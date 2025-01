Come Riley Leonard ha portato gli irlandesi alle semifinali del CFP

Il modo più semplice per capire perché il quarterback Riley Leonard ha Notre Dame sull’orlo della sua prima partita per il titolo nazionale in più di un decennio è guardarlo correre.

Davvero, qualsiasi corsa andrà bene. Ma forse l’esempio migliore, o almeno il più recente, è la corsa sul terzo e sette con 5:53 rimanenti nell’Allstate Sugar Bowl. Gli irlandesi erano in vantaggio per 23-10, consumando gli ultimi minuti in una partita di possesso palla, e Leonard aveva bisogno della trasformazione. Ha fatto uno scatto, ha fatto mezzo passo avanti, poi ha infilato la palla ed è uscito. Con il braccio rigido, è scivolato fuori dal placcaggio dietro la linea e poi ha superato un difensore lungo il perimetro. Ha incontrato la stella della Georgia Malaki Starks frontalmente sul fronte del guadagno. Starks si abbassò. Leonard balzò – quasi volò – in avanti nella sua fuga dalla prigione.

Leonard sorvolò Starks, atterrò 3 yard dietro la linea per un guadagno, balzò con la palla in mano per segnalare il primo down.

La folla impazzì. I suoi compagni di squadra stavano impazzendo. Leonard, il ragazzo di una piccola città nel sud-ovest dell’Alabama, aveva realizzato almeno qualcosa di simile al selvaggio.

“Tutti continuano a dirmi di fermarmi”, ha detto Leonard della dura corsa. “L’ho fatto. E ha funzionato. Ma siamo nei playoff, quindi è come… mettiti in gioco.”

Il viaggio verso Notre Dame ha consumato altri quattro minuti e, dopo aver riempito la Georgia di ribasso, gli irlandesi hanno celebrato una vittoria allo Sugar Bowl, la loro più grande vittoria in più di 30 anni. Ora la loro prossima grande partita è un appuntamento con la Penn State nella semifinale dei playoff di giovedì al Capital One Orange Bowl (19:30 ET su ESPN).

Notre Dame è qui per molte ragioni, ma forse la più importante è la spinta di Leonard a vincere a tutti i costi. Non che qualcuno dubitasse della competitività di Leonard quando arrivò a Notre Dame a gennaio come trasferimento infortunato dalla Duke. Ma ciò che ha dimostrato negli ultimi tre mesi, da quando l’irlandese ha perso l’ultima volta una partita di football – una sconfitta di cui Leonard si è preso la piena responsabilità – è che metterà in gioco il culo, la spalla, la testa e qualsiasi altra cosa di cui abbia bisogno. linea se significa vincere una partita di calcio.

“È nel suo DNA”, ha detto il coordinatore offensivo Mike Denbrock. “Sapevo che era un ragazzo competitivo. Questa è una qualità forte che sapevamo che avesse. Ma è molto più grande di quanto immaginassi. È un vincitore e porta le persone intorno a lui al suo livello. E penso che questo sia il complimento più grande.” puoi fare il quarterback.”

Queste corse come lo Sugar Bowl sono l’apice del football dei playoff, ma Leonard lo fa fin da quando era giovane. Crescendo giocava con una sorta di ricevitore largo e gli piaceva andare oltre il centro. Dà fastidio ai difensori in allenamento, ha detto il compagno di squadra RJ Oben, perché correrà forte anche con una maglia senza contatto. Giocava anche a baseball e suo padre, Chad, scherza dicendo che Riley allora poteva scivolare con i piedi per primo, ma si rifiuta di farlo sul campo di football.

“Sto trattenendo il respiro aspettando che si alzi”, ha detto Heather Leonard, sua madre, “ma quando hanno bisogno di qualcosa, lui la ottiene sempre”.

È la dicotomia dell’approccio di Riley. È discreto, educato, sorridente e discreto, ma è anche assolutamente determinato a vincere a un livello che gli altri giocatori faticano a eguagliare.

Forse è proprio questo il segreto di quelle corse. È discreto e implacabile.

