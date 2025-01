Como assistir Cincinnati Bearcats x Arizona Wildcats: canal de TV, informações de transmissão ao vivo de basquete da NCAA, horário de início

Quem está jogando

Arizona Wildcats @ Cincinnati Bearcats

Registros atuais: Arizona 7-5, Cincinnati 10-2

Como assistir

O que saber

Temos outro confronto emocionante do Big 12 agendado com o início dos Cincinnati Bearcats e Arizona Wildcats às 14h30 horário do leste dos EUA no sábado, na Fifth Third Arena. Os Bearcats tentarão manter viva a seqüência de 11 vitórias consecutivas em casa desde a temporada passada.

Cincinnati provavelmente entra no confronto com rancor, considerando que o Kansas State acabou de encerrar a seqüência de quatro vitórias consecutivas do time na segunda-feira. Eles ficaram um pouco atrás dos Wildcats por um placar de 70-67. Os Bearcats não corresponderam ao seu potencial e ficaram aquém da liderança que os apostadores pensavam que tinham ao entrar no jogo.

Apesar da derrota, Cincinnati viu vários jogadores enfrentarem o desafio e fazerem jogadas notáveis. Dillon Mitchell, que fez um duplo-duplo com 15 pontos e 11 rebotes, foi talvez o melhor de todos.

O Arizona não está tendo sucesso apenas em casa, já que o jogo de segunda-feira estendeu sua seqüência total de vitórias para três. Eles saíram com uma vitória por 90-81 sobre o TCU.

Caleb Love foi espetacular: acertou 11 de 17 e marcou 33 pontos, além de sete assistências e sete rebotes. A disputa foi a terceira consecutiva com pelo menos 22,4 pontos. Henri Veesaar foi outro jogador importante, acertando 6 de 7 para 15 pontos mais seis rebotes.

Arizona trabalhou em unidade e terminou o jogo com 28 assistências. Esse bom desempenho não foi novidade para a equipe: já acumula pelo menos 23 assistências em três jogos consecutivos.

A derrota de Cincinnati reduziu seu recorde para 10-2. Quanto ao Arizona, eles têm se saído bem recentemente, já que venceram quatro dos últimos cinco jogos, o que representa um grande aumento em relação ao recorde de 7-5 nesta temporada.

Provavelmente haverá algum ataque de alto desempenho na agenda, já que ambos são alguns dos times com maior pontuação na liga. Cincinnati não teve problemas para aumentar o placar nesta temporada, com média de 78,4 pontos por jogo. Não é como se o Arizona estivesse tendo dificuldades nesse departamento, já que sua média foi de 85,9. Como ambas as equipes podem somar pontos com muita facilidade, a única dúvida que resta é quem consegue aumentar o placar.

Cincinnati ficou aquém do Arizona na última vez que os times jogaram em novembro de 2022, caindo por 101-93. Cincinnati terá mais sorte em casa do que fora?

História da série

O Arizona venceu o único jogo que essas duas equipes disputaram nos últimos 2 anos.