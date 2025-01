Come la crisi degli infortuni del Manchester City potrebbe danneggiare la sfida per il titolo WSL

Bunny Shaw e Lauren Hemp sono giocatori chiave per il City. Mike Egerton/PA Immagini tramite Getty Images

Il Manchester City è alle prese con una crisi di infortuni. Una squadra che aveva iniziato la stagione 2024-25 con un’imbattibilità di 10 partite si è ridotta a sconfitte consecutive alla fine dell’anno solare, con la partenza di quattro dei suoi giocatori più importanti.

Vivianne Miedema, acquisto estivo, ha giocato per due mesi prima di subire nuovamente un intervento chirurgico al ginocchio. Lauren Hemp ha subito un infortunio al ginocchio a novembre che ha richiesto anche un intervento chirurgico, prima che Khadija Shaw – capocannoniere del campionato con nove gol, tre in più di qualsiasi altro giocatore – venisse esclusa all’inizio di dicembre per un infortunio alla gamba. Il capitano e difensore centrale Alex Greenwood ha saltato le ultime due partite dell’anno dopo essere stato tolto dal campo nella penultima. Lega dei Campioni partita della fase a gironi per un infortunio al ginocchio.

Il City è andato un po’ fuori dai binari in un momento critico dell’anno, lasciando all’allenatore Gareth Taylor alcune grandi decisioni da prendere nella finestra di mercato di gennaio prima di un fitto programma. Il City ha ingaggiato il difensore tedesco Rebecca Knaak per sostituire Greenwood, ma probabilmente cercherà uno o due acquisti in più per colmare le lacune.

Il City gioca nelle tre principali competizioni di coppa – fase a eliminazione diretta di Champions League, quarti di finale di Coppa di Lega e quinto turno di FA Cup – restando in lotta serrata per il titolo (a 22 punti) con Chelsea (28), Arsenal. (21) e Manchester United (21) per il titolo della Women’s Super League (WSL). Nei prossimi due mesi la rotazione sarà fondamentale per gestire il carico di lavoro.

Hanno iniziato la seconda metà della stagione con una vittoria per 3-0 sull’Ipswich in FA Cup, ma devono affrontare un periodo difficile. Due derby di Manchester: uno nella WSL; dopo la seconda in Coppa di Lega – seguita dallo scontro cruciale del WSL con l’Arsenal il 2 febbraio. Ciò avviene dopo lo scontro di campionato dell’Arsenal con il Chelsea, dove il City, sei punti dietro ai Blues ma solo uno davanti ai Gunners, rischia di perdere di più.

Ci sono alcuni lati positivi, ma quanto sono estesi gli infortuni del City e come stanno affrontando l’estenuante allungamento di metà trimestre che si concluderà in questa stagione?

L’infortunio di Alex Greenwood rischia di causare problemi difensivi al Manchester City. Martin Rickett/PA Immagini tramite Getty Images

Debolezza difensiva e mancanza di direzione

Greenwood è stata una pietra miliare della difesa del City e ha fornito una leadership costante che è stata il pilastro del suo sostegno sin dal suo arrivo dal Lione nel 2020. Il City ha iniziato la stagione in ottima forma, mantenendo la sua serie di imbattibilità fino alla sconfitta per 2-0 contro il Chelsea. a Stamford Bridge il 16 novembre.

Durante questo periodo, la leadership di Greenwood fu eccezionale, organizzando le cose dalle retrovie con fiducia e autorità. Dopo lo stretching contro St. Tuttavia, la squadra ora deve affrontare un’altra sconfitta significativa contro il Pölten.

Sebbene Taylor inizialmente avesse suggerito che l’infortunio non fosse grave, è stato successivamente confermato che Greenwood aveva subito un infortunio al legamento collaterale mediale (MCL) che richiedeva un intervento chirurgico. Il club non ha ancora fornito un calendario specifico per il suo ritorno, né ha fornito aggiornamenti su altri infortuni che affliggono la squadra, ma il suo recupero potrebbe richiedere dai tre ai 12 mesi. Il che, comprensibilmente, ha preoccupato i tifosi.

In risposta all’assenza di Greenwood, il City si è mosso rapidamente nella finestra di mercato di gennaio per assicurarsi il difensore centrale Knaak dai campioni svedesi del Rosengard. Sebbene non abbia giocato a livello nazionale senior in Germania, Knaak porta con sé una preziosa esperienza in diversi club svedesi e tedeschi e nel calcio giovanile internazionale, rendendola un valido sostituto. Inoltre, il City ha ancora Laia Aleixandri, che ha attirato l’interesse del Barcellona, ​​e Alanna Kennedy per rafforzare la difesa. Tuttavia, nessuno dei due può replicare le capacità o la leadership di Greenwood.

Il City ora si ritrova senza il suo difensore di punta e la figura più autorevole nello spogliatoio, una perdita aggravata dalla partenza dell’ex capitano Steph Houghton alla fine della scorsa stagione. Man mano che Houghton si allontanava gradualmente dal tempo di gioco regolare, Greenwood ha assunto senza problemi la carica di capitano in sua assenza e si è fatto avanti per guidare la squadra. La squadra è rimasta senza una forza guida e le sue prestazioni hanno sofferto, con una mancanza di direzione evidente.

