bisogno per sentire di aver avuto una buona carriera o di meritare di essere considerato un grande tennista.

“Sento che finalmente lasciare andare quel tipo di dialogo interiore mi ha dato la possibilità di uscire e giocare davvero un buon tennis… per vincere davvero un Grande Slam.”

C’era un senso di ironia nel fatto che la svolta più importante di Keys fosse arrivata contro una donna che ammirava da tempo e che aveva persino cercato di modellare alcuni aspetti del suo gioco. È stato poetico che la ragione per cui ha vinto sia stata la lezione che ha imparato guardando e giocando contro Sabalenka in tutti questi anni.

“L’unica cosa in cui volevo davvero provare a migliorare era semplicemente cercare di emulare il modo in cui si fida del suo gioco”, ha detto Keys ai giornalisti due giorni dopo la finale. “Ciò che è davvero impressionante è la sua mentalità. La sua capacità di provarci sempre, qualunque sia il punteggio. Gioca a tennis in modo così impavido e ha così tanto da giocare così bene. Penso che sia davvero unico.’

Keys ha dovuto vincere 5 set consecutivi nel torneo di quest’anno per raggiungere il titolo: il massimo in un singolo Australian Open dall’inizio dell’era open. Foto di Clive Brunskill/Getty Images

C’erano segnali chiave che portavano a Melbourne Park. La 29enne ha superato gli infortuni che hanno afflitto la sua stagione 2024 per impressionare all’Auckland International. Poi, due settimane dopo, ha vinto l’Adelaide International, sconfiggendo la connazionale Jessica Pegula in un’altra finale di tre set. Ma anche quella prestazione non suggeriva che sarebbe stata l’ultima donna in piedi al Grande Slam inaugurale.

La Keys ha collezionato ogni tipo di record con la sua vittoria su Sabalenka sabato. È diventata la prima donna in 16 anni a sconfiggere le prime due teste di serie in una major. Le sue cinque-trecento vittorie durante il torneo hanno stabilito il record per la maggior parte di queste vittorie in uno slam importante. Ha anche giocato più partite di qualsiasi altra donna nel percorso verso il titolo principale. Ma la sua vittoria è stata solo la ricompensa per la perseveranza, visto che la Keys ha vinto alla sua 46esima apparizione nel Grande Slam, la terza per numero di partenze nella storia del tennis, prima di conquistare il suo primo titolo importante.

“Ho sempre creduto di potercela fare”, ha detto Keys. “Non so se ho mai vissuto quel momento. Avevo davvero voglia di partecipare a ogni partita e che se avessi potuto provare ad andare là fuori, a giocare come volevo, mi sarei semplicemente dato l’opportunità di provare a vincere la partita.

“Sento che sia una di quelle cose che sta lentamente mantenendo. Davvero il tipo di grande ostacolo in cui mi sentivo come se potessi assolutamente vincere sabato. “