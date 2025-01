Como assistir Baylor Bears x TCU Horned Frogs: transmissão ao vivo, canal de TV, horário de início do jogo de basquete da NCAA de domingo

Quem está jogando

Sapos com chifres do TCU @ Baylor Bears

Registros atuais: TCU 9-7, Baylor 11-5

Quando: Domingo, 19 de janeiro de 2025 às 17h, horário do leste

Domingo, 19 de janeiro de 2025 às 17h, horário do leste Onde: Pavilhão Foster – Waco, Texas

Pavilhão Foster – Waco, Texas TV: ESPN

O que saber

Depois de dois jogos fora de casa, Baylor volta para casa. Eles e os TCU Horned Frogs se encontrarão em uma batalha Big 12 às 17h00 horário do leste dos EUA no domingo no Foster Pavilion. Os Bears se exibiram com alguns músculos ofensivos, já que tiveram média de 81,4 pontos por jogo nesta temporada.

Na última terça-feira, Baylor perdeu contra o Arizona e caiu por 81-70.

A derrota não conta toda a história, já que vários jogadores fizeram boas partidas. Um dos mais ativos foi Josh Ojianwuna, que marcou oito pontos, além de seis rebotes e duas roubadas de bola. Robert O. Wright III foi outro jogador importante, marcando 16 pontos.

Enquanto isso, o TCU entrou no jogo contra o Utah, na quarta-feira, invicto em casa, mas há um primeiro tempo para tudo. O TCU caiu por 73 a 65 para Utah. Os Horned Frogs não corresponderam ao seu potencial e ficaram aquém da liderança que os apostadores pensavam que tinham ao entrar no jogo.

Assim como o TCU, perdeu apesar de ver resultados de vários jogadores. Vasean Allette liderou o ataque ao quase marcar um duplo-duplo com 19 pontos e nove rebotes. O desempenho dominante também deu a Allette um novo recorde na carreira em rebotes ofensivos (quatro).

A derrota de Baylor reduziu seu recorde para 11-5. Quanto ao TCU, a derrota encerrou uma seqüência de nove vitórias consecutivas em casa e deixou o time com um recorde de 9-7.

Baylor conseguiu uma vitória sólida sobre o TCU quando os times jogaram pela última vez em fevereiro de 2024, vencendo por 62-54. Baylor tem mais uma vitória na manga ou o TCU vai dar a volta por cima? Teremos a resposta muito em breve.

História da série

Baylor venceu 7 dos últimos 10 jogos contra o TCU.