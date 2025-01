Como assistir Milwaukee Panthers x Robert Morris Colonials: transmissão ao vivo, canal de TV, horário de início do jogo de basquete da NCAA de domingo

Quem está jogando

Coloniais de Robert Morris @ Panteras de Milwaukee

Registros atuais: Robert Morris 12-7, Milwaukee 13-6

Como assistir

O que saber

Temos outro confronto emocionante da Horizon League agendado com o início dos Robert Morris Colonials e dos Milwaukee Panthers às 15h00 horário do leste dos EUA no domingo, na UW-Milwaukee Panther Arena. Ambos vêm para o confronto reforçados pelas vitórias nos jogos anteriores.

Robert Morris entrará no jogo de sexta-feira na esperança de manter os bons tempos: eles venceram por apenas três na última vez que entraram em quadra, o que pode ter inspirado os 22 pontos que deram ao Green Bay na sexta-feira. Robert Morris machucou o Green Bay com uma vitória clara por 89-67. Para quem acompanha em casa, essa é a maior vitória que os Coloniais conquistaram desde 10 de novembro de 2024.

Robert Morris trabalhou em conjunto e finalizou o jogo com 22 assistências. Eles superaram facilmente seus oponentes nesse departamento, já que o Green Bay registrou apenas 13.

Enquanto isso, Milwaukee não se saiu bem contra o Youngstown State recentemente (eles estavam 2-8 nas últimas dez partidas), mas não deixaram o passado atrapalhar na sexta-feira. Milwaukee derrotou Youngstown State por 79-64.

Robert Morris tem estado em alta ultimamente: eles venceram seis dos últimos oito jogos, o que foi um bom impulso para o seu recorde de 12-7 nesta temporada. Já o Milwaukee aumentou o recorde para 13-6 com a vitória, que foi a 12ª consecutiva em casa desde a temporada passada.

Os rebotes provavelmente serão um grande fator nesta disputa: Robert Morris varreu as tabelas nesta temporada, com média de 38,5 rebotes por jogo. Não é como se Milwaukee estivesse lutando nesse departamento, já que sua média foi de 41,7. Com ambas as equipes lutando para controlar os arremessos perdidos, veremos se uma equipe consegue tirar vantagem.

Robert Morris conseguiu uma vitória sólida sobre Milwaukee quando os times jogaram pela última vez em fevereiro de 2024, vencendo por 71-60. A revanche pode ser um pouco mais difícil para Robert Morris, já que desta vez o time não terá o fator casa. Veremos se a mudança de local faz diferença.

História da série

Robert Morris venceu 4 de seus últimos 7 jogos contra Milwaukee.