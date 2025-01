Come Quinn Ewers ha riportato il Texas sotto i riflettori

ATLANTA – La siccità nel campionato nazionale del Texas è durata quasi 20 anni, non che qualcuno dovesse dirlo al quarterback Quinn Ewers. Da qualche parte nella casa della sua infanzia, sua madre ha ancora il cappello dei Longhorns che indossava quando aveva 3, 4 e 5 anni, e si rifiuta di lasciare che qualcuno glielo tolga dalla testa. Ha pensato al titolo nazionale dei Longhorns da quando si è tolto il cappello. E per un po’ fu sicuro che l’ultima stagione sarebbe finalmente arrivata quando la siccità fosse finita.

Il Texas ha vinto il suo primo campionato Big 12 dal 2009 ed è avanzato al suo primo College Football Playoff dietro Ewers, che ha letteralmente realizzato un sogno d’infanzia quando ha deciso di giocare per i Longhorns. Sembrava che tutto si stesse riunendo in un finale da favola in vista della semifinale contro Washington all’Allstate Sugar Bowl il 1 gennaio 2024.

Sebbene Ewers abbia faticato per lunghi tratti, il Texas si è ripreso nel quarto trimestre. Sotto 37-31 a 41 secondi dalla fine, Ewers ha avuto la possibilità di guidare il drive vincente. Tutto quello che doveva fare era portare il Texas a 69 yard per segnare.

È arrivato ai Washington 15 e poi ha avuto quattro tentativi di segnare. Durante il drive finale, Ewers si è ritirato e ha raccolto la palla per Adonai Mitchell in end zone. Elijah Jackson ha calciato la palla.

Ewers si è commosso fino alle lacrime, i suoi occhi rossi hanno parlato per lui durante la conferenza stampa post partita.

Consigli dell’editore 2 Correlati

Quella notte allo Sugar Bowl rimase con lui tutto l’anno. Ora Ewers ha riportato il Texas in semifinale, un appuntamento con l’Ohio State – la sua ex scuola – incombente al Goodyear Cotton Bowl. E i suoi obiettivi non sono cambiati nell’anno successivo alla sconfitta allo Sugar Bowl.

Vuole ancora essere il quarterback che porterà al Texas il suo primo titolo nazionale dal 2005.

“È stato sicuramente difficile tornare indietro e guardare cosa è successo”, ha detto Ewers a ESPN durante un momento tranquillo negli spogliatoi dopo la vittoria per 39-31 sull’Arizona State nei quarti di finale dei College Football Playoff al Chick-fil-A Peach Bowl. . “Mi sento come se fossi a un passo dall’andare ai campionati statali. È una pillola difficile da ingoiare.”

“Voglio dire, posso dirti che non ho dormito per circa due giorni dopo quella partita.

Nove giorni dopo la sconfitta allo Sugar Bowl, Ewers annunciò che sarebbe tornato in Texas. Ewers ha sopportato molto nel 2023, ad eccezione della fine straziante dello Sugar Bowl. Sebbene fosse trincerato come titolare dopo il trasferimento in Texas nel 2022 dallo stato dell’Ohio, il Texas ha appena ingaggiato il fenomeno esordiente Arch Manning, nipote di Peyton ed Eli. Niente di quello che Ewers ha fatto sembrava abbastanza buono per la base di fan. Sussurri seguivano ogni brutta giocata, ogni prestazione mediocre.

L’allenatore del Texas Steve Sarkisian non ha mai smesso di credere che Ewers fosse il suo ragazzo. Ed Ewers e Manning dicono che la loro relazione sta andando forte. Ma l’immagine più duratura di quello Sugar Bowl potrebbe benissimo essere l’immagine di Ewers seduto da solo sul podio durante il media day, guardando dietro di lui la grande folla riunita per parlare con Manning.

Nonostante tutto quello che ha fatto per riportare il Texas alla ribalta nazionale, sarà il ragazzo che alcuni fan aspettano da due anni che se ne vada.

Se non vince le prossime due partite.

Naturalmente, c’erano quelli che non si aspettavano che restasse fino al 2024. Il presupposto naturale era che Ewers se ne sarebbe andato dopo la scorsa stagione e Manning sarebbe finalmente subentrato come quarterback titolare. Invece, quella sconfitta allo Sugar Bowl consolidò la decisione di Ewers di tornare.

Quest’anno il Texas è diventato più che mai la sua squadra. Mentre il Texas lavorava per un ritorno, Ewers ha detto: “Questa è solo una testimonianza dei miei compagni di squadra e di quanta fiducia hanno tutti in me, e sento che questo mi aiuta a essere un giocatore migliore”.

Manning ha giocato di più quest’anno, partendo da titolare in due partite dopo che Ewers ha subito un infortunio addominale a settembre, e ha svolto un ruolo di primo piano in pacchetti di corse situazionali, soprattutto dopo che Ewers si è slogato la caviglia a fine stagione. Ma anche nelle partite in cui Ewers ha faticato a muovere l’attacco, Sarkisian è rimasto fedele al suo titolare.

