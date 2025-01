Como assistir Dayton Flyers x Saint Joseph’s Hawks: transmissão ao vivo, canal de TV, horário de início do jogo de basquete da NCAA de sexta-feira

relatório de intervalo

Falta apenas mais um tempo entre Dayton e a vitória que eles eram favoritos esta noite. Eles têm um pouco de vantagem, já que atualmente lideram o Saint Joseph’s por 39-26.

Se Dayton continuar jogando assim, eles aumentarão seu recorde para 14-6 em pouco tempo. Por outro lado, o Saint Joseph’s terá que se contentar com um recorde de 12-8, a menos que as coisas mudem (e rapidamente).

Quem está jogando

San Jose Falcons @ Dayton Folhetos

Registros atuais: Saint Joseph’s 12-7, Dayton 13-6

Como assistir

Quando: Sexta-feira, 24 de janeiro de 2025 às 19h30 horário do leste dos EUA

Sexta-feira, 24 de janeiro de 2025 às 19h30 horário do leste dos EUA Onde: Arena da Universidade de Dayton – Dayton, Ohio

Arena da Universidade de Dayton – Dayton, Ohio TV: ESPN2

ESPN2 Continuar: Aplicativo CBS Sports

Aplicativo CBS Sports Transmissão on-line: fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.)

fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.) Custo do ingresso: US$ 12,24

O que saber

Temos outro confronto emocionante do Atlantic 10 agendado para o início dos Dayton Flyers e Saint Joseph’s Hawks às 19h30 horário do leste dos EUA na sexta-feira na University of Dayton Arena. Os Flyers mostram alguma força ofensiva, com média de 76,1 pontos por jogo nesta temporada.

Dayton vai para o confronto de terça-feira na esperança de manter os bons tempos: eles venceram por apenas dois na última vez que entraram em quadra, o que pode ter inspirado os 20 pontos que deram a Duquesne na terça-feira. Tudo deu certo para Dayton contra Duquesne, com Dayton conquistando uma vitória por 82-62. O jogo ficou praticamente decidido no intervalo, quando o placar já estava em 44 a 25.

Entre os líderes do ataque estava Enoch Cheeks, que acertou 9 de 14 e marcou 23 pontos, mais seis rebotes e quatro roubadas de bola. Javon Bennett foi outro jogador importante, fazendo 6 de 9 rumo a 16 pontos, mais duas roubadas de bola e dois bloqueios.

Dayton trabalhou em unidade e finalizou o jogo com 25 assistências. Esse é o maior número de assistências que eles postaram desde dezembro de 2023.

Davidson geralmente tem todas as respostas em casa, mas o São José, na terça-feira, revelou-se um desafio muito difícil. Eles ultrapassaram os Wildcats com pontos restantes e venceram o jogo por 78-61.

O sucesso do São José foi fruto de um ataque equilibrado que contou com vários jogadores se destacando, mas Xzayvier Brown liderou o ataque com 20 pontos e seis assistências. A noite de Brown incluiu três jogos consecutivos em que marcou pelo menos 22,4 pontos. A equipe também recebeu ajuda de Rasheer Fleming, que fez 5 de 8 no caminho para 12 pontos, mais oito rebotes e três bloqueios.

A vitória de Dayton aumentou seu recorde para 13-6. Quanto ao São José, sua vitória elevou seu recorde para 12-7.

Provavelmente haverá algum ataque de alto desempenho na agenda, já que os dois times são alguns dos times com maior pontuação na liga. Dayton não teve problemas para aumentar o placar nesta temporada, com média de 76,1 pontos por jogo. No entanto, não é como as dificuldades do São José nesse departamento, já que a média deles é de 76,4. Como ambas as equipes podem somar pontos com muita facilidade, a única dúvida que resta é quem consegue aumentar o placar.

Olhando para o futuro, Dayton é o favorito nesta partida, já que os especialistas esperam uma vitória de 5,5 pontos. Esta disputa será a sétima consecutiva como favorita (até o momento nesta reta eles têm um recorde de 1-5 contra o spread).

Chance

Dayton é um favorito sólido de 5,5 pontos contra o Saint Joseph’s, de acordo com o último probabilidades de basquete universitário.

Os apostadores alinharam-se com a comunidade de apostas neste caso, já que o jogo começou com um spread de 5,5 pontos e assim permaneceu.

O acima/abaixo é de 143,5 pontos.

Ver times de basquete universitário para todos os jogos, incluindo este, do modelo de computador avançado da SportsLine. Obtenha escolhas agora.

História da série

Dayton venceu 7 de seus últimos 10 jogos contra o Saint Joseph’s.