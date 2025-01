Comerciais do Super Bowl: Aqui estão os 20 melhores pontos de publicidade de todos os tempos antes de Chiefs vs. Eagles em Nova Orleans

Outra rodada de comerciais vem com o LIX do Super Bowl entre os chefes de Kansas City e Philadelphia Eagles no horizonte. Se tiverem sorte, alguns dos anúncios deste ano podem até decifrar os 20 primeiros de todos os tempos, mas há uma concorrência difícil.

Na última temporada, apenas um anúncio que foi transmitido durante o Super Bowl LVIII fez a lista, e foi um lugar hilário da Paramount+. A colheita de comerciais deste ano terá mais sucesso quando se trata de pousar entre os pontos mais memoráveis ​​do Super Bowl da história.

Ao longo dos anos, a partir de 1984, quando as empresas realmente começaram a intensificar seu jogo para o Super Bowl, houve alguns anúncios verdadeiramente icônicos de algumas das marcas mais reconhecíveis do mundo. A Apple realmente começou com seu anúncio “1984”, que funcionou durante o Super Bowl XVIII.

Desde então, houve inúmeros comerciais que ficaram com pessoas muito tempo depois que o jogo terminou. Os cavalos de Clydesdale de Budweiser são um exemplo, e bebês e trocas são outro. Esses são os tipos de comerciais que mantêm as pessoas sentadas mesmo quando a ação no campo para.

Antes do início do LIX do Super Bowl e as empresas lançam seu melhor lançamento durante os intervalos comerciais, aqui estão os 20 melhores comerciais do Super Bowl de todos os tempos.

20. Tide | Pare de mancha

Poucas coisas são mais irritantes do que estar em público com um ponto óbvio na frente de sua camisa, e este comercial de marés a captura perfeitamente. O anúncio “Talking Stain” foi transmitido durante o Super Bowl XLII e foi um dos mais populares desse jogo. Ele fez um bom caso para manter uma caneta detergente em mãos o tempo todo.

19. Honda | Anos

O domingo do Super Bowl é um dia em que cada jogador no campo vive um sonho para a vida, e esse é o tema desta Honda do Super Bowl Li é exatamente isso. Um punhado de celebridades, na forma das fotos de seu ano, fale sobre perseguir seus sonhos na vida. Isso fornece uma nostalgia e humor, o que o torna uma combinação do Super Bowl.

18. Hyundai | Parque inteligente

A Hyundai procurou inspiração na Nova Inglaterra neste anúncio da LIV do Super Bowl. Eles reuniram um pouco da estrela de Boston em John Krasinski, Chris Evans, Rachel Dratch e o próprio Papi. O comercial “Smaht Pahk” proporcionou algumas risadas durante o intervalo comercial e definitivamente transmitiu a mensagem. Não houve perguntas sobre a característica mais recente de La Sonata depois disso.

17. Popcorners | “Liberando o mal”

Aaron Paul e Bryan Cranston repetiram seus papéis como Jesse Pinkman e Walter White para este comercial “Breaking Bad”. O criador e diretor do programa, Vince Gilligan, também voltou para escrever este anúncio do LVII do Super Bowl para pipoca, que apresentou uma aparição no Cameo Del Tuco de Raymond Salamanca. Pelo menos desta vez, Walt e Jesse estavam lidando com um produto perfeitamente legal.

16. Walmart | Carros famosos

Este comercial para o serviço de coleção do Walmart, que foi emitido durante o Super Bowl LIII, tem algo para todos. Lightning McQueen. O Batmóvel. O ecto-1. Um jipe ​​Jurassic “Jeep”. Aqueles e vários carros de cultura pop mais reconhecidos forneceram um toque divertido para os espectadores que correram para ver quantos podiam se identificar antes do fim comercial.

15. NFL | NFL 100

A NFL emitiu uma boca divertida do Super Bowl recentemente, mas a que celebra a 100ª temporada da liga é provavelmente a melhor. Algumas das maiores estrelas da NFL, passadas e presentes, se reuniram para este anúncio do Super Bowl Liv. Foi divertido ver jogadores como Joe Montana, Prime Time e Barry Sanders interagindo com os melhores jogadores atuais enquanto quebra um salão de dança.

14. Budweiser | Repetição instantânea

Clydesdal é uma espécie de tradição do Super Bowl, e este é um dos anúncios mais populares em que estrelaram. A adição da zebra, bem como a linha de alguns no final do anúncio, foi um momento memorável durante as rupturas comerciais do Super Bowl XXXVII. Outra característica notável deste anúncio é que ele foi dirigido pelo agora famoso cineasta Zack Snyder.

13. Parmout+ | Entertainment Mountain

A Paramount foi para o membro do seu comercial do Super Bowl LVIII, e realmente valeu o anúncio mais memorável do jogo. Estou certo de que houve uma discussão interna sobre se deve deixar Sir Patrick Stewart atirar em Arnold de “Hey Arnold” ao lado de um penhasco, era a melhor premissa, mas funcionou. Adicione uma aparição de Creed e Jeff Probst preso em uma tocha “sobrevivente” e uma carne de porco de Peppa compreensivelmente ansiosa, e você terá um verdadeiro vencedor aqui.

