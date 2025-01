Como assistir Lipscomb Bisons x Queens Royals: informações de transmissão ao vivo do NCAA Basketball, canal de TV, horário de início, probabilidades de jogo

relatório de meio período

Lipscomb e Queens apareceram no jogo, mas seus ataques não. Com um placar de 32 a 28, Lipscomb parecia o melhor time, mas ainda faltava mais um tempo para jogar.

Lipscomb entrou na disputa com três vitórias consecutivas e está a apenas metade de outra. Serão quatro ou o Queens se apresentará e explodirá? Saberemos em breve.

Quem está jogando

Queens Royals @ Lipscomb Bison

Registros atuais: Queens 9-6, Lipscomb 10-5

Como assistir

O que saber

Depois de dois jogos fora de casa, Lipscomb volta para casa. Eles e o Queens Royals se encontrarão em uma batalha do Atlantic Sun às 20h (horário do leste dos EUA) na quinta-feira na Allen Arena. Fique de olho no placar deste – ambos registraram totais de pontos altos em seus jogos anteriores.

Lipscomb enfrentará o Queens depois de não conseguir atingir o over/under que os apostadores estabeleceram para eles no sábado, que, para ser justo, foi de impressionantes 161,5 pontos. Lipscomb não poderia ter pedido um início de 2025 melhor do que a derrota por 96-64 contra o norte da Flórida. Os Bisons adquiriram o hábito de expulsar seus adversários da quadra, tendo vencido cinco jogos por 24 pontos ou mais nesta temporada.

Lipscomb trabalhou em conjunto e finalizou o jogo com 23 assistências. Eles superaram facilmente seus oponentes nesse departamento, já que o norte da Flórida reuniu apenas dez.

A temporada do Queens não foi nada boa no ano passado, mas está começando a parecer que o problema está no espelho retrovisor. Eles saíram com uma vitória por 92-83 sobre o FGCU no sábado. São dois jogos consecutivos que o Royals venceu por exatamente nove pontos.

Lipscomb tem estado em alta ultimamente: eles venceram oito dos últimos nove jogos, o que foi um bom impulso para o seu recorde de 10-5 nesta temporada. Já o Queens aumentou seu recorde para 9-6 com a vitória, que foi a quarta consecutiva em casa.

Provavelmente haverá algum ataque com maior pontuação na agenda, já que os dois times são alguns dos times com maior pontuação na liga. Lipscomb não teve problemas para aumentar o placar nesta temporada, com média de 78,8 pontos por jogo. Não é como se o Queens estivesse lutando nesse departamento, já que sua média foi de 76,9. Como ambas as equipes podem somar pontos com muita facilidade, a única dúvida que resta é quem consegue aumentar o placar.

Olhando para o futuro, Lipscomb é o favorito nesta partida, já que os especialistas esperam vê-lo vencer por 15 pontos. Para quem quer jogar no spread, tome nota: eles são um sólido 5-2 contra o spread quando se espera uma vitória.

Chance

Lipscomb é um grande favorito de 15 pontos contra o Queens, de acordo com o último relatório probabilidades de basquete universitário.

Os apostadores alinharam-se com a comunidade de apostadores neste caso, pois o jogo começou com uma vantagem de 15 pontos e lá permaneceu.

O acima/abaixo é de 154 pontos.

História da série

Lipscomb venceu os dois jogos que disputou contra o Queens nos últimos 2 anos.