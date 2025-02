Come riceve Bill Belichick in Carolina del Nord

La School of Providence in North Carolina è abituata a vedere i più grandi nomi del football universitario, che vaga per le sue sale.

Nella lezione del 2024 con la scuola di quarterback di partenza firmata con il Michigan. Questo ciclo, uno dei suoi paranchi offensivi è il reclutamento totale n. 7 nazione e giocherà nel Tennessee in autunno. Georgian Kirby Smart, Dabo Swinney di Clemson, Shane Beamer nella Carolina del Sud e Brent Pry Virginia Tech ha visitato il campus il mese scorso.

Ma la mattina del 7 gennaio era qualcos’altro.

Dallo spettacolo degli allenatori nella loro metà, sono usciti un quarto di Zips e l’Aeronautica 1 è uscito. Bill Belichick, il vincitore delle otto Super Bowls e famoso per le sue felpe maniche temporanee, è stato il primo allenatore a vedere ciò che il giocatore ha visto, come apparire un abito e un abito quadrato.

“La giacca e la cravatta che indossavano erano diversi: ho ricevuto molti commenti divertenti su Twitter”, ha detto ESPN l’attrezzatura offensiva Leo Delaney, ESPN Recruit n. 62 in classe 2026. E coaching. È formale. È semplice. È una vecchia scuola. Questo è esattamente quello che ti aspetti.

Se l’arrivo di Belichick in Carolina del Nord è una delle storie più interessanti sull’istruzione superiore nel 2025, il primo capitolo è stato scritto su una pista di reclutamento negli ultimi 54 giorni. E ha offerto informazioni sul programma di catrame riprogettato e risposte tempestive alla domanda centrale intorno all’assunzione di Belichick: come farà l’uomo di 72 anni che si è allenato nella NFL per la prima volta dal 1975?

Belichick ha ereditato la lezione di reclutamento a brandelli dopo l’atterraggio nella Carolina del Nord il 12 dicembre. Meno di due mesi dopo, il suo remake è entrato nella Giornata nazionale della firma del mercoledì al n. 48 nella classifica ESPN, dal suo posto fuori dalla top 75 in ritardo, quando la scuola ha sparato Mack Brown. Dal 20 dicembre, i dipendenti di Belichick hanno aggiunto 15 promesse al programma 2025. La classe è il quarterback ESPN 300 Bryce Baker.

La Carolina del Nord ha anche costruito una modesta classe di classe 18 aggiunte per la stagione di debutto di Belichick, evidenziate da Thaddeus Dixon (Washington), Daniel King (Troia) e Yates (Connecticut). Nel frattempo, Tar Heels è riuscito a mantenere un certo numero di antipasti che inizialmente sono entrati nel portale in questa offseason con il linebacker Amare Campbell e i guardalinee offensivi Austin Blake e Aidan Banfield tra i principali rimpatriati della squadra.

Belichick potrebbe sembrare improbabile reclutatore. Ma si appoggiò al potere senza rivali e consegnò un chiaro parco giochi sul sentiero.

“Con questo nuovo dipendente ha lo scopo di preparare tutto per il livello successivo”, ha dichiarato il quarterback nella Carolina del Nord Au’tori Newkirk. “Tutto funziona come se fosse un altro livello. Il motto è che avremo 33 anni. La squadra della NFL.”

L’intera gamma di Belichick e i suoi dipendenti che assumono, identificano i talenti e costruiscono un elenco di università sarà meglio misurata all’interno e al di là del ciclo. Il ritiro del reclutamento immediato di Belichick, tuttavia, era ovvio, costruito su decenni di successo della NFL e un chiaro piano di ciò che intende costruire a Chapel Hill.

“L’opportunità di giocare per Bill Belichick? È difficile da consegnare “, ha dichiarato l’attrezzatura difensiva di Nicgio Maggio, ex firmante Wake Forest, che è stato impegnato a Tar Heels il 24 gennaio.

