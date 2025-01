Como assistir CCSU Blue Devils vs. Chicago State Cougars: informações de transmissão ao vivo de basquete da NCAA, canal de TV, horário de início, probabilidades de jogo

Quem está jogando

Cougars do Estado de Chicago @ CCSU Blue Devils

Registros atuais: Chicago State 2-19, CCSU 13-6

Como assistir

O que saber

Depois de dois jogos fora de casa, o CCSU volta para casa. Eles e os Chicago State Cougars se encontrarão em uma batalha no Nordeste às 13h, horário do leste dos EUA, no domingo, no William H. Detrick Gymnasium. Os Cougars perderam na última partida e vão tentar virar o jogo contra os Blue Devils, que chegam com uma vitória.

Na sexta-feira, o CCSU facilitou o trabalho de Le Moyne e levou à vitória por 93-70.

Enquanto isso, o Chicago State não teve o suficiente para vencer Stonehill na sexta-feira e caiu por 75-73. Os Cougars já levaram um ‘L’ em jogos consecutivos.

O Chicago State lutou para trabalhar junto e terminou o jogo com apenas sete assistências. Eles foram desmantelados por seus oponentes naquele departamento quando Stonehill acumulou 18.

O CCSU tem se saído bem recentemente, já que venceu 11 das últimas 14 partidas, dando um bom impulso ao seu recorde de 13-6 nesta temporada. Quanto ao Chicago State, a derrota caiu para 2-19.

Esta competição parece ser um arraso: o CCSU tem sido uma loucura nesta temporada, acertando 47,7% de seus field goals por jogo. No entanto, a história é diferente para o Chicago State, já que eles acertaram apenas 36,8% de seus gols nesta temporada. Dada a vantagem considerável da CCSU nessa área, o Estado de Chicago terá de encontrar uma forma de colmatar essa lacuna.