12. FedEx | “Descartar”

Quando “elenco fora” foi lançado em dezembro de 2000, tornou -se grande sucesso e também serviu de inspiração para um comercial do FedEx Super Bowl apenas alguns anos depois. O comercial do Super Bowl XXXVII é uma paródia sobre o personagem de Tom Hanks no filme, um funcionário da FedEx que está preso em uma ilha após um acidente de avião. O fim deste comercial levou um tom ligeiramente diferente do filme indicado ao Oscar.

11. Volkswagen | A força

Em caso de dúvida, jogue a carta “Star Wars”. Essa é a abordagem que a Volkswagen adotou neste anúncio XLV do Super Bowl em 2011. “A Marcha Imperial” fornece um tom familiar, e o pequeno Darth Vader foi a maneira perfeita de mostrar a função de início remoto no novo Passat. A Volkswagen recebe o crédito para se destacar entre os comerciais do grupo de carros, os fãs veem durante o domingo do Super Bowl.

10. Reebok | Terry Tate: apoiador do escritório

Terry Tate fez sua estréia durante o Super Bowl XXXVII e imediatamente se tornou uma sensação viral. Tate até obteve uma série de anúncios nos quais reforça estritamente as regras em torno do escritório. O ator que interpreta Tate, Lester Speight, interpretou o apoiador no estado de Morgan e testou várias equipes da USFL antes de assumir o papel popular do apoiador do escritório.

9. E*Comércio | Bebês que falam

A troca de bebês e*que o porta-voz fez um respingo no Super Bowl XLII que inspirou uma grande quantidade de anúncios com mais alto-falantes. O comercial original foi um grande sucesso, e a grelha no final foi a maneira perfeita de terminar. O comércio E*até trouxe bebês para vários comerciais do Super Bowl nos últimos anos, mas nada superará o primeiro.

8. Pepsi | Cindy Crawford

Eles dizem que a melhor comédia é subversiva, e esse é o caso deste anúncio do Super Bowl XXVI com a Supermodel Cindy Crawford. Em todo o comercial, a abordagem fica em Crawford, até que o tapete seja removido dos espectadores no final, quando os jovens revelam que estão realmente se concentrando na nova lata da Pepsi. Crawford voltou para outro papel em um comercial da Pepsi 2018 Super Bowl.

7. Coca-Cola | Joe Greene significa

Este comercial estreou antes do Super Bowl XIV, mas optaremos por ignorá -lo porque muitos anúncios modernos do Super Bowl caem antes do jogo real agora. Além disso, este comercial realmente desencadeou o estado icônico quando foi transmitido durante o Super Bowl, no qual Joe Greene tocou e venceu com o Pittsburgh Steelers, derrotando os Rams de Los Angeles.

6. Budweiser | Sapos

A Budweiser criou o hábito de criar anúncios bem -sucedidos do Super Bowl ao longo dos anos, e seu comercial do Super Bowl XXIX com sapos foi outro exemplo. Como o “whassup?” Comercial, isso adota uma abordagem muito simples e trabalhou como um encanto. Esses sapos foram tão bem -sucedidos e populares que os pequenos anfíbios passaram por vários anos.

5. Wendy’s | Onde está a carne?

O Super Bowl XVIII foi um ótimo jogo para comerciais, e um dos ícones que saiu foi “Onde está a carne?” Antes da existência de redes sociais, Wendy interrompeu seus rivais de fast food, chamando-os por ter um relacionamento absurdamente alto de Bun-Beef em seus hambúrgueres. Este comercial Também recebi um agradecimento de Michael Scott em um episódio de “The Office” intitulado “Dunder Mfflin Infinity”.

4. McDonald’s | Jordânia contra Bird

Quem não gostaria de ver Michael Jordan e Larry Bird se enfrentarem em um jogo um por um? Isso faz deste Super Bowl XXVII um vencedor desde o início. Ambos NBA As lendas estavam lutando na quadra por um grande Mac, e nenhum queria ceder. Este anúncio realmente aproveitou o boato de que Jordan e Bird ajudaram a criar a equipe dos sonhos de 1992.

3. Apple | 1984

Normalmente, para ver um projeto Ridley Scott, você deve ir ao cinema. No entanto, ele foi contratado para dirigir este famoso comercial da Apple que foi emitido durante o Super Bowl XVIII, junto com “Onde está a carne?” O anúncio realmente parece o tipo de filme de ficção científica que Scott direcionaria e até dá algumas vibrações “Alien” e “Blade Runner”. Não é de surpreender que tenha sido tão bem recebido.

2. Snickers | Betty White

A campanha de Snickers “não é você quando está com fome”, assumiu várias formas diferentes nos últimos anos, com várias celebridades aparecendo nos anúncios. No entanto, este comercial do Super Bowl XLIV, estrelado por Betty White, é provavelmente o mais divertido e famoso. Ver os sucessos da falecida atriz e comediante de lugar e falar lixo em uma partida de futebol de coleção foi bastante memorável.

1. Budweiser | Que?

Não é muito comum que os comerciais iniciem tendências na vida real, mas foi isso que a Budweiser fez com seu “Whassup?” Anúncio durante o Super Bowl XXXIV. Era apenas um caso de meninos que eram caras e foram chamados durante o grande jogo. O comercial simples, mas eficaz, também chegou à cultura pop e até foi referenciado por Michael Scott de Steve Carrell no Episódio piloto de “The Office”.