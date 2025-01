Como assistir Chattanooga Mocs x UNCG Spartans: transmissão ao vivo, canal de TV, horário de início do jogo de basquete da NCAA de quinta-feira

Quem está jogando

Espartanos UNCG em Chattanooga Mocs

Registros atuais: UNCG 9-6, Chattanooga 9-6

Como assistir

O que saber

Depois de três jogos fora de casa, Chattanooga volta para casa. Eles e os Spartans da UNCG se encontrarão em uma batalha no sul às 17h00 horário do leste dos EUA na quinta-feira na McKenzie Arena. Os Mocs mostram alguma força ofensiva, com média de 76,7 pontos por jogo nesta temporada.

No sábado, Chattanooga conquistou uma vitória por 81-68 sobre o The Citadel.

Chattanooga trabalhou em conjunto e finalizou o jogo com 19 assistências. Eles superaram facilmente seus oponentes nesse departamento, já que o The Citadel marcou apenas 11.

Enquanto isso, o UNCG entrou no confronto contra o Furman no sábado com duas vitórias consecutivas, mas começará o próximo jogo com três. Eles comemoraram o Ano Novo com uma vitória por 84-67 sobre os Paladinos.

A vitória de Chattanooga aumentou seu recorde para 9-6. Já a UNCG aumentou o recorde para 9-6 com a vitória, que foi a oitava consecutiva em casa desde a temporada passada.

Fique de olho no gol do jogo de quinta-feira: Chattanooga fez com que arremessos profundos parecessem fáceis nesta temporada, com média de 9,5 arremessos de três pontos por jogo. Não é como se a UNCG estivesse tendo dificuldades nesse departamento, já que eles tiveram uma média de 9,9. Dadas essas forças concorrentes, será interessante ver como o confronto se desenrola.

Tudo foi bom para Chattanooga contra UNCG em sua partida anterior, em fevereiro de 2024, quando o time obteve uma vitória por 89-61. Chattanooga tem outra vitória na manga ou a UNCG irá transformá-los? Teremos a resposta muito em breve.

História da série

UNCG venceu 6 de seus últimos 10 jogos contra Chattanooga.