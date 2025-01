Como assistir Albany Great Danes vs. UMBC Retrievers: informações de transmissão ao vivo do NCAA Basketball, canal de TV, horário de início, probabilidades de jogo

relatório de intervalo

Albany e UMBC apareceram no jogo, mas seus ataques certamente não. Albany tem um pouco de proteção, pois atualmente lidera o UMBC por 43-28.

O Albany entrou em jogo com motivação extra depois da derrota sofrida na última vez que estas duas equipas se defrontaram. Veremos se eles conseguem reverter o roteiro ou se será simplesmente mais do mesmo.

Quem está jogando

UMBC Albany Retrievers, Dogues Alemães

Registros atuais: UMBC 9-10, Albany 10-10

Como assistir

O que saber

Temos outro confronto emocionante no Leste da América agendado para quando os UMBC Retrievers e os Albany Great Danes começarem às 18h30 horário do leste dos EUA na quinta-feira no Broadview Center. Depois de uma derrota em um jogo que se esperava que os Retrievers vencessem, eles agora enfrentam a tarefa mais difícil de provar seu valor contra probabilidades desfavoráveis.

O UMBC entrará no confronto de sábado pronto para mudar a situação: perdeu por pouco no jogo de quinta-feira, mas infelizmente para eles a derrota sofrida no sábado foi um pouco mais contundente. Eles sofreram uma derrota retumbante por 87-62 nas mãos do Maine. Para quem acompanha em casa, essa é a maior perda que os Retrievers sofreram desde 8 de novembro de 2024.

Enquanto isso, Albany venceu o Binghamton por 70-65 no sábado.

UMBC agora tem um recorde de derrotas de 9-10. Quanto ao Albany, a vitória os trouxe de volta ao empate por 10-10.

Fique de olho no gol do jogo de quinta-feira: o UMBC tem sido dinamite nas profundezas desta temporada, tendo acertado 38,7% de seus três pontos por jogo. No entanto, a história é diferente para Albany, já que eles acertaram apenas 31,5% de seus três pontos nesta temporada. Dada a vantagem considerável da UMBC nessa área, Albany terá de encontrar uma forma de colmatar essa lacuna.

Embora apenas a UMBC tenha cuidado de seus torcedores na última vez que jogaram, nenhum dos times conseguiu cobrir. Olhando para o futuro, Albany é o favorito nesta partida, já que os especialistas esperam que ganhe por 2,5 pontos. Pode valer a pena fazer uma aposta rápida no UMBC, já que eles têm um período de quatro jogos cobrindo o spread quando jogam como azarões.

Chance

Albany é um ligeiro favorito de 2,5 pontos contra o UMBC, no último relatório. probabilidades de basquete universitário.

Os apostadores tinham uma boa ideia da linha para este, já que o jogo começou com os Dogues Alemães como favoritos de 2 pontos.

Os apostadores esperam fogos de artifício do ataque e definem o over/under em 160 pontos.

Ver times de basquete universitário para todos os jogos, incluindo este, do modelo de computador avançado da SportsLine. Obtenha escolhas agora.

História da série

UMBC venceu 7 de seus últimos 10 jogos contra o Albany.