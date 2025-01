Como assistir CS Fullerton Titans x Hawaii Warriors: transmissão ao vivo, canal de TV, horário de início do jogo de basquete da NCAA de sábado

relatório de intervalo

O Havaí está em turnê, mas não parece deteriorado. Eles construíram uma vantagem rápida de 40-36 contra CS Fullerton.

Se o Havaí continuar jogando assim, aumentará seu recorde para 11-5 em pouco tempo. Por outro lado, CS Fullerton terá de se contentar com um recorde de 5-13, a menos que as coisas mudem (e rapidamente).

Quem está jogando

Hawaii Warriors @ CS Fullerton Titans

Registros atuais: Havaí 10-5, CS Fullerton 5-12

Como assistir

O que saber

Temos outro confronto emocionante do Big West agendado para o início dos Hawaii Warriors e CS Fullerton Titans às 16h00 horário do leste dos EUA no sábado, no Titan Gym. Depois de uma vitória como azarão, os Warriors chegam a esta como favoritos.

O Havaí não pode ficar muito preocupado em enfrentar o CS Fullerton: acabou de vencer em casa o UC Riverside, que até então dominava em sua quadra. O Havaí obteve uma vitória por 83-76 sobre o UC Riverside na quinta-feira. A vitória marcou vitórias consecutivas para os Warriors.

O Havaí trabalhou em unidade e terminou o jogo com 23 assistências. Esse é o maior número de assistências que eles tiveram em toda a temporada.

Enquanto isso, a recente queda do CS Fullerton ficou um pouco mais difícil na quinta-feira, após a terceira derrota consecutiva. Eles levaram um golpe de 63-53 na coluna de derrotas nas mãos da UC Davis.

O Havaí tem se saído bem recentemente, vencendo três das últimas quatro partidas, dando um belo impulso ao seu recorde de 10-5 nesta temporada. Quanto ao CS Fullerton, a derrota caiu para 5-12.

O jogo de sábado parece ser um jogo difícil: o Havaí quebrou as barreiras nesta temporada, com média de 36,6 rebotes por jogo. No entanto, a história é diferente para CS Fullerton, já que teve uma média de apenas 32,5. Dada a vantagem considerável do Havai nessa área, o CS Fullerton terá de encontrar uma forma de colmatar essa lacuna.

O Havaí venceu o CS Fullerton por 76-68 em seu encontro anterior, em fevereiro de 2024. O Havaí tem outra vitória na manga ou o CS Fullerton vai dar a volta por cima? Teremos a resposta muito em breve.

Chance

O Havaí é um grande favorito de 8,5 pontos contra CS Fullerton, no último relatório. probabilidades de basquete universitário.

Os apostadores alinharam-se com a comunidade de apostas neste caso, pois o jogo começou com um spread de 8,5 pontos e lá permaneceu.

O acima/abaixo é de 129,5 pontos.

História da série

CS Fullerton venceu 6 dos últimos 10 jogos contra o Havaí.