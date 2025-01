Como assistir Houston Rockets x Los Angeles Lakers: transmissão ao vivo, canal de TV, horário de início do jogo da NBA de domingo

Relatório do 1º trimestre

Quem está jogando

Los Angeles Lakers x Houston Rockets

Registros atuais: Los Angeles 20-14, Houston 22-12

Como assistir

Quando: Domingo, 5 de janeiro de 2025 às 19h (horário do leste dos EUA)

Domingo, 5 de janeiro de 2025 às 19h (horário do leste dos EUA) Onde: Centro Toyota – Houston, Texas

Centro Toyota – Houston, Texas TV: Rede doméstica da cidade espacial

Rede doméstica da cidade espacial Continuar: Aplicativo CBS Sports

Aplicativo CBS Sports Transmissão on-line: fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.)

fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.) Custo do ingresso: US$ 100,00

O que saber

A casa do Houston Rockets continuará enquanto se prepara para enfrentar o Los Angeles Lakers às 19h (horário do leste dos EUA) no domingo, no Toyota Center. A defesa do Rockets permitiu apenas 106,4 pontos por jogo nesta temporada, então o ataque do Lakers terá muito trabalho pela frente.

Os Rockets entram neste jogo depois que as casas de apostas estabeleceram o mínimo acima/abaixo da semana passada em 220,5, mas mesmo isso acabou sendo muito alto. As coisas não poderiam ter sido piores para eles, já que perderam por 109-86 para o Celtics na sexta-feira. O jogo marcou o jogo com menor pontuação do Houston até agora nesta temporada.

Talvez sem surpresa, dado o placar, os Rockets lutaram para trabalhar juntos e terminaram o jogo com apenas nove assistências. Esse é o menor número de assistências que eles tiveram em toda a temporada.

Enquanto isso, um ataque bem equilibrado levou o Lakers a superar os Hawks em todos os quartos rumo à vitória na sexta-feira. O Lakers superou o Hawks com pontos restantes e venceu o jogo por 119-102. A vitória marcou vitórias consecutivas para Los Angeles.

O sucesso do Lakers foi liderado pelos esforços de LeBron James, que fez 13 de 20 acertos para 30 pontos e oito assistências, e Anthony Davis, que fez um duplo-duplo com 18 pontos e 19 rebotes. Davis tem estado em alta recentemente, tendo registrado 13 ou mais rebotes nas últimas três vezes que jogou.

Houston tem passado por dificuldades recentemente, perdendo três dos últimos quatro jogos, afetando visivelmente seu recorde de 22-12 nesta temporada. Quanto a Los Angeles, eles têm estado em alta ultimamente: venceram quatro dos últimos cinco encontros, acrescentando um bom impulso ao seu recorde de 20-14 nesta temporada.

O jogo de domingo parece ser uma disputa difícil: os Rockets têm quebrado vidros nesta temporada, com média de 48,9 rebotes por jogo (eles estão em primeiro lugar em rebotes por jogo no geral). No entanto, a história é diferente para o Lakers, já que eles tiveram média de apenas 41,7. Dada a considerável vantagem dos Rockets nessa área, o Lakers precisará encontrar uma maneira de diminuir essa lacuna.

Quanto ao próximo jogo, os Rockets são os favoritos neste, já que os especialistas esperam que ganhem por 4,5 pontos. Este jogo será o quinto consecutivo em casa (até ao momento nesta reta tem um registo de 1-3 contra o spread).

Chance

Houston é favorito com 4,5 pontos contra Los Angeles, de acordo com o último relatório Probabilidades da NBA.

Os apostadores alinharam-se com a comunidade de apostas neste caso, já que o jogo começou com uma vantagem de 4,5 pontos e lá permaneceu.

O acima/abaixo é de 218 pontos.

História da série

Los Angeles venceu 6 dos últimos 10 jogos contra o Houston.