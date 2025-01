Como assistir McNeese Cowboys x SF Austin Lumberjacks: transmissão ao vivo, canal de TV, horário de início do jogo de basquete da NCAA de segunda-feira

Quem está jogando

SF Austin Lenhadores @ McNeese Cowboys

Registros atuais: SF Austin 8-10, McNeese 13-5

Como assistir

O que saber

Os SF Austin Lumberjacks e os McNeese Cowboys se encontrarão em um confronto em Southland às 16h00 horário do leste dos EUA na segunda-feira no The Legacy Center.

No sábado, SF Austin não aguentou Nicholls e caiu por 73-61. Os Lenhadores já ganharam um ‘L’ em jogos consecutivos.

Enquanto isso, McNeese chegou ao jogo de sábado com sete vitórias consecutivas (período em que superou o adversário por uma média de 18,3 pontos) e saiu com ainda mais ímpeto. Eles venceram os Cardinals por 75-64. 75 parece ser um bom número para os Cowboys, já que o time saiu vitorioso com o mesmo número de pontos no jogo anterior.

A derrota do SF Austin reduziu seu recorde para 8-10. Quanto a McNeese, eles têm estado em alta ultimamente, vencendo nove dos últimos dez encontros, acrescentando um belo impulso ao seu recorde de 13-5 nesta temporada.

SF Austin conseguiu uma vitória sólida sobre McNeese quando os times jogaram pela última vez em dezembro de 2020, vencendo por 86-76. A revanche pode ser um pouco mais difícil para o SF Austin, já que desta vez o time não terá o fator casa. Veremos se a mudança de local faz diferença.

História da série

SF Austin venceu 5 de seus últimos 6 jogos contra McNeese.