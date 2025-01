Como assistir Los Angeles Clippers x Atlanta Hawks: transmissão ao vivo, canal de TV, horário de início do jogo da NBA de sábado

Quem está jogando

Atlanta Hawks x Los Angeles Clippers

Registros atuais: Atlanta 18-17, Los Angeles 19-15

Como assistir

O que saber

Depois de três jogos fora de casa, os Clippers voltam para casa. Eles receberão o Atlanta Hawks às 22h30 horário do leste dos EUA no sábado, no Intuit Dome. Os Clippers podem querer um pouco de aderência neste jogo, já que o time teve 19 derrotas na quinta-feira.

Na última quinta-feira, os Clippers perderam para o Thunder fora de casa por uma margem decisiva de 116-98. A derrota dói ainda mais, já que Los Angeles liderou por 40-24 faltando 8:38 para o fim do segundo.

Enquanto isso, as coisas poderiam ter sido piores para os Hawks, mas poderiam ter sido muito melhores, já que sofreram uma derrota por 119-102 para o Lakers na sexta-feira. Atlanta já ganhou um ‘L’ em jogos consecutivos.

A derrota dos Hawks ocorreu apesar do jogo de qualidade de Trae Young, que quase perdeu um duplo-duplo com 33 pontos e nove assistências. O jogo foi o terceiro consecutivo de Young com pelo menos 30 pontos. De’Andre Hunter, por outro lado, foi consideravelmente menos útil, acertando 0 em 6 no centro da cidade.

A derrota de Los Angeles reduziu seu recorde para 19-15. Quanto a Atlanta, a derrota caiu para 18-17.

Olhando para o futuro, os Clippers são os favoritos nesta partida, já que os especialistas esperam vê-los vencer por 6,5 pontos. Pode valer a pena fazer uma aposta rápida, pois eles estão em uma seqüência de quatro vitórias consecutivas cobrindo o spread quando jogam como favoritos da casa.

Os Clippers terminaram bem atrás dos Hawks quando os times jogaram pela última vez em março de 2024, perdendo por 110-93. Os Clippers conseguirão vingar sua perda ou a história está fadada a se repetir? Saberemos em breve.

Chance

Los Angeles é um favorito sólido de 6,5 pontos contra Atlanta, no último relatório. Probabilidades da NBA.

A linha deste jogo mudou bastante desde a sua estreia, já que começou com os Clippers como favoritos de 3,5 pontos.

O acima/abaixo é de 228 pontos.

Ver Seleções da NBA para todos os jogos, incluindo este, do modelo de computador avançado da SportsLine. Obtenha escolhas agora.

História da série

Los Angeles e Atlanta têm 5 vitórias nos últimos 10 jogos.