In porta, Taylor ha preferito il nuovo acquisto Ayaka Yamashita alla vincitrice del Guanto d’oro della scorsa stagione Khiara Keating, che ha fatto solo una manciata di partite da titolare. Entrambi i portieri hanno fatto molto affidamento sulle capacità difensive di Greenwood, che ha costantemente effettuato parate e parate cruciali. Senza la sua presenza imponente, la squadra ha subito cinque gol nelle due partite perse, subendone tre nella sconfitta contro il Barcellona.

La perdita dei gol di Bunny Shaw ostacolerà la ricerca dell’argenteria da parte del Manchester City. James Gill – Danehouse/Getty Images

Un ritorno, due alla partenza

L’assenza di cannabis, nel frattempo, ha lasciato un vuoto significativo nell’attacco, determinando un notevole calo del condizionamento clinico, della creatività e della fluidità. L’ala 24enne è stata un giocatore chiave per Taylor da quando ha firmato nel 2018 ed è la prima volta che viene messa da parte per un lungo periodo.

Nel 2021-22, è apparsa in tutte le 22 partite di campionato e si è classificata quarta nella corsa alla Scarpa d’Oro con 10 gol. La stagione successiva, nonostante un mese di assenza per un infortunio alla coscia, Hemp totalizzò 28 partite in tutte le competizioni e 21 gol.

Gli infortuni a Hemp, Shaw e Greenwood hanno coinciso con l’inizio della crisi del City e mostrano quanto la squadra dipenda dal loro trio principale. Senza la dinamica leonessa, la consolidata sinergia tra canapa, centrocampo e attaccanti verrebbe interrotta. Anche se artisti del calibro dell’acquisto estivo Aoba Fujino e del talento emergente Jess Park sono entrati nel ruolo, c’è una notevole mancanza di coesione.

Ci vorranno diversi mesi prima che Hemp ritorni in campo per il City, causando preoccupazione sia ai tifosi del club che a quelli nazionali mentre l’Inghilterra si prepara per le imminenti campagne della Nations League e di Euro 2025.

Dopo la pausa invernale, le fortune del City hanno preso una svolta positiva con il ritorno del prolifico attaccante e centrocampista Miedema, assente da ottobre. Nella sua prima partita di ritorno, Miedema ha segnato in 15 minuti, mettendo in mostra la sua finalizzazione istintiva. Anche se è un segnale promettente vedere la 29enne di nuovo in azione, è chiaro che ci vorrà del tempo per integrarla completamente nella squadra. Taylor farà attenzione a non rischiare un’altra battuta d’arresto per Miedema, che non è stata al meglio negli ultimi due anni a causa dei continui infortuni.

Mentre il ritorno di Miedema farà senza dubbio rivivere parte della scintilla offensiva del City, l’assenza di Shaw lascia un persistente senso di vulnerabilità. Shaw è uno dei marcatori più prolifici della WSL, ma è stata anche tormentata da una serie di infortuni che l’hanno tenuta da parte per settimane o mesi. Rivela costantemente che il City non ha un sostituto diretto e comparabile. La nazionale australiana Mary Fowler si è fatta valere, ma in questa stagione ha segnato solo tre gol nella WSL.

Taylor ha espresso la speranza che Shaw tornasse prima di Greenwood o Hemp, ma il City non deve affrettarla a tornare prematuramente. Considerando la storia degli infortuni di Shaw, qualsiasi ulteriore battuta d’arresto potrebbe seriamente minacciare la corsa al titolo del City.

Chloe Kelly è stata ridotta a un piccolo ruolo in questa stagione. MI News/NurPhoto tramite Getty Images

Il dilemma di Kelly

Circa 2 anni e mezzo fa, Chloe Kelly segnò il gol della vittoria del 2022 Campionato Europeo regalando all’Inghilterra il primo titolo importante dai tempi della Coppa del Mondo maschile del 1966. Ora retrocessa in panchina, la 26enne ha giocato solo una partita da titolare in campionato nelle prime 10 partite e non è riuscita nemmeno a entrare nella squadra per la partita del Barcellona.

I rapporti suggeriscono che Kelly sta attivamente cercando di allontanarsi dal club e sta cercando più tempo per giocare, con i prossimi Europei estivi in ​​Svizzera come motivazione principale. L’allenatore dell’Inghilterra Sarina Wiegman ha già espresso preoccupazione per la mancanza di minuti di Kelly.

Il City potrebbe divertirsi se Kelly – a cui restano solo sei mesi di contratto – si unisse a un altro club e portasse un’ala che vedrà più tempo di gioco e quindi avrà un impatto maggiore sulla squadra. Aiuterebbe a riempire il vuoto di Hemp fino al suo ritorno. Tuttavia, visti i problemi di infortunio del City, è probabile che Taylor voglia evitare che un giocatore più anziano se ne vada poiché ci vorrà del tempo prima che il nuovo volto si adatti allo stile del City. Avere un’ala vitale come Kelly con un talento innegabile è un vantaggio per il club.

Giovani come Lily Murphy – che ha segnato il suo primo gol da senior contro l’Hammarby – e Codie Thomas hanno avuto risultati impressionanti negli ultimi mesi. Sebbene questo cambiamento nell’ordine gerarchico sia avvenuto a spese di Kelly, offre anche un lato positivo. Questi talenti emergenti hanno dimostrato che il futuro del City rimane luminoso, con la prossima generazione che guida la squadra e ricopre ruoli importanti.

Ci sono opzioni per riempire il vuoto in assenza di Hemp e Shaw, ma ci vorrebbe molto per eguagliare i loro 11 gol e sei assist totali.