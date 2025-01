Como assistir FAU Owls vs. UAB Blazers: informações de transmissão ao vivo de basquete da NCAA, canal de TV, horário de início, probabilidades de jogo

Quem está jogando

UAB @ FAU Jaquetas Corujas

Registros atuais: UAB 9-7, FAU 9-7

Como assistir

O que saber

Temos outro confronto emocionante do American Athletic agendado para o UAB Blazers e FAU Owls às 17h00 horário do leste dos EUA no domingo na Eleanor R. Baldwin Arena. Os Blazers mostram alguma força ofensiva, com média de 84,8 pontos por jogo nesta temporada.

Na última terça-feira, o UAB obteve uma sólida vitória sobre o Tulane, vencendo o jogo por 81-69. A vitória marcou vitórias consecutivas para os Blazers.

Yaxel Lendeborg foi espetacular: conseguiu um duplo-duplo com 25 pontos e 13 rebotes. O desempenho dominante também lhe deu um novo recorde na carreira em assistências (oito). Tony Toney foi outro jogador importante, marcando 15 pontos.

Enquanto isso, a FAU conquistou uma vitória por 75-64 sobre Charlotte na quarta-feira.

A vitória da FAU foi um verdadeiro esforço de equipe, com muitos jogadores apresentando atuações sólidas. Talvez o melhor entre eles tenha sido Tre Carroll, que quase fez um duplo-duplo com 15 pontos e nove rebotes. A equipe também recebeu ajuda de Baba Miller, que acertou 8 de 11 no caminho para 20 pontos, mais sete rebotes e dois bloqueios.

A vitória do UAB foi a quarta consecutiva em casa, elevando o seu recorde para 9-7. Quanto à FAU, a sua vitória elevou o seu recorde para idênticos 9-7.

Os rebotes provavelmente serão um grande fator nesta competição: o UAB vem quebrando vidros nesta temporada, com média de 41,1 rebotes por jogo. Não é que a FAU esteja tendo dificuldades nesse departamento, já que sua média foi de 36,4. Com ambas as equipes lutando para controlar os arremessos perdidos, veremos se uma equipe consegue tirar vantagem.

A UAB venceu em uma partida emocionante contra a FAU em sua partida anterior, em fevereiro de 2024, passando por 76-73. A revanche pode ser um pouco mais difícil para o UAB, pois desta vez a equipe não terá o fator casa. Veremos se a mudança de local faz diferença.

História da série

A UAB venceu 6 dos últimos 10 jogos contra a FAU.