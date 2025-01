Come Madison Keys ha sconvolto Igo Swiatek agli Australian Open

MELBOURNE, Australia – L’americana Madison Keys affronterà la due volte campionessa in carica Aryna Sabalenka nella finale degli Australian Open sabato dopo che Keys ha scioccato la numero due del mondo Iga Swiatek vincendo la semifinale di giovedì in tre set emozionanti 5-7, 6-1, 7 -6 (8).

Swiatek, entrato nello scontro, non ha perso un set, ha “caricato” tre avversari ed è rimasto in campo solo 5 ore e 59 minuti. La seconda testa di serie ha perso solo 14 partite nel torneo. Al contrario, Keys ha giocato 8 ore e 43 minuti e ha perso 59 partite.

Per illustrare il dominio di Swiatek a Melbourne, quelle 14 sconfitte sono state le quarte perse da qualsiasi donna in rotta verso le semifinali da quando gli Australian Open sono passati ai campi in cemento nel 1988.

Allora come fa il numero 1 dell’America? 19 ha sopraffatto Swiatek, che a questo punto del torneo sembrava imbattibile e molto probabilmente in grado di detronizzare la doppia campionessa in carica Sabalenka in finale?

Keys ha messo sotto pressione il servizio di Swiatek

Madison Keys reagisce dopo aver sconfitto Igo Swiatek. Jason Heidrich/Icon Sportswire

Swiatek è abituato a fare bene in questo torneo. In semifinale, Swiatek ha subito break solo due volte in cinque partite ed è stata assolutamente dominante nel servizio.

In effetti, Swiatek ha disputato 31 game di servizio consecutivi risalenti al match del primo turno contro Katerina Siniak, il che significa che non è mai stata sulla difensiva al servizio e ha attraversato i primi turni senza troppa pressione da tenere.

Suggerimenti dell’editore

Tuttavia, nella sua semifinale, Keys ha affidato a Swiatek l’onere di guadagnare giochi di servizio dall’inizio. L’americano ha strappato il break al cinque volte vincitore dello Slam nel primo game dell’incontro e poi altre due volte nel set di apertura, costringendo Swiatek al 5-5 set per la prima volta nel torneo. Mentre il numero due del mondo ha superato Keys 7-5 nel set di apertura, Swiatek era cauto.

E nel secondo set la pressione di Keys ha dato i suoi frutti. È corsa in vantaggio per 5-0 e alla fine ha vinto il set 6-1 dopo aver colpito duramente in risposta. L’americano ha spinto nove vincitori contro i tre di Swiatek. La prima di servizio di Swiatek nel secondo set è stata un misero 38%. Sulla seconda di servizio? 0%. Keys è andato all’attacco e ha funzionato magnificamente, vincendo 14 dei 22 punti giocati sul servizio di Swiatek nel set.

Le chiavi sono rimaste calme nei momenti più importanti

Nel terzo set altalenante, entrambi i giocatori hanno tenuto il servizio con relativa facilità. Questo fino all’ottavo e al nono game del set, quando Swiatek era sotto 3-4. La Keys aveva un vantaggio di 15-40 e due break point nella manica, ma Swiatek, cinque volte vincitrice dello Slam, l’ha intrappolata. Frizione.

Ma qualunque cosa abbia fatto Swiatek, Keys è stato in grado di eguagliarlo — e altro ancora. Nella partita successiva, Swiatek si è portata in vantaggio 0-40, un break che significava che avrebbe servito per la partita. Ma Keys ha snocciolato punto dopo punto, risparmiando un totale di quattro occasioni di break per tenere la partita al servizio.

E nella prossima partita di servizio di Keys, déjà vu. buca 0-40; uno da cui non si è ripresa, regalando a Swiatek il break decisivo grazie ad un fallo a rete con un approccio pessimo.

Mentre l’approccio sconsiderato di Keys alla rete è stato un grosso errore, Swiatek ha sprecato un’opportunità di match point nel suo successivo servizio sul 6-5, per poi commettere un doppio fallo e mandare il set decisivo al tie-break di 10 punti. .

Anche questo ha avuto alti e bassi, ma alla fine Keys è riuscito nuovamente a prendere il sopravvento mentre Swiatek non è riuscito a eguagliare. L’americano ha servito un asso per pareggiare il break sull’8-8 e ha servito un altro fragoroso servizio che Swiatek non è riuscito a mantenere sul 9-8. Ha dato a Keys il suo primo match point e il suo primo vantaggio nel tie-break e Swiatek non è riuscita a salvare il suo servizio, mandando un dritto lungo e Keys nella sua seconda finale importante.

“(Sono) davvero orgoglioso di me stesso di essere riuscito a rimanerci. Ovviamente essere nel terzo posto e sentirmi come se fossi così vicino al traguardo, perdere il servizio e poi sono stato in grado di rimanere il più vicino possibile come ho potuto fare nel tie-break fino alla fine, sono davvero orgoglioso di me stesso per quella partita”, ha detto Keys dopo la partita.

Keys sa che può restare se si sente a disagio

Keys ha menzionato la sua sconfitta finale agli US Open 2017 contro Sloane Stephens nella sua conferenza stampa post-vittoria.

Ha detto che era una partita che continuava a rivivere nella sua testa, ma è stata anche il catalizzatore per un cambiamento nella sua mentalità verso i nervi e i grandi momenti.

“Penso che la cosa più importante per me sia sapere che ci saranno molti momenti in cui mi sentirò a disagio durante una partita. Sarà stressante. Ci sono migliaia di persone che ti guardano. Potresti non giocare”. il tuo miglior tennis”, ha detto. “Ma invece di cercare di evitarlo e cercare stabilità, conforto o altro, semplicemente essere d’accordo con quella situazione e puoi giocare a tennis in essa, penso che sia qualcosa su cui ho lavorato davvero duramente.”

“Penso che questa sia probabilmente una delle lezioni più grandi che posso imparare dalla finale degli US Open: sentirmi a mio agio sapendo che probabilmente mi sentirò a disagio il 99% delle volte quando sarò in campo, e va bene.” e posso ancora giocare a tennis”.

Sabato la Keys affronterà la Sabalenka nella finale femminile.