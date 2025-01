Como assistir Los Angeles Clippers x Los Angeles Lakers: canal de TV, informações de transmissão ao vivo da NBA, horário de início

Relatório do terceiro trimestre

Apenas mais um quarto separa os Clippers da vitória que eram favoritos esta noite. Eles têm um pouco de proteção, pois atualmente lideram o Lakers por 92-77.

Os Clippers entraram no jogo com três vitórias consecutivas e estão a apenas um quarto de distância de outro. Eles chegarão ao quarto lugar ou os Lakers irão se adiantar e estragar tudo? Saberemos em breve.

Quem está jogando

Los Angeles Lakers @Los Angeles Clippers

Recordes atuais: Lakers 22-17, Clippers 23-17

Como assistir

O que saber

O Los Angeles Clippers enfrentará o Los Angeles Lakers às 21h (horário do leste dos EUA) no domingo, no Intuit Dome. Os Clippers tentarão manter viva a seqüência de cinco vitórias consecutivas em casa.

Os Clippers entram neste jogo depois que as casas de apostas estabeleceram o mínimo acima/abaixo da semana passada em 220,5, mas mesmo isso acabou sendo muito alto. Eles foram os vencedores por uma margem de 118-89 sobre os Trail Blazers na quinta-feira. Os Clippers elevaram o placar para 86-66 no final do terceiro, um déficit do qual os Trail Blazers tiveram poucas chances de se recuperar.

Enquanto isso, o Lakers escapou com uma vitória na sexta-feira contra o Nets pela margem de um único lance livre, 102-101. A vitória marcou vitórias consecutivas para o Lakers.

Austin Reaves e LeBron James estavam entre os principais armadores do Lakers, já que o primeiro acertou 13 de 23 no caminho para 38 pontos mais dois roubos de bola e o último fez 12 de 17 no caminho para 29 pontos mais oito assistências e sete rebotes. Além disso, Reaves também registrou um percentual de arremessos de 56,5%, o maior que ele registrou desde novembro de 2024.

A vitória dos Clippers encerrou uma seca de quatro jogos fora de casa e levou-os para 23-17. Quanto ao Lakers, a vitória aumentou o recorde para 22-17.

Olhando para o futuro, os Clippers são os favoritos nesta partida, já que os especialistas esperam vê-los vencer por quatro pontos. Pode valer a pena fazer uma aposta rápida, pois eles têm uma sequência de sete jogos cobrindo o spread quando jogam como favoritos da casa.

O Clippers ficou aquém do Lakers quando os times jogaram pela última vez em fevereiro de 2024, caindo por 116-112. Os Clippers conseguirão vingar sua perda ou a história está fadada a se repetir? Saberemos em breve.

Chance

Los Angeles é favorito com 4 pontos contra Los Angeles, de acordo com o último relatório Probabilidades da NBA.

Os apostadores tinham uma boa ideia da linha para este, já que o jogo começou com os Clippers como favoritos de 4,5 pontos.

O acima/abaixo é de 215 pontos.

História da série

O Los Angeles Clippers venceu 7 dos últimos 10 jogos contra o Los Angeles Lakers.