Como assistir Delaware Fightin ‘Blue Hens vs. Elon Phoenix: canal de TV, informações de transmissão ao vivo de basquete da NCAA, horário de início

Quem está jogando

Elon Phoenix @ Delaware lutando contra as galinhas azuis

Registros atuais: Elon 13-5, Delaware 10-8

Como assistir

O que saber

Elon está 2-8 contra o Delaware desde janeiro de 2019, mas eles terão a chance de diminuir um pouco a diferença no sábado. Os dois se encontrarão em uma batalha Coastal Athletic às 14h00 horário do leste dos EUA no Bob Carpenter Center. O Phoenix se exibiu com força ofensiva, já que obteve média de 75,7 pontos por jogo nesta temporada.

Elon entrará no jogo de sábado depois de (finalmente) derrotar Drexel, contra quem havia perdido 2 a 8 nos últimos dez jogos. Elon derrotou Drexel por 65-54 na quinta-feira. A vitória marcou vitórias consecutivas para o Phoenix.

A vitória de Elon foi um verdadeiro esforço de equipe, com muitos jogadores apresentando atuações sólidas. Talvez o melhor entre eles tenha sido TJ Simpkins, que acertou 5 de 6 rumo a 15 pontos mais duas roubadas de bola. O desempenho dominante também deu a Simpkins um novo recorde na carreira em porcentagem de arremessos de campo (83,3%). Sam Sherry foi outro jogador importante, quase marcando um duplo-duplo com 19 pontos e nove rebotes.

Enquanto isso, não há lugar como o lar para Delaware, que se recuperou após uma dura derrota fora de casa no sábado. Eles saíram com uma vitória por 84-74 sobre Stony Brook na quinta-feira.

A vitória do Delaware foi resultado de várias atuações ofensivas impressionantes. Um dos mais notáveis ​​veio de Niels Lane, que quase fez um duplo-duplo com 20 pontos e nove rebotes. A equipe também contou com a ajuda de John Camden, que quase fez um duplo-duplo com 19 pontos e nove rebotes.

Elon tem estado em alta ultimamente: eles venceram seis dos últimos sete jogos, acrescentando um belo impulso ao seu recorde de 13-5 nesta temporada. Já o Delaware aumentou o recorde para 10-8 com a vitória, que foi a quinta consecutiva em casa.

Provavelmente haverá algum ataque de alto desempenho na agenda, já que os dois times são alguns dos times com maior pontuação na liga. Elon não teve problemas para aumentar o placar nesta temporada, com média de 75,7 pontos por jogo. Não é como se Delaware estivesse lutando nesse departamento, já que eles tiveram uma média de 79,7. Como ambas as equipes podem somar pontos com muita facilidade, a única dúvida que resta é quem consegue aumentar o placar.

Elon conseguiu uma vitória sólida sobre Delaware em sua partida anterior, em fevereiro de 2024, vencendo por 73-67. A revanche pode ser um pouco mais difícil para Elon, já que desta vez o time não terá o fator casa. Veremos se a mudança de local faz diferença.

História da série

Delaware venceu 8 de seus últimos 10 jogos contra Elon.