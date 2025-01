Come Lamar Jackson e Josh Allen hanno smentito gli scettici alla leva

RADIAZIONE JOSH ALLEN è salito sul palco del Draft NFL 2018 indossando un berretto da baseball grigio con una parola: Billieve.

“Li farò sembrare le persone più intelligenti”, ha detto Allen dopo che i Buffalo Bills sono saliti di cinque posizioni selezionandolo settimo assoluto in uno scambio con i Tampa Bay Buccaneers.

Circa 2,5 ore dopo, i Baltimore Ravens hanno tirato fuori una delle più grandi sorprese del draft, scioccando anche alcuni nella loro sala draft. Dopo aver redatto il tight end Hayden Hurst al n. Il 25, i Ravens tornarono al primo turno inviando tre scelte ai Philadelphia Eagles per prendere il quarterback Lamar Jackson.

Un Jackson dalla faccia di pietra, che era la scelta finale della prima notte del draft, guardò direttamente nella telecamera e disse: “Faranno di me il Super Bowl. Credici”.

Sia Allen che Jackson avevano i loro dubbiosi prima del draft. I valutatori della NFL li ritenevano quelli con i massimali più alti. Tuttavia, c’erano preoccupazioni sulla precisione di Allen e dubbi sul fatto che Jackson sarebbe diventato efficace nel lanciare in tasca.

“Le competenze erano lì per entrambi”, ha detto l’analista senior di ESPN Mel Kiper Jr.. “Erano unici e lo capisco. Ecco perché le persone hanno giudicato male quello che avrebbero potuto essere nella NFL perché non erano ciò a cui la NFL era abituata”.

Allen e Jackson non solo si sono affermati come due dei migliori giocatori del gioco, ma hanno anche cambiato il corso di due squadre.

Nelle cinque stagioni prima di ottenere i quarterback della loro franchigia, i Bills e i Ravens si aggiravano intorno a .500 con una puntata playoff ciascuno. Nelle sette stagioni successive, Allen e Jackson hanno evitato i pass rusher, attraversato le difese e lanciato passaggi di touchdown mozzafiato per portare le loro squadre a un totale di 146 vittorie e nove titoli di divisione, insieme a 58 sconfitte.

E nell’AFC Divisional Round di domenica (18:30 ET, CBS), uno avanzerà al Super Bowl e l’altro aspetterà almeno un altro anno per inseguire quel campionato sfuggente. Prima di questa resa dei conti, Jackson ha riconosciuto che sarà per sempre legato ad Allen a causa di quella fatidica notte nel draft del 2018.

“Quando saremo più grandi, probabilmente ne rideremo”, ha detto Jackson. “Ma in questo momento è una cosa seria. Davvero.”

PRIMA DEL 2018 Quando iniziò il draft, i Bills pensavano di avere un accordo fatto per salire e prendere Allen, finché non lo fecero.

Buffalo aveva precedentemente accettato di passare dal numero 12 ai Denver Broncos numero 5. Tuttavia, l’allora direttore generale dei Broncos John Elway disse che avrebbe fatto la mossa solo se il giocatore che voleva fosse fuori dal campo. Con i Broncos in azione, il pass rusher Bradley Chubb era disponibile e hanno completato lo scambio.

Il direttore generale dei Bills, Brandon Beane, si voltò rapidamente e completò uno scambio con i Buccaneers per salire al numero 1. 7. Secondo la bozza delle tabelle commerciali, i Bills spendono troppo per ottenere Allen inviando la loro scelta del primo round (n. 12) oltre a due scelte del secondo round a Tampa Bay per la loro scelta n. 1. 7 e il settimo giocatore.

“Siamo stati un po’ criticati per quanto abbiamo rinunciato per Josh”, ha detto Beane alla mietitrebbia NFL dello scorso anno. “E io dico: ‘Se non funziona, non sarò qui comunque. E se funziona, a nessuno frega un c—.’

Il più grande svantaggio di Allen nel draft è stato il suo tasso di completamento del 56% nel Wyoming.

Beane ha osservato ciascuno dei lanci di Allen durante i suoi ultimi due anni al college, monitorando le palle catturabili e i sacchi mancati. Negli incontri pre-draft con Allen, Beane se ne andò convinto che Allen avesse le carte in regola per diventare un quarterback in franchising. La chiave era ripulire i meccanismi di Allen.

