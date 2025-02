Comércio de Brandon Ingram: Os Pelicanos enviam o ex-All-Star para Raptors para Bruce Brown, Kelly Olynyk, Picks

Os New Orleans Pelicans estão trocando Brandon Ingram pelo Toronto Raptors, De acordo com Shams Charania. Em troca do ex-Eaves All-Star, os Pelicanos receberão Bruce Brown, Kelly Olynyk, uma primeira rodada e uma seleção da segunda rodada.

O acordo não apenas marca o fim do mandato de seis anos de Ingram com os pelicanos, mas o maior tremor que os pelicanos sofreram desde que ele tratou Anthony Davis aos Lakers em 2019.

Ingram, juntamente com Lonzo Ball, Josh Hart e Draft Picks, representou o retorno no acordo de Davis. Os Pelicanos esperavam que Ingram e Zion Williamson pudessem se juntar a suas peças centrais no futuro, e a seleção de estrelas de Ingram apenas fortaleceu essa esperança. Naquela temporada baixa, eles assinaram com um contrato máximo de cinco anos na agência livre restrita depois que ele ganhou o prêmio de jogador mais aprimorado.

Mas Ingram ainda não precisa replicar esse sucesso. Ele não jogou mais de 64 jogos em uma temporada, já que as lesões se tornaram uma questão duradoura. O mesmo se aplica a Williamson, e a dupla, cujas tendências na bola eram frequentemente confrontadas, nunca se sentiam sincronizadas como a base de uma equipe de cinema vencedora. Com Ingram devido a uma extensão do contrato nesta temporada e pouca tração em um possível novo acordo, Nova Orleans passou a baixa temporada tentando e não o fez.

Agora, no entanto, eles encontraram um acordo, e os Pelicanos, sentados na 14ª posição na classificação da Conferência Oeste em 12-39, avançam em direção a uma reinicialização com o que deve ser uma das melhores opções em 2025 carregadas com 2025 NBA Draft. Atualmente, os Pelicanos têm o terceiro pior recorde da liga, que viria com uma probabilidade de 14% da equipe número 1 e uma seleção garantida dos sete melhores.

Enquanto isso, Ingram vai para um novo lar em Toronto, onde poderia se estender a longo prazo e permanecer pelo resto de seu melhor momento.