Come Lamar Jackson possa trovare successo nei playoff è al di là delle sue capacità

MULINI DI PROPRIETÀ, Md. – All’inizio di questa stagione, l’allenatore dei quarterback dei Baltimore Ravens, Tee Martin, ha mostrato una clip di Patrick Mahomes dei Kansas City Chiefs nella partita del campionato AFC della scorsa stagione per Lamar Jackson e i suoi compagni di squadra.

“Calma, compostezza, compostezza”, ha urlato Mahomes nella riunione durante il quarto quarto. “Voglio che tu ti fermi, ma voglio la pace.

Il messaggio di Martin a Jackson? Le squadre del campionato sono preparate emotivamente e mentalmente per vincere le partite più difficili.

Jackson ha vinto tanti premi NFL Most Valuable Player quante partite post-stagionali: due. In un anno in cui ha pubblicato i suoi migliori numeri statistici – diventando il primo giocatore a produrre più di 4.000 yard di passaggio e 900 yard di corsa in una stagione – Jackson deve affrontare un riconoscimento che illustra il suo dominio nella stagione regolare e la delusione nei playoff: è . solo più MVP della NFL per non vincere, per non parlare di raggiungere, un Super Bowl.

Il meglio della nazione NFL • Come Lamar Jackson può avere successo nei playoff

• Riusciranno gli Steelers a ottenere due sconfitte consecutive?

• Cosa fanno gli allenatori della NFL dopo essere stati licenziati

• Chi ha guadagnato (o ha perso) i bonus?

• Love seguirà il percorso di Rodgers?

Aiutare Jackson a superare le sue difficoltà nei playoff e ad avanzare al Super Bowl è diventata la priorità più urgente del franchise. Dal 2018 e tra i quarterback con almeno cinque titolari, Jackson ha il quarto miglior record della stagione regolare nella NFL con 70-24 (.745), ma è a pari merito con il peggior punteggio post-stagionale con 2-4 (.333). Nei playoff, Jackson ha prodotto tante palle perse (6 intercettazioni, 3 fumble perse) quanti touchdown (9).

Quando Baltimora ospiterà i Pittsburgh Steelers in una partita wild card dell’AFC sabato (20:00 ET, Prime Video), i Ravens scopriranno se Jackson ha imparato come appoggiarsi a un cast di supporto migliorato, evitare errori insoliti e capitalizzare il suo passato post-stagionale. esperienza. concentrati sul tuo obiettivo finale.

“Sarei troppo emozionato”, ha detto Jackson, riflettendo su ciò che le passate stagioni gli hanno insegnato. “Ecco. Troppo frizzante. Vedo le cose prima che accadano, come, ‘Oh, devo calmarmi.’ Ma essendo più esperto, ho trovato un modo per bilanciare la situazione.

Alla domanda su quale sarà la mentalità di Jackson nei playoff, Mark Andrews ha detto: “Bloccato. Totalmente bloccato”.

I Ravens hanno cercato di ridurre la pressione su Jackson migliorando i giocatori intorno a lui. Negli ultimi tre draft, Jackson ha visto Baltimora rafforzare la linea offensiva aggiungendo il centro del Pro Bowl Tyler Linderbaum e il debuttante titolare del placcaggio destro Roger Rosengarten. Jackson ha il suo primo wide receiver Pro Bowl in Zay Flowers, ma la disponibilità del pass catcher è discutibile dopo che si è infortunato al ginocchio destro nel finale della stagione regolare.

La più grande aggiunta di Baltimora è arrivata quando hanno ingaggiato il free agent running back Derrick Henry, le cui 1.921 yard di corsa sono le undicesime in una singola stagione nella storia della NFL. La sua forte presenza, soprattutto nelle ultime partite, aveva lo scopo di incutere timore nelle difese e fornire un po’ di sollievo a Jackson.

“Ora”, ha detto il difensore della Hall of Fame Rod Woodson, analista radiofonico dei Ravens, “Lamar non deve essere Superman”.

“È un combattente”, ha detto l’allenatore dei Ravens John Harbaugh di Lamar Jackson. “È unico nel suo genere. Non c’è nessuno come Lamar Jackson.” Foto di Patrick Smith/Getty Images

CE NE È SOLO UNO Jackson pensa ancora alla partita di fine stagione: la partita del campionato AFC dell’anno scorso, una sconfitta per 17-10 contro i Chiefs.

