Como assistir Miami Heat x Denver Nuggets: transmissão ao vivo, canal de TV, horário de início do jogo da NBA de sexta-feira

O Nuggets superou uma desvantagem inicial para recuperar a liderança neste jogo. Eles construíram uma vantagem rápida de 30-24 contra o Heat.

Se o Nuggets continuar jogando assim, aumentará seu recorde para 25-16 em pouco tempo. Por outro lado, o Heat terá que se contentar com um recorde de 20-20, a menos que as coisas mudem.

Quem está jogando

Denver Nuggets @Miami Heat

Registros atuais: Denver 24-16, Miami 20-19

Como assistir

Quando: Sexta-feira, 17 de janeiro de 2025 às 20h, horário do leste

Onde: Kaseya Center – Miami, Flórida

Kaseya Center – Miami, Flórida TV: Esportes e entretenimento de altitude

Esportes e entretenimento de altitude Continuar: Aplicativo CBS Sports

Aplicativo CBS Sports Transmissão on-line: fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.)

fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.) Custo do ingresso: US$ 39,00

O que saber

O Nuggets está 9-1 contra o Heat desde dezembro de 2022 e terá a chance de ampliar esse sucesso na sexta-feira. O Denver Nuggets enfrentará o Miami Heat às 20h (horário do leste dos EUA) no Kaseya Center. O Nuggets busca somar mais uma vitória à sua seqüência de quatro jogos fora de casa.

O Nuggets provavelmente entrará no jogo com rancor, considerando que o Rockets acabou de encerrar a seqüência de quatro vitórias consecutivas do time na quarta-feira. Eles acabaram no lado errado de uma dolorosa derrota por 128-108 nas mãos de Houston. O Denver ficou em uma posição difícil após o primeiro tempo, com o placar já em 69-48.

Enquanto isso, o Heat não conseguiu vencer o Lakers na quarta-feira e caiu por 117-108. Miami venceu por 64-50 no segundo, mas não conseguiu manter a liderança.

Tyler Herro fez um bom esforço para o lado perdedor, indo 7 de 12 além do arco rumo a 34 pontos. Sua noite somou três jogos seguidos em que marcou pelo menos 30 pontos.

O Heat teve dificuldade para recuperar a bola no ataque e terminou o jogo com apenas três rebotes ofensivos. Esse é o menor número de rebotes ofensivos registrados desde maio de 2024.

A derrota do Denver reduziu seu recorde para 24-16. Quanto ao Miami, esta é a segunda derrota consecutiva e reduz o recorde da temporada para 20-19.

Esta disputa parece ser um arraso: o Nuggets não teve problemas em aumentar o placar nesta temporada, com média de 120 pontos por jogo (eles são o terceiro na pontuação geral). No entanto, a história é diferente para o Heat, já que eles tiveram média de apenas 110,7. A única coisa que separa o Nuggets de outra derrota ofensiva é o Heat. Eles podem mantê-los contidos?

Os Nuggets esperam vencer as probabilidades na sexta-feira, já que os especialistas acreditam que estão caminhando para uma derrota. Pode valer a pena fazer uma aposta rápida, pois eles têm uma sequência de quatro jogos cobrindo o spread quando jogam fora de casa.

Chance

Miami é um favorito de 1,5 ponto contra Denver, de acordo com o último relatório. Probabilidades da NBA.

Os oddsmakers moveram-se ligeiramente contra o Heat, já que o jogo começou com o Heat como favorito de 3,5 pontos.

O acima/abaixo é de 226 pontos.

História da série

Denver venceu 9 dos últimos 10 jogos contra o Miami.