Belichick ha fatto a nord La scuola superiore Rolesville Carolina-Domov per ESPN Junior 300 difensiva ESPN a quattro stelle e l’ex Tar Heels Impegnano Zavion Griffin-Haynes-è la prima fermata ufficiale come allenatore del college il 6 gennaio e a partire dalla Carolina del Nord con altri viaggi di reclutamento, Massachusetts, Maryland e Maryland Tennessee.

Nel giro di 90 minuti presso l’allenatore di Rolesvilline Ranier Rackley, Belichick ha smantellato il film Griffin-Haynes, ha offerto gli stessi indicatori di passaggio che ha usato per l’allenatore di Hall of Famence Taylor con i New York Giants all’età di 80 anni. Carolina.

“Ha detto direttamente a Zavion: vai al college, ma sei un giocatore della NFL”, ha detto Rackley. “Ti vedo come il primo round già sulla base di chi sei e di cosa porti al tavolo.”

Rackley è stato accettato da Brown durante la prima manche dell’allenatore nella Carolina del Nord, che ha avuto luogo dal 1988 al 197. Quando Brown è tornato a scuola nel 2019, Rackley ha costruito un forte rapporto con Tar Heels, che ha fondato il suo parco giochi per il reclutamento per l’atmosfera familiare . Ora è diverso.

“Questo staff era nella NFL”, ha detto. “Navigando un edificio qualche settimana fa, puoi solo dire che è una sensazione diversa. È più strutturato in termini di ciò che stanno cercando di fare lì e ne avevano bisogno.”

Durante la sua conferenza stampa introduttiva, Belichick ha delineato il programma “Program for”, che ha pianificato di implementare, un regime della NFL in tutto, dalla formazione allo sviluppo alla tecnologia e alla verbosità. Il 28 gennaio ha trasportato lo stesso messaggio al soggiorno del quarterback a cinque star Jareda Curtis.

“Portano il loro gioco della NFL nella Carolina del Nord”, ha detto Curtis, il totale ESPN 4 View n. 4 nel ciclo del 2026. lega.”

Prima del 2025 a tre stelle, Joseph Troupe-the Temple Promise to-Be in North Carolina, il 26 gennaio, ha trascorso un fine settimana con il programma. Un argomento è stato fatto attraverso gli incontri con Belichick, il coach di ritorno Natrone Means e il CEO Michael Lombardi.

“Non potevo credere quanto spesso parlassero dello sviluppo durante la visita”, ha detto Troupe. “Questo staff ha avuto modo di sperimentare ciò che voglio sperimentare. Se vuoi essere il migliore, perché non imparare dal meglio?”

Tra il personale di coaching completato di Belichick, il coordinatore offensivo Freddie Kitchens, il coordinatore difensivo Steve Belichick e gli assistenti Matt Lombardi, Garrick McGee, Billy Miller e Mike Priefer hanno trascorso il tempo di allenare. L’allenatore di forza e condizionamento di Moses Cabrera si è unito all’UNC il mese scorso dopo aver lavorato con Patriots dal 2011 al 2023.

Mike Lombardi ha trascorso quasi 30 opere negli Offici frontali della NFL, quindi è partito per il lavoro dei media prima di unirsi a Belichick per guidare l’operazione del personale dei Tar Heels.

“Lombardi è stato il primo contatto che ho ottenuto dalla Carolina del Nord”, ha detto Maggio. “Mio padre ha capito chi era dopo la chiamata e ha detto che lo stava guardando in TV per il Fantasy Football Council. Questo ti ha fatto capire quanto sia pazzo.

Tar Heels è stato in grado di riempire la loro classe 2025 strappando una serie di impegni di ciclo tardivo, tra cui Maggio e altre due reclute di Wake Forest, che si sono trasferite a dicembre di dicembre. La fine difensiva a tre star dell’Onyeagoro, il firmatario SMU, che ha rotto con i Mustang, significa un altro accessorio interessante. Nella classe 2026, la Carolina del Nord ha ottenuto quattro obblighi dall’arrivo di Belichick.