I Bills accoppiarono Allen con coordinatori offensivi che lo aiutarono a sbocciare, da Brian Daboll a Ken Dorsey a Joe Brady. Buffalo voleva che Allen si sentisse a suo agio e coeso con i suoi giocatori, il che contribuì in parte a spingere gli allenatori dei quarterback della squadra (Dorsey e Brady) nella posizione di coordinatore.

L’investimento più significativo che circonda Allen è avvenuto nell’acquisizione nel 2020 del wide receiver Stefon Diggs – ora con gli Houston Texans – in cambio di scelte al draft. I Bills hanno anche utilizzato le loro scelte al primo e al secondo giro negli ultimi due draft sul tight end Dalton Kincaid, sulla guardia destra O’Cyrus Torrence e sul wide receiver Keon Coleman, e quest’anno hanno anche firmato entrambi i pacchetti iniziali.

Per aiutarlo a sviluppare il suo movimento di lancio nel corso degli anni, Allen ha lavorato con Chris Hess, proprietario della società di analisi del movimento Biometrik. Hess ha mappato digitalmente tutti i lanci di Allen dal 2020.

Allen è passato dal completare il 52,8% dei suoi passaggi nella sua stagione da rookie al realizzare il 65,2% dei suoi lanci negli ultimi cinque anni. Nel 2024 ha completato il 63,6% dei passaggi.

“Lo dici, è lui a comandare il nostro attacco”, ha detto l’allenatore dei Bills Sean McDermott. “E quindi se cerchi la parola quarterback nel dizionario o qualcosa del genere, lui gioca. Sembra essere molto a suo agio in tasca e vede il gioco estremamente bene in questo momento.”

I Bills hanno selezionato il quarterback Josh Allen con la scelta numero 7 nel Draft 2018. Foto: Kathryn Riley/Getty Images

PER I WRAVEN, sembrava che il primo giorno del draft 2018 fosse finito. Baltimora scelse Hurst e la squadra festeggiò l’ottenimento di un giovane bersaglio nel gioco di passaggio per il quarterback Joe Flacco.

Alcuni dirigenti della squadra iniziarono a lasciare il laboratorio, a quel punto Kevin Byrne, capo di lunga data delle pubbliche relazioni dei Ravens, chiese ai massimi dirigenti del personale Eric DeCosta e Ozzie Newsome se erano pronti a scendere per parlare con i giornalisti della loro scelta al primo turno.

“No, penso che aspetteremo”, ha detto DeCosta.

Dieci giorni prima, Baltimora aveva invitato Jackson per un incontro segreto pre-draft. DeCosta ha anche contattato il direttore generale degli Eagles Howie Roseman pochi giorni prima del draft. Filadelfia era a corto di scelte con sei, ma aveva la 32esima scelta al primo turno e DeCosta sapeva che gli Eagles sarebbero stati disposti a scambiare le scelte per ottenere di più.

Nessuno nella sala da disegno dei Ravens – nemmeno l’allenatore John Harbaugh o il proprietario Steve Biscotti seduto dall’altra parte del tavolo – sapeva cosa accadde quando DeCosta guardò Newsome, che suggerì: “Perché non chiami Howie?”

Baltimora ha accettato di inviare due scelte nel draft di quest’anno (scelte del secondo e quarto round) e un secondo giocatore nel 2019 a Filadelfia in cambio delle scelte del primo e del quarto round degli Eagles nel 2018. Quando è stato il turno di Baltimora di fare Dopo la scelta finale al primo turno, DeCosta ha annunciato che i Ravens erano tornati in gioco.

“E nessuno poteva crederci”, ha detto DeCosta.

In una riunione preliminare alla bozza, Harbaugh assicurò al suo staff che avrebbero potuto costruire un attacco in cui Jackson avrebbe avuto successo. Il coordinatore offensivo all’epoca era Marty Mornhinweg, che era il playcaller dei quarterback a doppia minaccia Michael Vick, Donovan McNabb e Steve Young. L’assistente capo allenatore era Greg Roman, l’ex coordinatore offensivo dei San Francisco 49ers che ha allenato Colin Kaepernick.