“Era proprio lì”, ha detto Jackson, riferendosi al raggiungimento del Super Bowl. “Ma in questo momento mi sto concentrando sulla mia mente. Per il momento è tutto.”

In questo gioco, l’errore più grande di Jackson è stato insolito.

Con i Chiefs in vantaggio per 17-7 nel quarto quarto, Jackson ha spostato Baltimora sulla linea delle 25 yard di Kansas City prima di lanciare un tiro rischioso per chiudere in modo stretto Isaiah Likely, che era un passo dietro una folla di difensori. Probabilmente era circondato da tre giocatori dei Chiefs prima che il passaggio caduto raggiungesse la end zone e il tiro di Jackson fosse intercettato.

“Negli anni precedenti, penso che stesse spingendo, cercando di giocare nella postseason”, ha detto Woodson. “E normalmente in qualsiasi sport, quando provi a fare delle giocate, normalmente non arrivano. Lasci che vengano da te.”

Jackson ha registrato una media di un turnover ogni 82 scatti nella stagione regolare. Nei playoff? Un giro ogni 45 fotogrammi.

Le migliori notizie della settimana da Ottieni accesso esclusivo a migliaia di articoli premium all’anno dei migliori autori.

• Modi per correggere i buchi nel roster di 15 contendenti NBA »

• Indici di temperatura per tutte le 30 squadre MLB »

• I Titani sono all’opera! Modello aggiornato »

Altri contenuti ESPN+ »

Nel 2020, nella sconfitta del round di divisione di Baltimora contro i Buffalo Bills, Jackson ha lanciato un punt di ritorno da 101 yard, pick-six dal cornerback Taron Johnson. Ha lanciato solo un’altra scelta sei nella sua carriera, un passaggio deviato contro i Cleveland Browns nel 2023.

“Devi cercare di essere privo di errori”, ha detto Jackson. “La partita si vince combattendo per il turnover e mantenendo la palla sotto controllo, muovendola lungo il campo, ottenendo i primi down. … Ovviamente, è così che vinci queste partite.”

Il cambio di gioco di Jackson dalla stagione regolare alla postseason è uno dei più drammatici del campionato. Il suo QBR dalla stagione regolare (67,4) alla postseason (53,2) è un calo di 14,2 punti, il secondo più alto tra i quarterback dal 2006, dietro solo al veterano dei Carolina Panthers Andy Dalton, secondo ESPN Research.

Nella prima partita di playoff di Jackson, nel round delle wild card del 2018, ha armeggiato tre volte contro i Los Angeles Chargers. Ha avuto due intercettazioni contro i Tennessee Titans nel turno di divisione del 2019. Entrambe le partite furono sconfitte.

“Quando (Lamar) è al suo meglio, gioca liberamente”, ha detto Linderbaum. “Quindi non penso che abbia bisogno di avere o sentire alcuna pressione. Penso che dia il meglio di sé quando si diverte e questo è il nostro lavoro cercare di portarlo in quello stato d’animo.”

Lamar Jackson è 2-4 nella postseason, inclusa una sconfitta contro i Titans nel round di divisione del 2019. (Foto di Todd Olszewski/Getty Images

L’OPERA PRINCIPALE DI JACKSON i giochi hanno fatto sì che lui e i Ravens guardassero la TV. L’MVP in carica della NFL ha avuto una stagione regolare quasi perfetta eliminando gli errori.

Ha avuto quattro intercettazioni nel 2024, tre delle quali sono cadute dalle mani del suo ricevitore e un’altra è arrivata quando il ricevitore non è riuscito a completare il suo percorso. Nelle sue precedenti stagioni da MVP, Jackson ha effettuato sei intercettazioni nel 2019 e sette nel 2023.

“La sua mente è su un altro livello”, ha detto Martin. “Ciò che vede, ciò a cui pensa, ciò che si aspetta e come reagisce è un altro anno davanti a sé.”

Jackson è il primo giocatore nella storia della NFL a effettuare più di 40 passaggi di touchdown (41) e meno di cinque intercettazioni (4) in una stagione.

