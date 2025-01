Comitê Executivo da SAFF Anuncia Campeonato Inaugural de Clubes SAFF

A organização também anunciou que a Competição de Clubes Femininos SAFF está em disputa.

O comité executivo da Federação de Futebol do Sul da Ásia (SAFF) decidiu o número de equipas e vagas do país membro para a primeira competição de clubes da organização, marcada para 2026, numa reunião realizada a 8 de janeiro de 2025, em Katmandu.

De acordo com um comunicado divulgado, o comité executivo decidiu que haverá oito equipas na competição de clubes SAFF, com o país mais bem classificado no ranking de clubes da AFC ocupando dois lugares.

Um total de sete nações participarão nesta competição: Índia, Sri Lanka, Butão, Paquistão, Bangladesh, Maldivas e Nepal. De acordo com o cenário atual, a Índia pode receber duas vagas com base na classificação atual dos clubes da AFC. A Índia está atualmente em 17º lugar no ranking das competições de clubes da AFC para 2023/24.

Outras decisões tomadas na reunião do comitê executivo

O Comitê Executivo também tomou uma decisão importante em relação ao próximo Campeonato SAFF 2025. O calendário de competições a serem sediadas pela federação também foi divulgado. De acordo com o comunicado divulgado, o Campeonato SAFF 2025 será realizado em formato de ida e volta, de 15 de junho a 25 de julho.

A seleção indiana de futebol é a atual campeã da competição realizada nas Maldivas em 2023. Na partida final, o Tigre Azul sagrou-se campeão após derrotar o Kuwait na disputa de pênaltis.

Além disso, o comitê executivo aprovou competições juvenis, como o Campeonato Sub-19, agendado para 8 a 18 de maio de 2025, o Campeonato Feminino Sub-17 de 14 a 24 de setembro de 2025, o Campeonato Feminino Sub-20 SAFF de 11 até 21 de julho. 2025, e o Campeonato Sub-17 de 17 a 27 de outubro de 2025.

“Uma competição feminina de clubes também está prevista para 2025. Outra competição aprovada é o Campeonato SAFF Sub-23, que terá início em 2026”, afirmou a SAFF.

A primeira competição de clubes SAFF foi originalmente planejada para ser realizada em um local centralizado. Foi escolhido um formato de ida e volta com período de seis a sete meses. Comentando sobre a estrutura, Anwarul Huq, o Secretário Geral, disse: “Faremos o nosso melhor para realizar o campeonato no formato de casa e fora, mas se surgir algum problema mais tarde, iremos conduzi-lo de forma centralizada este ano . .”

