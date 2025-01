Como assistir Golden State Warriors x Sacramento Kings: informações de transmissão ao vivo da NBA, canal de TV, horário de início, probabilidades de jogo

relatório de intervalo

Os Kings estão na estrada, mas não parecem piores. Eles têm um pouco de proteção, pois atualmente lideram os Warriors por 75-51.

Os Kings entraram na disputa com três vitórias consecutivas e estão a apenas dois quartos de outro. Serão quatro ou os Warriors irão se apresentar e explodir? Saberemos em breve.

Quem está jogando

Sacramento Kings @ Golden State Warriors

Registros atuais: Sacramento 16-19, Golden State 18-16

Como assistir

Quando: Domingo, 5 de janeiro de 2025 às 20h30 horário do leste dos EUA

Domingo, 5 de janeiro de 2025 às 20h30 horário do leste dos EUA Onde: Chase Center – São Francisco, Califórnia

Chase Center – São Francisco, Califórnia TV: NBC Sports – Área da Baía

NBC Sports – Área da Baía Continuar: Aplicativo CBS Sports

Aplicativo CBS Sports Transmissão on-line: fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.)

fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.) Custo do ingresso: US$ 70,00

O que saber

Os Kings desfrutaram de uma homestand de três jogos, mas em breve terão que tirar a poeira de suas camisas de estrada. Eles se aventurarão fora de casa para desafiar os Golden State Warriors às 20h30 horário do leste dos EUA no domingo, no Chase Center. Os Kings deverão perder este jogo por três pontos, então veremos se isso lhes dá alguma motivação.

Os Kings chegam ao jogo de domingo tendo superado impressionantes 242,5 pontos acima/abaixo das probabilidades estabelecidas para seu último jogo contra os Grizzlies. Os Kings alcançaram uma vitória por 138-133 sobre os Grizzlies na sexta-feira. Com o placar tão alto, ambas as equipes poderão realizar alguns exercícios defensivos adicionais em breve.

O sucesso dos Kings foi o resultado de um ataque equilibrado que viu vários jogadores se destacarem, mas Malik Monk liderou o ataque ao fazer 11 de 20 no caminho para 31 pontos mais seis assistências. Além disso, Monk também registrou uma porcentagem de arremessos de 55%, o maior que ele registrou desde novembro de 2024. Outro jogador que fez a diferença foi DeMar DeRozan, que acertou 10 de 18 no caminho para 29 pontos mais cinco assistências.

Enquanto isso, você não pode perder a disputa se vencer todos os quartos, e essa foi justamente a estratégia dos Warriors contra os Grizzlies no sábado. Os Warriors começaram o novo ano com uma vitória por 121-113 sobre os Grizzlies. A vitória marcou vitórias consecutivas para o Golden State.

Andrew Wiggins foi o destaque ofensivo do confronto, ao marcar 24 pontos e quatro roubadas de bola. Ele continua avançando, superando seu total de pontos anterior em cada uma das últimas quatro partidas que disputou.

A vitória do Sacramento foi a terceira consecutiva em casa, elevando o recorde para 16-19. Quanto ao Golden State, eles têm estado em alta ultimamente: venceram três dos últimos quatro jogos, dando um bom impulso ao seu recorde de 18-16 nesta temporada.

Embora os torcedores de ambos os times estivessem felizes após o último jogo, seus apostadores provavelmente não ficaram, pois nenhum dos times cobriu. Quanto ao próximo jogo, espera-se que os Warriors vençam uma disputa acirrada, exceto a campainha. Este jogo será o quinto consecutivo em casa (até ao momento nesta reta estão 2-2 contra o spread).

Os Kings alcançaram a vitória contra os Warriors em seu encontro anterior, em abril de 2024, por um retumbante 118-94. A revanche pode ser um pouco mais difícil para os Kings, já que desta vez o time não terá o fator casa. Veremos se a mudança de local faz diferença.

Chance

Golden State é favorito de 3 pontos contra Sacramento, de acordo com o último relatório Probabilidades da NBA.

Os apostadores tinham uma boa ideia da linha para este, já que o jogo começou com os Warriors como favoritos de 2,5 pontos.

O acima/abaixo é de 225,5 pontos.

Ver Seleções da NBA para todos os jogos, incluindo este, do modelo de computador avançado da SportsLine. Obtenha escolhas agora.

História da série

O Golden State venceu 6 dos últimos 10 jogos contra o Sacramento.