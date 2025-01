Come l’aggressività dei comandanti nel quarto down incarna il loro risveglio

TAMPA, Florida. – Durante il loro drive di apertura domenica sera, i Washington Commanders hanno marciato lungo il campo, si sono fermati e hanno affrontato un quarto e 2 sulla linea delle 20 yard di Tampa Bay. Ci sono riusciti e hanno lanciato incompleto, girando la palla in ribasso, ma hanno dato il tono per il resto della serata.

Per la maggior parte della NFL, nella maggior parte dei casi, un quarto down è un calo, un’ammissione di fallimento, ma non per i Commanders. Sono andati 20-23 al quarto down nella stagione regolare, una percentuale di completamento dell’87% che non solo ha guidato la NFL, ma è anche la migliore percentuale di successo di tutti i tempi per qualsiasi squadra della NFL con più di 10 quarti down tentati. stagione.

E domenica sera, sono vissuti e morti al quarto down, con conversioni che hanno portato ad entrambi i touchdown in una vittoria per 23-20 guidata dall’esplosivo quarterback esordiente Jayden Daniels.

“Saremo audaci, ma non sconsiderati”, ha detto l’allenatore Dan Quinn riferendosi alla fiducia della sua squadra nel farcela – e avere successo – tutte le volte che accade. “Penso che sia stato così per tutta la stagione. Quando vieni fermato presto, devi solo mantenere la rotta sapendo che, ehi, tieni la testa alta e continua a oscillare, sapendo che questa sarà una partita che andrà bene. fino in fondo.”

Il secondo drive di Washington è stato davvero faticoso, un drive da 92 yard e 17 giocate che ha richiesto più di nove minuti fuori dal cronometro. I Commanders hanno affrontato il quarto e 1 al 23 dei Bucs, e ovviamente ci sono riusciti quando il running back Austin Ekeler si è convertito su una corsa di 2 yard. Al terzo down, Daniels ha lanciato un touchdown al ricevitore Dyami Brown per un vantaggio di 7–3.

Per due volte i Commanders si sono accontentati di field goal portandosi in vantaggio per 13-10, e nel quarto quarto, sotto 17-13, il loro quarto down gli è costato quando Washington ha realizzato il quarto gol su tre. che Daniels lancia in modo incompleto.

I Bucs avevano la palla e il vantaggio, ma hanno commesso l’unico turnover della partita, un turnover fallito su un jet sweep, portando i Commanders sulla linea delle 13 yard di Tampa Bay. Ancora una volta, la difesa si è bloccata al terzo down e, ancora una volta, Quinn non ha esitato a provarci sul quarto e 2 sulla linea delle 5 yard. Questa volta, Daniels ha trovato Terry McLaurin per un touchdown e il comando.

“Il quarto down è qualcosa su cui DQ è stata aggressiva per tutta la stagione”, ha detto McLaurin. “Per gran parte della stagione siamo stati al 100%. Sappiamo che se siamo quarti e gestibili, la squalifica ci dà l’opportunità di eseguire. Quando avevamo bisogno di sfruttare al meglio la partita, lo abbiamo fatto e questo ci dà fiducia per il futuro”. .”

Quinn e l’allenatore dei Bucs Todd Bowles sono entrambi allenatori difensivi, il che a volte può renderli conservatori nella loro aggressività offensiva. Tampa Bay ha avuto una percentuale di completamento più alta rispetto agli avversari quest’anno, ma gli avversari dei Bucs sono arrivati ​​quarti sotto più del doppio delle volte e hanno convertito un record del campionato 19 volte.

Tampa Bay ha avuto la possibilità di provarci domenica. Nel drive di apertura, sul quarto e 7, i Bucs hanno centrato un field goal da 42 yard, ma una penalità di fuorigioco ha permesso loro di provarci sul quarto e 2. Hanno mantenuto il punteggio sul tabellone e nel quarto quarto hanno preso un’altra decisione difficile. Al secondo e 1 dei Washington 12, hanno fallito due volte e sono andati al quarto e 3 dei 14 con 4:45 rimasti. Bowles ha preso l’opzione sicura e ha optato per un canestro su campo per pareggiare la partita con 4:41 rimasti.

Ciò ha messo la palla nelle mani di Daniels e i Bucs non l’hanno più ripresa. Washington ha corso il tempo e ha vinto su un canestro in entrata allo scadere del tempo. Quel calcio è arrivato con una terza e due conversione quando Daniels si è arrampicato per un primo down, consentendo ai Commanders di far scorrere il tempo nell’azione finale.

Daniels ha detto che la mentalità nella quarta sconfitta è stata la stessa tutto l’anno: se gli allenatori hanno la fiducia necessaria per dare loro un’opportunità, dovrebbero avere lo stesso ottimismo per poter sfruttare quell’opportunità.

“Ovviamente contano su di noi per ottenere un primo down, quindi conto sui ragazzi che escono e bloccano, fanno giochi e muovono le catene”, ha detto.

Il debuttante QB è stato fenomenale per tutta la stagione, ma soprattutto al quarto down. Il fatto che domenica abbia realizzato un quarto incompleto è stata la prima volta. Nella stagione regolare, è andato 8 su 8 con un quarterback e ha avuto sette primi down. Lanciando la palla, ha effettuato nove carry per 85 yard e otto conversioni, portandolo sul 15-17 al quarto down, una percentuale di successo addirittura migliore dell’87% della squadra.

Le tre conversioni per il quarto down di Washington domenica hanno eguagliato il massimo nella storia della NFL in una vittoria nei playoff. Gli Eagles del 2022, i Chiefs del 2018 e i Saints del 2011 hanno fatto lo stesso, ma hanno vinto tutti con 17 punti o più, proprio come i Commanders, che avevano bisogno di ogni conversione in una vittoria da tre punti all’ultimo secondo sui Bucs.

Washington ora affronta Detroit, la prima classificata, dove l’allenatore dei Lions Dan Campbell è noto anche per la sua fiducia nella quarta testa di serie. Detroit è arrivata quarta 10 volte in più rispetto a Washington quest’anno, andando 22-33 verso un record di 15-2. Ma mentre i Lions puntano a qualcosa di più, i Comandanti hanno avuto più successo. Quinn ha detto che la sua squadra è stata qualificata in modo univoco per guadagnarsi la fiducia del quarto posto per tutta la stagione.

“È qualcosa che fa parte del nostro gioco”, ha detto. “Molto ha a che fare con il 5 (Daniels). A volte riesce a fare una giocata che… non era un huddle call, usando le gambe e facendo così. Oggi, presto, ho fatto il primo stop, ma non ero t. non ci fermerà in quel punto.”

Lo fa raramente.

Greg Auman è un reporter della NFL per FOX Sports. In precedenza ha trascorso un decennio a coprire Bucanieri per Baia di Tampa Times e l’Atletico. Puoi seguirlo su Twitter all’indirizzo @gregauman .