“In ogni partita, con la sua volontà, la sua lotta, punta alla perfezione”, ha detto Andrews. “La sua voglia di vincere le partite ed essere sul posto, essere lui, essere Lamar e persino intensificarlo di settimana in settimana è davvero incredibile”.

Il linebacker Josh Johnson crede che Jackson abbia ridotto i suoi errori assumendosi la responsabilità dell’attacco e portando tutti sulla stessa lunghezza d’onda.

“Non si parla abbastanza della consapevolezza di Lamar”, ha detto Johnson. “La sua abilità donatagli da Dio gli permette di fare cose che la maggior parte delle persone può solo sognare. Quindi molte persone pensano che stia improvvisando. Ma spesso non è così.”

Cosa dovresti sapere per i playoff NFL • Primo sguardo al campo dei playoff a 14 squadre

Staffa, Programma | Super Bowl LIX

Sabato, Jackson affronterà la sua più grande sfida post-stagionale negli Steelers, una squadra che storicamente lo ha costretto a commettere errori. Sono l’unica squadra contro la quale Jackson ha lanciato più intercettazioni (9) che touchdown (8).

Jackson, che è 2-4 contro Pittsburgh, ha disputato la sua migliore partita contro di loro vincendo 34-17 il mese scorso, lanciando per 207 yard e tre touchdown. Nonostante ciò, non ha potuto festeggiare. La sua ultima intercettazione stagionale contro di loro è avvenuta nel quarto quarto dopo che un errore di comunicazione con il ricevitore largo Rashod Bateman gli ha interrotto la strada.

“Ero arrabbiato fino alla fine della partita”, ha detto Jackson. “Sto mentendo, sono ancora arrabbiato. Il gioco (è) finito, sono ancora caldo.”

Quando i Ravens conquistarono il titolo AFC North per la seconda stagione consecutiva nella settimana 18, Jackson non indossava un cappello e una maglietta celebrativi come molti dei suoi compagni di squadra. Era infelice negli spogliatoi durante l’ultimo viaggio a causa di quelle che l’allenatore dei Ravens John Harbaugh ha definito “alcune sfide personali”.

“Il ragazzo è un concorrente”, ha detto Harbaugh. “È un combattente. È unico nel suo genere. Non c’è nessuno come Lamar Jackson.”

Jackson è l’unico MVP multiplo della NFL a non vincere o raggiungere il Super Bowl. Foto AP/Nick Wass

NEL SETTIMO DI JACKSON stagione, arrivare al Super Bowl è l’ultima casella da controllare. Ma per molti quarterback è stato così.

Aaron Rodgers e Brett Favre non hanno raggiunto il loro primo Super Bowl fino all’età di 27 anni. Jackson ha compiuto 28 anni martedì.

Peyton Manning e Drew Brees hanno impiegato 30 anni e la loro nona stagione per avanzare al loro primo Super Bowls. Manning vinse due MVP della NFL prima di raggiungere il suo primo Super Bowl.

“L’esperienza conta in molte situazioni, e lui ha molta esperienza nei playoff adesso”, ha detto Marty Mornhinweg, il primo coordinatore offensivo di Jackson a Baltimora. “I playoff sono diversi dalle partite della stagione regolare. Quindi ha quell’esperienza. E mi aspetto che Lamar e i Baltimore Ravens vincano un paio di Super Bowls nel prossimo futuro.”

Il direttore generale dei Ravens Eric DeCosta ha notato una “urgenza” in Jackson prima dell’inizio di questa stagione. DeCosta ha detto che Jackson era in sintonia con i suoi compagni di squadra e con gli allenatori durante gli allenamenti.

“Sento davvero che il ragazzo sia così concentrato su questa stagione e stia davvero lavorando per ottenere un anello”, ha detto DeCosta ad agosto.

All’inizio del training camp, Jackson ha ricordato quello che disse quando Baltimora lo scelse con l’ultima scelta nel primo turno del 2018: “Mi tireranno fuori un Super Bowl. Credici”.

“L’ho detto e lo intendevo”, ha detto Jackson. “Questo è il livello più alto del gioco a cui giochiamo. Devi emergere come un campione, ed è quello che voglio essere etichettato come: un campione. (Io) non voglio solo essere etichettato come MVP. ed è lì che voglio diventare un campione.”