Como assistir Florida Gators x Missouri Tigers: informações de transmissão ao vivo do basquete da NCAA, canal de TV, horário de início, probabilidades de jogo

Tigres do Missouri @ Florida Gators

Registros atuais: Missouri 13-3, Flórida 15-1

O que saber

A Flórida está 8-2 contra o Missouri desde março de 2016, e eles terão a chance de ampliar esse sucesso na terça-feira. Os dois se encontrarão em uma batalha da SEC às 21h (horário do leste dos EUA) no Stephen C. O’Connell Center. O ímpeto certamente está a favor dos Gators, já que o time acumulou 16 vitórias consecutivas em casa (desde a temporada passada), enquanto os Tigers foram atingidos por 12 derrotas consecutivas fora de casa, também desde a última temporada.

No último sábado, a Flórida conquistou uma vitória por 71-63 sobre o Arkansas. O gol de 71 pontos marcou o confronto com menor pontuação dos Gators na temporada, mas não importou no final.

A Flórida pode atribuir grande parte de seu sucesso a Alex Condon, que fez uma dobradinha com 12 pontos e dez rebotes. Condon tem estado em alta recentemente, tendo registrado dez ou mais rebotes nas últimas três vezes que jogou. Alijah Martin foi outro jogador importante, marcando 14 pontos.

Florida quebrou o vidro ofensivo e terminou o jogo com 16 rebotes ofensivos (eles estão em quarto lugar em rebotes ofensivos por jogo no geral). Esse bom desempenho não foi novidade para a equipe: já conseguiu pelo menos dez rebotes ofensivos em 18 jogos consecutivos desde a temporada passada.

Enquanto isso, o Missouri conseguiu uma vitória sólida sobre o Vanderbilt no sábado, vencendo o jogo por 75-66.

O Missouri conquistou a vitória graças a vários jogadores importantes, mas foi Anthony Robinson II na frente quem marcou 15 pontos, mais oito assistências e três roubos de bola. O desempenho dominante deu a Robinson II um novo recorde na carreira em assistências. Outro jogador que fez a diferença foi Mark Mitchell, que acertou 6 de 11 e marcou 19 pontos mais sete rebotes.

A vitória da Flórida elevou seu recorde para 15-1. Quanto ao Missouri, a sua vitória elevou o seu recorde para 13-3.

O jogo de terça-feira parece ser uma aula magistral de tiro: a Flórida tem sido incrivelmente precisa nesta temporada, acertando 46,7% de seus arremessos de campo por jogo. Não é como se o Missouri estivesse lutando nesse departamento, já que eles acertaram 49,7% de seus gols nesta temporada. Dadas essas forças concorrentes, será interessante ver como o confronto se desenrola.

Olhando para o futuro, a Flórida é a favorita nesta disputa, já que os especialistas esperam vê-la vencer por 10,5 pontos. Pode valer a pena fazer uma aposta rápida, pois eles têm uma sequência de cinco jogos cobrindo o spread quando se espera que ganhem.

A Flórida é uma grande favorita de 10,5 pontos contra o Missouri, no último relatório. probabilidades de basquete universitário.

Os Oddsmakers moveram-se ligeiramente contra os Gators, já que o jogo começou com os Gators como favoritos de 12,5 pontos.

O acima/abaixo é de 155,5 pontos.

História da série

A Flórida venceu 8 de seus últimos 10 jogos contra o Missouri.