“Non capisco perché sia ​​difficile combattermi, onestamente”, ha detto Leonard. “Non ho buone mosse da juke. Sono molto alto. Non sono spaventoso, almeno in campo. Ma mancano solo i ragazzi.”

A molte persone è mancato Leonard, che ha abbandonato la scuola superiore.

Giocava a football e baseball a Fairhope, in Alabama, ma il basket era la sua passione. Il basket universitario era un sogno fino a quando il COVID-19 non colpì e fece naufragare le migliori opportunità di Leonard di impressionare i reclutatori universitari. Fu allora che iniziò a considerare seriamente il calcio come alternativa. Si è scoperto che uno dei suoi allenatori era amico dell’ex allenatore della Duke David Cutcliffe, a cui piaceva quello che vedeva in Leonard. Duke era l’unica offerta di borsa di studio FBS di Leonard.

Il primo inizio del college di Leonard è avvenuto il 13 novembre 2021. C’erano 17 gradi a Blacksburg, in Virginia. Il vento vorticava e la folla era furiosa. Leonard era così fuori di testa che dimenticò il paradenti uscendo dallo spogliatoio, poi si voltò e fece un passo indietro nel bel mezzo della corsa della squadra in campo per il calcio d’inizio, spingendosi attraverso un mare di compagni di squadra in carica per recuperalo come un artista stordito che si ritira. dal palco.

Leonard ha tirato solo per 84 yard in quella partita. Tre settimane dopo, Cutcliffe fu licenziato dalla Duke dopo che la squadra finì 3–9. Mike Elko è arrivato nel 2022 e Leonard ha aperto il campo autunnale quell’anno nel bel mezzo di una competizione QB che ha vinto per poco prima del calcio d’inizio.

Ha vinto la partita. Poi un altro. E continuava a vincere.

Riley Leonard ha iniziato la sua carriera universitaria alla Duke. David Jensen/Icon Sportswire

Duke ha concluso un sorprendente 9-4 nel 2022, Leonard ha iniziato a ottenere la legittima attenzione da parte degli scout della NFL e, dopo aver battuto Clemson nell’apertura del 2023, l’attenzione ha raggiunto il culmine.

Niente di tutto ciò disturbava il ragazzo di Fairhope.

Ha iniziato la tradizione con sua madre mentre era ancora al liceo. Voleva evitare le trappole del successo e rimanere con i piedi per terra, quindi le ha chiesto di mandargli lo stesso messaggio prima di ogni partita: “Sei una merda”. Ora indossa un braccialetto verde con le stesse parole sopra. La più grande paura di Leonard era sempre dimenticare quanto fosse difficile vincere. L’apprezzamento della difficoltà è la sua arma segreta.

Il calcio gli ha ricordato ancora una volta la sua natura volubile proprio mentre l’ondata di Riley-mania raggiungeva il suo apice a Durham. Duke era in vantaggio per 4-0 e Leonard aveva i Blue Devils sull’orlo di una vittoria decisiva su Notre Dame. Tuttavia, gli irlandesi hanno interrotto una corsa in ritardo per prendere il comando, Leonard si è infortunato alla caviglia in un tentativo di rimonta fallito e ha trascorso i successivi otto mesi lottando per tornare in campo, subendo tre interventi chirurgici e alla fine trasferendosi a South Bend. programma che di fatto pose fine alla sua miracolosa corsa alla Duke.

Per Leonard, Notre Dame rappresentava l’opportunità di concludere la sua carriera universitaria a un livello che all’inizio poteva sembrare inimmaginabile.

“Volevo avere l’opportunità di realizzare il mio potenziale come giocatore”, ha detto. “Adesso sono a un punto della mia carriera in cui ho più fiducia nel mio gioco. Capisco questo attacco probabilmente più di qualsiasi altro attacco in cui sia mai stato.”

Ma non è iniziato così.

Notre Dame ha aperto la sua stagione con una vittoria combattuta contro il Texas A&M, ma in cui Leonard e l’attacco hanno faticato a far volare la palla. Una settimana dopo, l’attacco unidimensionale si rivelò costoso. La difesa dell’Illinois settentrionale ha colto Leonard completamente di sorpresa e gli Huskies hanno sbalordito Notre Dame 16-14. È stato senza dubbio il più grande sconvolgimento della stagione calcistica del college e tutte le speranze di playoff erano in vita.

