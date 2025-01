Como assistir Michigan State Spartans x Penn State Nittany Lions: canal de TV, informações de transmissão ao vivo de basquete da NCAA, horário de início

Quem está jogando

Leões de Penn State Nittany @ Michigan State Spartans

Registros atuais: Penn State 12-5, Michigan State 14-2

Como assistir

Quando: Quarta-feira, 15 de janeiro de 2025 às 19h30, horário do leste dos EUA

Quarta-feira, 15 de janeiro de 2025 às 19h30, horário do leste dos EUA Onde: Centro Breslin – East Lansing, Michigan

Centro Breslin – East Lansing, Michigan TV: Rede Dez Grandes

Rede Dez Grandes Continuar: Aplicativo CBS Sports

Aplicativo CBS Sports Transmissão on-line: fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.)

O que saber

Penn State está 2-8 contra Michigan State desde janeiro de 2018, mas eles terão a chance de diminuir um pouco a diferença na quarta-feira. Os dois se encontrarão em uma batalha Big Ten às 19h30 horário do leste dos EUA no Breslin Center. Os Nittany Lions ostentam alguns músculos ofensivos, já que tiveram média de 84,4 pontos por jogo nesta temporada.

Penn State enfrentará Michigan State depois de sofrer sua primeira derrota em casa na temporada no domingo. Penn State estava a um passo da vitória e caiu por 82-81 para Oregon. A derrota dos Nittany Lions continua uma tendência decepcionante para a equipe, já que são três consecutivas.

Apesar da derrota, a Penn State viu vários jogadores enfrentarem o desafio e fazerem jogadas notáveis. Freddie Dilione V, que marcou 21 pontos, foi talvez o melhor de todos. O desempenho de Dilione V compensou o jogo mais lento contra o Illinois, na quarta-feira. Outro diferencial foi Zach Hicks, que marcou 14 pontos, sete rebotes e duas roubadas de bola.

Enquanto isso, o Michigan State entrou no confronto com o Northwestern no domingo com oito vitórias consecutivas, mas entrará no próximo jogo com nove. Eles saíram com uma vitória por 78-68 sobre os Wildcats.

Vários jogadores tiveram desempenhos sólidos para levar o Michigan State à vitória, mas talvez nenhum mais do que Jeremy Fears Jr., que fez 12 pontos e oito assistências. Além disso, Fears Jr. também registrou uma porcentagem de arremessos de 80%, o maior que ele registrou desde dezembro de 2023. Jaden Akins foi outro jogador importante, marcando 14 pontos, além de cinco roubos de bola.

Michigan State trabalhou em unidade e terminou o jogo com 18 assistências. Eles superaram facilmente seus oponentes nesse departamento, já que Northwestern registrou apenas dez.

A derrota do Penn State encerrou uma seqüência de 12 vitórias consecutivas em casa desde a temporada passada e caiu para 12-5. Quanto ao Michigan State, sua vitória foi a terceira consecutiva fora de casa, elevando seu recorde para 14-2.

A competição de quarta-feira parece ser uma aula magistral de tiro: a Penn State simplesmente não pode perder esta temporada, tendo acertado 48,6% de seus arremessos de campo por jogo. Não é como se o Michigan State estivesse lutando nesse departamento, já que eles acertaram 47,8% de seus gols nesta temporada. Dadas essas forças concorrentes, será interessante ver como o confronto se desenrola.

Penn State perdeu contra Michigan State em sua partida anterior em fevereiro de 2024, caindo 80-72. A Penn State poderá vingar sua perda ou a história está fadada a se repetir? Saberemos muito em breve.

História da série

Michigan State venceu 8 de seus últimos 10 jogos contra o Penn State.