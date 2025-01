Como assistir FDU Knights x St. Francis Red Flash: informações de transmissão ao vivo do basquete da NCAA, canal de TV, horário de início, probabilidades de jogo

relatório de intervalo

FDU e St. Francis apareceram no jogo, mas seus ataques certamente não. Com um placar de 27 a 26, o FDU parecia o melhor time, mas ainda falta um tempo para jogar. Este duelo é bem mais disputado que o confronto anterior da dupla, que foi decidido por 19 pontos.

Se o FDU continuar jogando assim, eles aumentarão seu recorde para 7-11 em pouco tempo. Por outro lado, São Francisco terá que se contentar com um recorde de 6-12, a menos que as coisas mudem (e rapidamente).

Quem está jogando

Flash Vermelho de São Francisco @ Cavaleiros FDU

Registros atuais: São Francisco 6-11, FDU 6-11

Como assistir

O que saber

Depois de seis jogos fora, a FDU volta para casa. Eles e o St. Francis Red Flash se encontrarão em uma batalha no Nordeste às 13h (horário do leste dos EUA) no domingo, no Centro do Banco de Poupança de Bogotá. Os Knights têm feito a bola cair mais ultimamente, à medida que aumentaram seu total de pontos em cada um dos últimos três jogos.

Na sexta-feira, a FDU precisou de um pouco mais de tempo para liquidar Le Moyne. Eles venceram os Dolphins por 91-86. Com o placar tão alto, ambas as equipes poderão realizar alguns exercícios defensivos adicionais em breve.

Enquanto isso, o St. Francis finalmente deu uma pausa após três derrotas consecutivas. Eles saíram com uma vitória por 73-59 sobre Mercyhurst na sexta-feira.

A vitória da FDU elevou seu recorde para 6-11. Quanto ao São Francisco, a vitória aumentou o recorde para idênticos 6-11.

Fique de olho no gol do jogo de domingo: a FDU fez com que acertar chutes profundos parecesse fácil nesta temporada, com média de 9 arremessos de três pontos por jogo. Não é que São Francisco esteja tendo dificuldades nesse aspecto, já que sua média foi de 8,7. Dadas essas forças concorrentes, será interessante ver como o confronto se desenrola.

Olhando para o futuro, a FDU é a favorita neste caso, pois os especialistas esperam que ganhe por 4,5 pontos. Pode valer a pena fazer uma aposta rápida, pois eles cobriram o spread nas últimas seis vezes que jogaram.

Chance

FDU é favorito com 4,5 pontos contra St. Francis, de acordo com o último relatório probabilidades de basquete universitário.

Os apostadores tinham uma boa ideia da linha para este, já que o jogo começou com os Cavaleiros como favoritos de 3,5 pontos.

O acima/abaixo é de 150,5 pontos.

Ver times de basquete universitário para todos os jogos, incluindo este, do modelo de computador avançado da SportsLine. Obtenha escolhas agora.

História da série

FDU venceu 6 de seus últimos 10 jogos contra o St.