Quella versione di Riley Leonard sembrava perduta.

“Non credo nemmeno di riconoscere un giocatore che ha giocato all’inizio della stagione”, ha detto di recente.

Leonard non vuole trovare scuse, ma ha perso tutti gli allenamenti primaverili e gran parte dell’estate. Semplicemente non ha avuto abbastanza ripetizioni con la sua nuova squadra. Era frustrato, anche se raramente lo dava a vedere, disse Heather.

“È stata una delle settimane più difficili della sua vita”, ha detto Heather. “Sicuramente lo ha colpito, ma sapeva anche che doveva andare avanti.

Leonard ha promesso alla sua squadra che sarebbe stato migliore. Si è preso la colpa della sconfitta e ha assicurato ai suoi compagni di squadra che si sarebbe avvicinato al resto della stagione nello stesso modo in cui ha affrontato quei terzi down. Non lascerebbe nulla nel serbatoio.

“Se lo è preso sulle spalle”, ha detto Mitchell Evans. “Lo puoi vedere nel modo in cui si allena, nella sua mentalità, nella sua sicurezza: è cresciuto in modo straordinario. Questo è quello che devi fare per essere il quarterback di Notre Dame”.

Dopo quattro partite, Leonard doveva ancora effettuare un passaggio da touchdown con l’uniforme di Notre Dame.

L’unica sconfitta di Notre Dame in questa stagione è arrivata contro l’Illinois settentrionale. Sean Gardner/Getty Images

Ma nelle 10 partite successive, Leonard ha completato il 68% dei suoi lanci, ha un QBR totale di 81,1 e ha 17 passaggi di touchdown su sole quattro scelte. E gli irlandesi per 13-1 non hanno perso di nuovo.

“Riley si è scrollato di dosso la frase ‘è solo un corridore’, diceva la gente di lui,” ha detto il linebacker Jeremiyah Love, “e noi siamo più esplosivi nel gioco dei passaggi. Il gioco di corsa è migliore di prima e la nostra linea offensiva è molto migliorata ora”.

E se fosse stata ancora una corsa – una corsa dura, fisica, acrobatica – a rappresentare il momento clou di Leonard nella più grande vittoria dell’anno di Notre Dame? Era dolorante dopo la sconfitta della NIU perché sentiva di aver deluso la sua squadra, ma non ha mai ascoltato le critiche al suo braccio. Ha detto che non gli importava come veniva percepito.

“Il momento in cui inizio a dirmi che devo lanciare per così tante yard o segnare così tanti touchdown è quando esco dalla corsia”, ha detto. “Il mio lavoro è vincere la partita di calcio, qualunque essa sia.”

Gli mancano due vittorie per diventare uno dei vincitori di tutti i tempi di uno dei programmi più leggendari del football universitario. È molto lontano dai campi da basket di Fairhope.

Ma Leonard non prestò mai molta attenzione a quanto lontano potesse sembrare il suo obiettivo. Gli piace sognare in grande e, se ci sono ostacoli sulla sua strada, i difensori della Georgia hanno scoperto come funziona.

L’unica cosa che è cambiata negli ultimi momenti della sua improbabile carriera universitaria nel football è che Leonard sta cercando di trovare un po’ di tempo per pensare.

“Non credo che avrei scritto la storia in un altro modo”, ha detto Leonard. “Ora è bello tornare indietro e guardarlo. Non lo faccio molto spesso, ma sono molto orgoglioso della persona in cui sono cresciuto.”

Non ha ancora visto il film della partita della NIU, ma ha detto che lo guarderà una volta all’anno perché è un momento che ama adesso, un momento che lo ha aiutato ad arrivare dove si trova ora. Sarà dura, ha detto. Questo è ciò che è divertente.

“Cerco di ricordare a me stesso di apprezzarlo, come se stessi vivendo il tuo sogno”, ha detto. “Non voglio vivere il mio sogno e poi pensare che non avresti dovuto darlo per scontato. Ma momenti come questo me lo fanno apprezzare.”