Baltimora ha costruito un attacco basato su giochi di passaggi di corsa, enfatizzando la velocità e l’elusività di Jackson. Ma il piano era che Jackson corresse di meno e lanciasse di più con il passare delle stagioni.

Per completare il cast di supporto di Jackson nei successivi sette anni, i Ravens usarono due scelte al primo turno nei ricevitori larghi Zay Flowers e Rashod Bateman, il centro del Pro Bowl del primo turno Tyler Linderbaum e il placcaggio destro del secondo turno Roger Rosengarten. In questa offseason, Baltimora ha ottenuto la coppia finale per Jackson quando hanno ingaggiato il running back Derrick Henry.

Tutto ciò ha portato a ciò che i Ravens avevano sempre pensato. In questa stagione, Jackson ha fatto affidamento più sul braccio che sulle gambe. Il due volte MVP della NFL ha registrato la sua prima stagione da 4.000 yard e ha stabilito un altro punto di riferimento storico: è diventato il primo giocatore a lanciare più di 40 passaggi e meno di cinque intercettazioni in una singola stagione.

All’inizio del training camp di questa stagione, Harbaugh ha detto: “La visione che abbiamo insieme è che Lamar Jackson diventi, sia conosciuto e riconosciuto come il più grande quarterback che abbia mai giocato nella storia della National Football League”.

Il linebacker dei Baltimore Ravens Lamar Jackson è stata la 32esima scelta del Draft 2018. Foto di Scott Taetsch/Getty Images

JACKSON E ALLEN sono i favoriti per vincere il premio NFL MVP in questa stagione.

Il quarterback, due dei migliori giocatori offensivi della lega – i Bills sono secondi in punti offensivi segnati a partita (29,5) e i Ravens sono terzi (29,3) – e si sono affermati come due dei migliori giocatori nel draft 2018.

Ma per Jackson la connessione finisce qui.

“Non mi rilasso davvero con le persone in offseason, soprattutto non con gli altri quarterback”, ha detto Jackson. “Non fraintendermi, non c’è nessun problema o altro, ma stiamo gareggiando insieme. Sto cercando di batterti; non sto cercando di essere tuo amico.”

Il dibattito sul miglior quarterback della NFL in questa stagione è acceso. Ma tra i due c’è stima reciproca. Questa settimana, Jackson ha elogiato Allen per il suo braccio forte e la sua “unicità” nel fare giocate quando crollano.

Prima del loro incontro della settimana 4, Allen ha descritto Jackson come “un’ispirazione per molte persone”. Ha sottolineato la resilienza e l’etica del lavoro di Jackson per vincere due premi NFL MVP.

“I ragazzi di tutto il campionato, lo vedono”, ha detto Allen. “Ha davvero cambiato il modo in cui penso che i ragazzi giochino.

Allen e Jackson sono 2-2 l’uno contro l’altro – compresi i playoff – ed entrambi hanno segnato pochi punti in quegli incontri.

Nella partita di divisione del 2020 a Buffalo, Jackson ha lanciato una scelta sei ed è stato escluso dalla sconfitta per 17-3 a causa di una commozione cerebrale. All’inizio di questa stagione a Baltimora, Allen è stato costretto a 180 yard in una sconfitta per 35-10, la sua peggiore sconfitta in tre anni.

Anche Allen e Jackson condividono una postseason deludente. Nei playoff, Allen è 6-5 e Jackson è 3-4.

Ognuno di loro ha giocato una partita del campionato AFC mostrando solo frustrazione. Nel 2020, Allen ha messo fine a ogni possibilità di rimonta nella sconfitta per 38–24 ai rigori contro i Kansas City Chiefs lanciando un intercetto a due minuti dalla fine. La scorsa stagione, Jackson e i Ravens furono sconfitti dai Chiefs 17-10 dopo essere stati eliminati in end zone nel quarto quarto.

Domenica si batteranno per un’altra possibilità nella partita di campionato della Conference.

“Beane e Sean McDermott credevano in Josh Allen. Ozzie Newsome, Eric DeCosta e John Harbaugh credevano in Lamar Jackson”, ha detto Kiper. “Entrambi sono grandi vincitori.

Kiper ha aggiunto: “Cos’altro hanno in comune (Allen e Jackson)? Nessuno dei due è stato al Super Bowl”.

La giornalista della NFL Nation Alaina Getzenberg ha contribuito a questo rapporto.