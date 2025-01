Como assistir Central Michigan Chippewas vs. Western Michigan Broncos: transmissão ao vivo, canal de TV, horário de início do jogo de basquete da NCAA de sábado

relatório de intervalo

Apenas mais uma metade resta entre o Central Michigan e a vitória que eles eram os favoritos a obter esta noite. Eles têm um pouco de vantagem, já que atualmente lideram o Western Michigan por 34-23.

Se o Central Michigan continuar jogando assim, eles aumentarão seu recorde para 9-10 em pouco tempo. Por outro lado, Western Michigan terá que superar com um recorde de 5-14, a menos que as coisas mudem (e rapidamente).

Quem está jogando

Western Michigan Broncos @ Central Michigan Chippewas

Registros atuais: Western Michigan 5-13, Central Michigan 8-10

Como assistir

O que saber

Temos outro emocionante confronto americano a tempo, já que o Western Michigan Broncos e o Central Michigan Chippewas estão programados para começar às 19h00 horário do leste dos EUA no sábado na McGuirk Arena. Os Broncos vão se exibir depois de uma vitória, enquanto os Chippewas vão tropeçar na derrota.

Western Michigan entra na competição tendo registrado sua vitória mais próxima desde 2 de março de 2024, na terça-feira. Eles com certeza transformaram isso em um mordol, mas conseguiram escapar com uma vitória por 72-70 sobre o N. Illinois. Para quem acompanha em casa, essa é a vitória mais próxima que os Broncos conseguiram contra os Huskies desde 12 de fevereiro de 2019.

Western Michigan conseguiu a vitória graças a vários jogadores importantes, mas foi Javaughn Hannah na frente quem ganhou 17 pontos, além de seis rebotes e cinco assistências. O desempenho dominante deu a Hannah um novo recorde na carreira em assistências. Chansey Willis Jr foi outro jogador importante, marcando 18 pontos e sete assistências.

Western Michigan quebrou o vidro ofensivo e terminou o jogo com 19 rebotes ofensivos. Eles superaram facilmente seus oponentes nesse departamento, já que N. Illinois derrotou apenas seis.

Enquanto isso, o spread de pontos pode ter favorecido o centro de Michigan na última terça-feira, mas o resultado final não. Eles ficaram um pouco aquém da bola estadual por um placar de 82-80. A derrota dói ainda mais já que o Chippewas subiu 50-37 faltando 16:22 para o fim do segundo.

Mesmo com a derrota, o time ainda teve sua cota de atuações impressionantes. Um dos melhores veio de Quentin Heady, que acertou 8 em 12 rumo a 17 pontos mais três roubos de bola. Ele está na direção certa, considerando que melhorou sua produção de pontos em três jogos consecutivos. A equipe também recebeu ajuda de Bryan Ndjonga, que fez 6 a 9 no caminho para 15 pontos e sete rebotes.

A vitória do Western Michigan encerrou uma seca de cinco jogos em casa e levou o time para 5-13. Quanto ao Central Michigan, a derrota caiu para 8-10.

A recuperação provavelmente será um grande fator nesta competição: Western Michigan vem quebrando o vidro nesta temporada, com média de 38,8 rebotes por jogo. No entanto, não é como se o Central Michigan tivesse dificuldades nesse departamento, já que eles têm uma média de 37. Com ambas as equipes lutando para encurralar os arremessos perdidos, veremos se uma equipe consegue tirar vantagem.

Western Michigan recebeu uma derrota punitiva por 69-42 nas mãos do Central Michigan em seu encontro anterior em fevereiro de 2024. Esse jogo estava praticamente no intervalo, momento em que Western Michigan perdia por 40-21.

Chance

Central Michigan é um favorito de 5 pontos contra Western Michigan, de acordo com o último probabilidades de basquete universitário.

As probabilidades estavam alinhadas com a comunidade de apostas neste caso, já que o jogo começou com um spread de 5 pontos e permaneceu assim.

O Acima/Abaixo é de 144,5 pontos.

História da série

Central Michigan venceu 6 de seus últimos 10 jogos contra Western Michigan.