Como assistir Belmont Bruins x S. Illinois Salukis: transmissão ao vivo, canal de TV, horário de início do jogo de basquete da NCAA de quarta-feira

relatório de meio período

Apenas mais um tempo separa Belmont da vitória que eles eram favoritos esta noite. Eles têm um pouco de vantagem, já que atualmente lideram o S. Illinois por 43-31.

Se o Belmont continuar jogando assim, eles aumentarão seu recorde para 11-5 em pouco tempo. Por outro lado, S. Illinois terá que se contentar com um recorde de 5-11, a menos que as coisas mudem (e rapidamente).

Quem está jogando

S. Illinois Salukis @ Belmont Bruins

Registros atuais: S. Illinois 5-10, Belmont 10-5

Como assistir

O que saber

Temos outro confronto emocionante no Vale do Missouri agendado para o Belmont Bruins e o S. Illinois Salukis às 19h30 horário do leste dos EUA na quarta-feira no Curb Event Center. Os Bruins mostram alguma força ofensiva, com média de 81,1 pontos por jogo nesta temporada.

O Belmont sofreu uma derrota quando jogou fora de casa na quarta-feira, mas a torcida local deu-lhes toda a motivação necessária no sábado. Eles venceram a UIC por 92-87. A vitória foi uma lufada de ar fresco para os Bruins, pois encerrou a seqüência de três derrotas consecutivas.

Vários jogadores tiveram atuações sólidas para levar Belmont à vitória, mas talvez ninguém mais do que Jonathan Pierre, que marcou 22 pontos, além de oito rebotes e duas roubadas de bola. Pierre continua avançando, superando seu total de pontos anterior em cada uma das últimas três partidas que disputou. A equipe também recebeu ajuda de Isaiah Walker, que fez 6 de 10 rumo a 18 pontos, mais cinco rebotes e duas roubadas de bola.

Enquanto isso, a recente queda de S. Illinois ficou um pouco mais difícil no domingo, após sua quarta derrota consecutiva. Eles sofreram uma dura derrota por 85-54 nas mãos do estado de Illinois. Os Salukis ficaram em uma posição difícil após o primeiro tempo, com o placar já em 44-23.

Ali Dibba fez um bom esforço para o time perdedor, marcando nove pontos, oito rebotes e cinco roubadas de bola.

A vitória de Belmont elevou seu recorde para 10-5. Quanto a S. Illinois, a derrota caiu para 5-10.

Fique de olho no gol no jogo de quarta-feira: Belmont fez com que acertar chutes profundos parecesse fácil nesta temporada, com média de 10,6 arremessos de três pontos por jogo. No entanto, a história é diferente para o sul de Illinois, já que eles tiveram uma média de apenas 5,9. Dada a considerável vantagem de Belmont nessa área, S. Illinois precisará encontrar uma maneira de preencher essa lacuna.

Olhando para o futuro, Belmont é o favorito neste caso, já que os especialistas esperam que ganhe por 10,5 pontos. Este concurso pode não ser o melhor momento para apostar contra o spread, pois decepcionou os apostadores nas últimas quatro vezes que jogaram.

Chance

Belmont é um grande favorito de 10,5 pontos contra S. Illinois, de acordo com o último probabilidades de basquete universitário.

Os apostadores alinharam-se com a comunidade de apostas neste caso, pois o jogo começou com um spread de 10,5 pontos e assim permaneceu.

O acima/abaixo é de 155,5 pontos.

História da série

S. Illinois venceu 2 dos seus últimos 3 jogos contra o Belmont.