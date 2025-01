Como assistir Florida State Seminoles x Pittsburgh Panthers: informações de transmissão ao vivo do NCAA Basketball, canal de TV, horário de início, probabilidades de jogo

relatório de intervalo

Depois de uma dura derrota na estrada em sua última partida, o Florida State parece muito melhor hoje em sua quadra. Eles saltaram para uma vantagem rápida de 28-23 contra o Pittsburgh.

O Florida State entrou em jogo com motivação extra após a derrota sofrida na última vez que as duas equipes se enfrentaram. Veremos se eles conseguem reverter o roteiro ou se será simplesmente mais do mesmo.

Quem está jogando

Pittsburgh Panthers @ Seminoles do Estado da Flórida

Registros atuais: Pittsburgh 12-4, Estado da Flórida 11-5

Como assistir

Quando: Quarta-feira, 15 de janeiro de 2025 às 21h, horário do leste

Donald L. Tucker Center – Tallahassee, Flórida

Donald L. Tucker Center – Tallahassee, Flórida TV: Universidade ESPN

Universidade ESPN Continuar: Aplicativo CBS Sports

Aplicativo CBS Sports Transmissão on-line: fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.)

fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.) Custo do ingresso: US$ 1,98

O que saber

O Florida State estará diante de seus torcedores na quarta-feira, mas uma olhada no layout mostra que eles podem aproveitar a vantagem de jogar em casa. Eles e os Pittsburgh Panthers se encontrarão em uma batalha ACC às 21h (horário do leste dos EUA) no Donald L. Tucker Center. Os Seminoles mostram alguma força ofensiva, com média de 77,8 pontos por jogo nesta temporada.

O estado da Flórida entra no confronto depois de sofrer sua maior derrota desde 14 de março de 2024, no sábado. Eles acabaram no lado errado de uma derrota retumbante por 77-57 nas mãos de Clemson. O jogo marcou o jogo com menor pontuação dos Seminoles até agora nesta temporada.

Enquanto isso, o Pittsburgh entrou no jogo contra o Louisville, no sábado, invicto em casa, mas há um primeiro tempo para tudo. Pittsburgh levou uma rebatida de 82-78 na coluna de derrotas para Louisville. Os Panteras têm estado bem durante toda a temporada, mas esta é agora a segunda derrota consecutiva.

Embora a equipe tenha perdido, eles ainda tiveram atuações impressionantes. Um dos melhores veio de Jaland Lowe, que fez 24 pontos e seis assistências. Ele teve alguns problemas para se equilibrar contra Duke na última terça-feira, então este foi um passo na direção certa. A equipe também recebeu ajuda de Damian Dunn, que fez 5 de 8 no caminho para 15 pontos mais oito rebotes.

Pittsburgh teve problemas para recuperar a bola no ataque e terminou o jogo com apenas cinco rebotes ofensivos. Eles foram destruídos por seus oponentes naquele departamento quando Louisville derrotou 17.

A derrota do estado da Flórida reduziu seu recorde para 11-5. Quanto ao Pittsburgh, a derrota encerrou uma seqüência de 15 vitórias consecutivas em casa desde a temporada passada e os deixou com um recorde de 12-4.

Provavelmente haverá algum ataque de alto desempenho na agenda, já que ambos são alguns dos times com maior pontuação na liga. O Florida State não teve problemas para aumentar o placar nesta temporada, com média de 77,8 pontos por jogo. Não é como se Pittsburgh estivesse tendo dificuldades nesse departamento, já que sua média foi de 81,4. Como ambas as equipes podem somar pontos com muita facilidade, a única dúvida que resta é quem consegue aumentar o placar.

Florida State terminou bem atrás de Pittsburgh em seu encontro anterior em março de 2024, perdendo por 88-73. O estado da Flórida terá mais sorte em casa do que na estrada?

Chance

Pittsburgh é um ligeiro favorito de 2 pontos contra o Florida State, no último relatório. probabilidades de basquete universitário.

Os apostadores tinham uma boa ideia da linha para este, já que o jogo começou com os Panteras como favoritos de 2,5 pontos.

O acima/abaixo é de 150 pontos.

Ver times de basquete universitário para todos os jogos, incluindo este, do modelo de computador avançado da SportsLine. Obtenha escolhas agora.

História da série

Pittsburgh venceu 6 de seus últimos 10 jogos contra o Florida State.