Ewers è a suo agio nel guidare questo attacco. Sanno come vincere con lui. I suoi compagni di squadra hanno fiducia in lui. Ewers concluderà la sua carriera in Texas come uno dei più grandi nella storia del programma. Attualmente è al 3° posto in carriera per yard di passaggio e touchdown lanciati per i Longhorns; ha lanciato un passaggio di touchdown in 26 partite consecutive, la serie più lunga di un QB del Texas dai tempi di Colt McCoy dal 2007 al 2009. Solo McCoy ha più partite da 300 yard di Ewers.

In 35 inizi di carriera, Ewers è 27-8. Cinque di queste sconfitte sono arrivate nel suo primo anno da titolare nel 2022. Due sono arrivate in Georgia in questa stagione, e le prestazioni di Ewers in entrambe le sconfitte hanno dato ai suoi critici molto cibo da tenere contro di lui. Il suo gioco a volte può sembrare decisamente imbarazzante, ma quando lo fa, mostra l’abilità di regia che lo ha reso la recluta numero 1. 1 nel paese dopo il liceo.

Come quando Ewers ha effettuato due passaggi perfetti nelle prime due partite del Peach Bowl contro l’Arizona State. Poi due quarti di niente. Il quarto trimestre è stata una tipica esperienza yin e yang di Ewers. Il suo touchdown da 5 yard ha portato il Texas sul 24-8 e ha mostrato una rara dimostrazione di emozione mentre fletteva le braccia per rompere il punteggio.

Quinn Ewers riporta il Texas nel penultimo round dei College Football Playoff. Rich von Biberstein/Icon Sportswire

Lo stato dell’Arizona ha risposto con un touchdown. Due giocate nel drive successivo, Ewers ha lanciato un’intercettazione con 5:45 da giocare, portando al punteggio di parità della partita. Da lì, però, Ewers è stato ostacolato – andando 8 su 10 per 105 yard negli ultimi due drive del quarto quarto – mantenendo il Texas a canestro entrambe le volte. Bert Auburn ha mancato entrambi i tentativi.

Ai tempi supplementari, il Texas è arrivato alla sua giocata finale: quarto e 13 dall’Arizona State 28. Anche se non era identica alla situazione dello Sugar Bowl di un anno fa, era abbastanza vicina.

Spettava a Ewers effettuare il tiro per salvare la stagione.

Il Texas è arrivato in linea ed Ewers ha mandato in movimento i giocatori. È allora che dice di aver visto l’Arizona State rompere il suo gioco difensivo perché il Texas a volte fa una mossa e poi scatta subito. Ewers ha cambiato la protezione per adattarla al gioco difensivo, dove i Sun Devils avevano pianificato di portare le loro sicurezze e i loro linebacker e correre sei. Ewers sapeva che con la sicurezza che ora superava il passante, Matthew Golden avrebbe avuto il campo completamente aperto.

Atterraggio, Texas.

“Penso che tutti vedano il tiro e la presa”, ha detto il coordinatore offensivo Kyle Flood. “Non so se l’avete visto cambiare protezione. Sapevo che saremmo stati coperti. Saremmo stati puliti. Ora è solo questione di sperare di farci aprire. Ha fatto il tiro giusto.” “

“Quinn ha il gene della frizione ed è riuscito a farcela”, ha detto il linebacker del Texas Ethan Burke, che era in disparte in attesa dell’azione finale.

Nel secondo tempo supplementare, Sarkisian ha chiamato un gioco che il Texas spesso esegue durante il campo primaverile e autunnale per il tight end Gunnar Helm in situazioni di gioco di potere. “Abbiamo una difesa davvero solida, quindi è per lo più coperta”, ha detto Ewers. “Anche se non fosse stato uno contro uno, volevo dare una possibilità a Gunnar, e se non fosse stata lì, sapevo di avere Tre (Wisner) nell’appartamento. Lo spettacolo sarebbe successo”.

Infatti, mentre il cornerback del Texas Jahdae Barron stringeva in un braccio il trofeo Chick-Fil-A Peach Bowl Defensive MVP e rispondeva a una domanda sulla prestazione difensiva, si è fermato a metà della frase.

“Un grande ringraziamento a Quinn”, ha detto Barron. “Non riceve l’amore che dovrebbe ricevere dagli altri, ma non importa. Sa di non aver bisogno di quell’amore. Lo amiamo.”

Barron, Ewers e altri giocatori che hanno sentito il dolore di perdere allo Sugar Bowl del 2024 ora hanno una seconda possibilità di avanzare alla partita per il titolo nazionale.

“Non penso che nessuno di loro dimenticherà di essere stato a New Orleans alla fine della partita dell’anno scorso, e non credo che nessuno di loro dimenticherà tutta la pausa e l’ossessione che avevano per tornare a giocare. Penso che quella sia la fase che ci ha spinto attraverso una discreta quantità di avversità e che ci ha portato qui,” ha detto Sarkisian.

“Questo è decisamente accurato”, ha detto Ewers. “Questo gioco è la mia vita e questo gioco è la vita di tutta la squadra e arrivare così lontano e la quantità di tempo che ci abbiamo dedicato è stato sicuramente difficile, ma (siamo) così grati di avere un’altra opportunità di vincere e una partita che abbiamo perso l’anno scorso.”