L’ESPN 300 QB Bryce Baker, a sinistra, è stata una delle più grandi vittorie di reclutamento di Bill Belichick. Immagini Bob Dannan / Imagn

I programmi in tutto lo stato sperimentano una presenza più forte di catrame. E tra la classe del 2026, l’arrivo di Belichick causò un rinnovato interesse dalle più alte reclute statali, come Delanyy che non aveva precedentemente considerato questo programma.

“Onestamente mi sono sentito come se la Carolina del Nord non fosse a casa sotto il precedente dipendente”, ha detto Delaney. “Ma sono entusiasta di guardarli più in profondità ora. Tutti sanno quando camminano nella porta che guardi uno dei più grandi che tu abbia mai fatto.

Naturalmente, la Carolina del Nord non è la prima o unica scuola che viene venduta sotto forma di stile NFL.

Dall’Alabama alla Georgia allo Stato dell’Ohio e attraverso Power 4, i dipendenti vengono venduti come sviluppatori di talenti d’élite, vantando anelli e lunghe liste di laureati della NFL che hanno germinato dai loro programmi per sostenere il diritto. La Carolina del Nord Edge ha su tutti gli altri programmi di reclutamento nel 2025, almeno fino a quando Tar Heels gioca sotto il suo nuovo allenatore, lo stesso Belichick.

“È Bill”, ha detto Griffin-Hayes. “Questo lo separa da ogni allenatore del terreno. Essere addestrato da un ragazzo che era lì e ha fatto la cosa? Può portarti dove devi essere. “

Tannelli Nel 2025, hanno colpito il sentiero con vitalizzazione. E Belichick sembra godere davvero dell’opportunità di porre fine alle scuole per parlare di calcio, allenatori di pepe con domande sui loro programmi e mescolando con prospettive.

“È stato bello uscire in viaggio e vedere alcuni dei grandi allenatori, programmi e programmi delle scuole superiori”, ha detto Belichick in “The Pat McAfee Show” 24 gennaio. Intrattenimento con così tante persone.

Tuttavia, potrebbe essere il divertimento, Belichick dovrà affrontare molti degli stessi ostacoli che Brown ha incontrato dal 2019 al 2024, tra cui una grave concorrenza nello stato di programmi di chiusura come Georgia, Clemson e Carolina del Sud. La mancanza della storia della Carolina del Nord come vincitore costante nel calcio anche in passato Tahl.

Brown inizialmente ha aumentato il reclutamento di Tar Heels e ha identificato il futuro debuttante dell’ACC Sam Howell in Classe 2019 e ha firmato tre classi consecutive da 20 a 2022. Le prime otto delle migliori prospettive Brown sono atterrate nelle classi 2021 e 2022 Classi 2021 e 2022 2021 e 2022 è stato posizionato su 12 e 10. 2025.

Belichick avrà più risorse per lavorare di Brown. Nel contratto, che è stato firmato da Belichick il 23 gennaio, il programma di calcio avrà accesso a $ 13 milioni da $ 20,5 milioni, che sarà in grado di utilizzare la condivisione del reddito all’interno del futuro sede. Gli stipendi per gli assistenti degli allenatori ($ 10 milioni) e il personale di supporto ($ 5,3 milioni) manterranno Belichick e Tar Heels tra i programmi di reclutamento e personale più convenzionali.

Ancora più importante, in un breve periodo di tempo, la Carolina del Nord ha gettato le basi di quello che si aspetta di essere il suo programma e vende un’immagine chiara durante il reclutamento.

Questo piano sarà testato nel ciclo di reclutamento del 2026. A Griffin-Haynes, rimane uno dei più alti obiettivi di Tar Heels in una talentuosa classe locale, che comprende 13 reclute all’interno della Junior 300 ESPN. La Carolina del Nord ha già aggiunto 2026 impegni dall’atleta Jaden Jefferson e dagli angoli di Justin Lewis e Marcelous Ryan, e corre nella troupe di Davis nel 2025, mentre i tre fornitori di star del giorno Zaid Lott rimane come il mandato di Brown.

“Ci sono molti talenti in questo stato”, ha dichiarato Edwin Campbell, capo allenatore della Southeast Raleigh High School nella Carolina del Nord. “E Belichick ha annunciato lo stato nel reclutamento.”